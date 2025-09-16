Россия атаковала Харьков дроном, есть пострадавшие: первые кадры после удара

Главное:
- Боевой беспилотник РФ атаковал Харьков
- В результате атаки пострадало здание в Слободском районе
- Число пострадавших возросло до четырех
Сегодня, 16 сентября, страна-агрессор Россия атаковала БПЛА город Харьков. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По предварительной информации, известно о четырех пострадавших.
В то же время Харьковская областная прокуратура опубликовала момент вражеского удара дрона по Слободскому району города.
Смотрите видео момента удара по Харькову:
Что сообщили спасатели
В ГСЧС Украины сообщили, что российские войска попали в здание учебного заведения Харькова. В результате попадания повреждена кровля, возник пожар на площади 150 кв. м.
"К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены подразделения ГСЧС, в том числе психологи и пиротехники", – говорится в сообщении.
Вражеские удары по Харькову - последние новости
Напомним, Главред писал, что недавно российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Один из "Шахедов" попал в жилую многоэтажку. Пострадали 17 человек, среди них – шестеро детей.
Ранее также под атакой находился район жилой многоквартирной застройки Харькова. Удар произошел между многоэтажками. По меньшей мере, у 12-ти из них были выбиты окна.
Накануне сообщалось о том, что российские оккупанты атаковали Харьков ударным дроном. Враг ударил прямо по магазину, в котором находились люди. В результате атаки были пострадавшие.
О персоне: Игорь Терехов
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
