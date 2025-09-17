Атака РФ на Кировоградщину: Кропивницкий и 44 села остались без электроснабжения

Кратко:
- Ночью Россия атаковала Кировоградскую область
- Целью стали объекты инфраструктуры в Кропивницком районе
- В результате ударов возникли пожары на трёх локациях
Российская оккупационная армия атаковала объекты инфраструктуры в Кировоградщине. От электроснабжения частично отключен областной центр и 44 населенных пункта области на территории Александровской СТГ.
"Этой ночью Кировоградщина – под массированной дроновой атакой. Враг бил по объектам инфраструктуры. Чрезвычайники всю ночь тушили очаги пожаров", - сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович.
По его словам, обошлось без пострадавших.
"Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеской атаки", - добавил Райкович.
В ГосЧС Украины добавили, что в ночь на 17 сентября россияне нанесли удар по объектам инфраструктуры Кропивницкого района. В результате попадания БпЛА возникли пожары на трех локациях.
"Информация о травмированных и погибших не поступала. На месте происшествия работают все экстренные службы. К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 61 спасатель и 14 единиц техники ГосЧС", - говорится в сообщении.
Атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 17 сентября российские оккупанты атаковали железную дорогу. Ряд поездов на Днепровском направлении задерживается из-за вражеской атаки. В частности, из-за обесточивания задерживаются следующие поезда:
- 86/72 Львов – Запорожье – Павлоград;
- 85/71 Запорожье / Павлоград – Львов;
- 75 Киев – Кривой Рог;
- 80 Львов – Днепр.
Кроме того, 16 сентября в результате российских ударов по Харьковской области пострадали двое мужчин, также разрушен дом, есть и другие повреждения.
