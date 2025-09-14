"Прилеты" в трех районах: РФ ударила по Украине Искандером и десятками БпЛА

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 52 вражеских БПЛА.

Главное:

Оккупанты атаковали территорию Украины 59-ю средствами нападения

Зафиксировано попадание ракеты и 6 ударных БпЛА на 3 локациях

В ночь на 14 сентября российские оккупанты атаковали территорию Украины 59-ю средствами воздушного нападения.

Среди них баллистическая ракета Искандер-М/KN-23, и 58 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов, сообщаеткомандование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 52 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны", - указывается в сообщении.

Также отмечается, что зафиксировано попадание ракеты и 6 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - информируют ВС ВСУ.

Удары РФ по Украине: заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна-агрессор — Россия — намеренно затягивает войну. По его словам, с начала сентября российские войска выпустили по Украине свыше 1300 ударных беспилотников, около 900 управляемых авиабомб и до 50 ракет разных типов.

Как сообщал Главред, ранее российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив дроны разных типов, баллистические, крылатые ракеты и ракеты "Кинжал".

Напомним, ранее сообщалось, что под российским массированным ударом оказались Киев, Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, а также отдельные районы Винницкой, Киевской и Черниговской областей.

Ранее специальный посланник США в Украине Кит Келлог заявил, что масштабная атака России на Киев ставит под угрозу мирные инициативы Дональда Трампа.

