Российские дроны атаковали Харьковщину: ранены два человека, есть разрушения

Из-за атаки БПЛА на Харьковщине ранены два человека.

РФ атаковала Купянск / Коллаж: Главред, фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Кратко:

Российские войска атаковали Харьковскую область FPV-дронами

Повреждены жилые дома, хозяйственные строения и здание бывшей амбулатории

16 сентября в результате российских ударов по Харьковской области пострадали двое мужчин, также разрушен дом, есть и другие повреждения.

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, 16 сентября около 10:00 российский FPV-дрон атаковал Купянск, в результате чего 63-летний мужчина получил взрывное ранение.

Последствия атаки на Харьковщину / t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия атаки на Харьковщину / t.me/prokuratura_kharkiv

Ориентировочно в 11 часов в результате вражеской атаки на село Осиново Купянского района ранен 82-летний мужчина.

Последствия атаки на Харьковщину / t.me/prokuratura_kharkiv

В прокуратуре добавили, что FPV-дроны ударили по Золочевской ОТГ Богодуховского района. В селе Лемищино разрушен дом, в селе Тимофеевка повреждены домовладения, хозяйственные постройки, здание неработающей амбулатории.

Как писал Главред, 16 сентября страна-агрессор Россия атаковала БПЛА город Харьков. Известно о четырех пострадавших. Удар вражеского удара пришелся по Слободскому району города.

В ГосЧС уточнили, что российские войска попали в здание учебного заведения Харькова. В результате попадания повреждена кровля, возник пожар на площади 150 кв. м.

Ранее оккупанты атаковали Харьков дронами. Один из "Шахедов" попал жилую многоэтажку. Вспыхнул пожар. Пострадали 17 человек, среди них - шестеро детей. Известно также о жертвах, среди них - годовалый ребенок.

