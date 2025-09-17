Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Атака РФ на Кировоградщину: Кропивницкий и 44 села остались без электроснабжения

Анна Ярославская
17 сентября 2025, 08:53
102
В результате попадания БпЛА возникли пожары на трех локациях.
Атака на Кировоградскую область
Для ликвидации последствий привлечены 61 спасатель и 14 единиц техники / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • Ночью Россия атаковала Кировоградскую область
  • Целью стали объекты инфраструктуры в Кропивницком районе
  • В результате ударов возникли пожары на трёх локациях

Российская оккупационная армия атаковала объекты инфраструктуры в Кировоградщине. От электроснабжения частично отключен областной центр и 44 населенных пункта области на территории Александровской СТГ.

"Этой ночью Кировоградщина – под массированной дроновой атакой. Враг бил по объектам инфраструктуры. Чрезвычайники всю ночь тушили очаги пожаров", - сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

видео дня

По его словам, обошлось без пострадавших.

"Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеской атаки", - добавил Райкович.

В ГосЧС Украины добавили, что в ночь на 17 сентября россияне нанесли удар по объектам инфраструктуры Кропивницкого района. В результате попадания БпЛА возникли пожары на трех локациях.

"Информация о травмированных и погибших не поступала. На месте происшествия работают все экстренные службы. К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 61 спасатель и 14 единиц техники ГосЧС", - говорится в сообщении.

  • Атака РФ по Кировоградской области
    Атака РФ по Кировоградской области Фото: t.me/kirovogradskaODA, ГосЧС
  • Атака РФ по Кировоградской области
    Атака РФ по Кировоградской области Фото: t.me/kirovogradskaODA, ГосЧС
  • Атака РФ по Кировоградской области
    Атака РФ по Кировоградской области Фото: t.me/kirovogradskaODA, ГосЧС
  • Атака РФ по Кировоградской области
    Атака РФ по Кировоградской области Фото: t.me/kirovogradskaODA, ГосЧС
  • Атака РФ по Кировоградской области
    Атака РФ по Кировоградской области Фото: t.me/kirovogradskaODA, ГосЧС

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 сентября российские оккупанты атаковали железную дорогу. Ряд поездов на Днепровском направлении задерживается из-за вражеской атаки. В частности, из-за обесточивания задерживаются следующие поезда:

  • 86/72 Львов – Запорожье – Павлоград;
  • 85/71 Запорожье / Павлоград – Львов;
  • 75 Киев – Кривой Рог;
  • 80 Львов – Днепр.

Кроме того, 16 сентября в результате российских ударов по Харьковской области пострадали двое мужчин, также разрушен дом, есть и другие повреждения.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Кировоградская область новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап

Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап

09:00Интервью
Атака РФ на Кировоградщину: Кропивницкий и 44 села остались без электроснабжения

Атака РФ на Кировоградщину: Кропивницкий и 44 села остались без электроснабжения

08:53Война
Из трубы выйдут не все: назван главный просчет оккупантов возле Купянска

Из трубы выйдут не все: назван главный просчет оккупантов возле Купянска

08:31Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Тиграм - успех, Кроликам - роковая встреча

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Тиграм - успех, Кроликам - роковая встреча

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Последние новости

10:28

"Кривит душой": Пугачева скрыла важную деталь об отношениях с Киркоровым

10:26

Украинцы взбунтовались: песика Мишу не пустили в метро во время тревогиФото

10:15

В Украине существует давняя традиция, о которой все забыли: в чем ее особенностьВидео

10:13

Путин появился в военной форме на учениях в Беларуси - в ISW раскрыли причину

10:07

Есть ли смысл в отключении мобильной связи во время дроновых атак: ответ военного

Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - КриволапЗакрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап
10:05

РФ потеряла до 15% личного состава: как изменилась ситуация на Харьковщине

09:24

Гибридная война в Европе: Жирохов сказал, в какую страну может вторгнуться РФ

08:53

Атака РФ на Кировоградщину: Кропивницкий и 44 села остались без электроснабженияФото

08:50

"Третировали мою мать и угрожали": Басков пробил дно заявлениями о войне

Реклама
08:31

Из трубы выйдут не все: назван главный просчет оккупантов возле Купянска

08:11

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

Под угрозой вся военная логистика: партизаны устроили диверсию под Екатеринбургом

07:24

Российские дроны атаковали Харьковщину: ранены два человека, есть разрушения

07:10

Только самые внимательные найдут кота за 9 секунд: лучшее упражнение на внимательность

06:49

Армия РФ атаковала железную дорогу в Украине: задерживаются поезда

06:10

Битва за Европу и бюджет Украинымнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с бегуном за 63 секунды

05:23

Как сварить горох за 10 минут: секрет быстрого приготовления

04:56

Гороскоп на завтра 18 сентября: Девам - неожиданная поездка, Рыбам - трудности

04:35

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Реклама
04:09

Как изменилась Украина после более трех лет плена - журналист раскрыл правду

03:29

Без плесени и лишних затрат: как быстро высушить бельё осенью

03:05

"Вариантов много": против каких еще государств Россия может начать войну

01:54

"Лазейки" для РФ закроются: Фон дер Ляен раскрыла, кого "накроет" 19-й пакет санкций

01:30

Бывшая жена Юрия Никитина заговорила о новых отношениях: "Есть шанс попасть"

01:00

Тайны советской моды: как женщины создавали уникальные образы вопреки дефициту

16 сентября, вторник
23:57

"Фламинго" может стать новым "Томагавком" - эксперт сделал интригующий прогноз

23:34

Совсем другой человек: в Сети появились новые фото Дмитрия Комарова

23:03

"Ситуация очень тяжелая": офицер раскрыл главную цель врага на ключевом направлении

22:50

Новая муза Пономарева: возлюбленная певца засветилась на концерте

22:40

Путин послал сигнал Украине о войне - что задумали в Кремле и при чем здесь Трамп

22:06

Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке пересечь границу - СМИ

21:49

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

21:47

Его "красные флаги" в отношениях по знаку зодиака: предупреждения от астрологов

20:53

Где больше всего грибов в Украине: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

20:51

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилийВидео

20:40

Броня нашего Востока: в ВСУ показали, как войска формируют цитадель для защиты от РФ

20:21

Ливни накроют почти всю страну: украинцы получили важное предупреждение

20:12

Трамп впервые отправил военную помощь Украине по новой схеме - детали от Reuters

20:07

Для украинцев в Европе могут ввести новые правила и забрать защиту - что известно

Реклама
20:01

Луна удаляется от Земли: ученые объяснили, как теперь изменится длительность дня

20:01

Молитва, творящая чудеса: как обратиться к Богу за исцелением и защитой здоровьяВидео

19:51

Хитрый трюк: эксперт объяснил, как избежать воды в топливном баке

19:41

Пауки не появятся в доме, если сделать одно простое действие: эксперты выдали секрет

19:26

"Вы очень вредите": Трамп начал угрожать журналисту после неудобного вопросаВидео

19:11

Россия готовит новую стратегию: сколько "Шахедов" враг планирует выпускать ежемесячно

19:10

Как Польша готовится к новым атакам РФ?мнение

18:52

Сухой посол сала: секретная добавка и деликатес становится "волшебным"Видео

18:45

"Есть некие данные и реальные шансы": в Раде назвали точные сроки окончания войны

18:28

Желтый знак с четырьмя линиями сбил с толку водителей - что он означает

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять