Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Прилеты" в трех районах: РФ ударила по Украине Искандером и десятками БпЛА

Алексей Тесля
14 сентября 2025, 10:54
92
По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 52 вражеских БПЛА.
Ракеты, ракетный удар
РФ нанесла новый удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Оккупанты атаковали территорию Украины 59-ю средствами нападения
  • Зафиксировано попадание ракеты и 6 ударных БпЛА на 3 локациях

В ночь на 14 сентября российские оккупанты атаковали территорию Украины 59-ю средствами воздушного нападения.

Среди них баллистическая ракета Искандер-М/KN-23, и 58 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов, сообщаеткомандование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

видео дня
Искандер инфографика
/ Инфографика: Главред

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 52 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны", - указывается в сообщении.

Также отмечается, что зафиксировано попадание ракеты и 6 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - информируют ВС ВСУ.

Screenshot
/ t.me/ComAFUA

Удары РФ по Украине: заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна-агрессор — Россия — намеренно затягивает войну. По его словам, с начала сентября российские войска выпустили по Украине свыше 1300 ударных беспилотников, около 900 управляемых авиабомб и до 50 ракет разных типов.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив дроны разных типов, баллистические, крылатые ракеты и ракеты "Кинжал".

Напомним, ранее сообщалось, что под российским массированным ударом оказались Киев, Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, а также отдельные районы Винницкой, Киевской и Черниговской областей.

Ранее специальный посланник США в Украине Кит Келлог заявил, что масштабная атака России на Киев ставит под угрозу мирные инициативы Дональда Трампа.

Читайте также:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Искандер война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сильные дожди, грозы и град: в некоторых областях Украины температура упадет до +5

Сильные дожди, грозы и град: в некоторых областях Украины температура упадет до +5

11:32Синоптик
"Прилеты" в трех районах: РФ ударила по Украине Искандером и десятками БпЛА

"Прилеты" в трех районах: РФ ударила по Украине Искандером и десятками БпЛА

10:54Украина
Снабжение оккупантов подорвано: партизаны устроили феерическую диверсию в РФ

Снабжение оккупантов подорвано: партизаны устроили феерическую диверсию в РФ

09:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Город в 25 раз больше Киева: где в Украине была еще одна столица

Город в 25 раз больше Киева: где в Украине была еще одна столица

Не польский и не австрийский: кто на самом деле построил Львов

Не польский и не австрийский: кто на самом деле построил Львов

Болезнь вынудила Киркорова принять меры по поводу детей - что случилось

Болезнь вынудила Киркорова принять меры по поводу детей - что случилось

У Украины был свой король - открытие, которое сломает школьные стереотипы

У Украины был свой король - открытие, которое сломает школьные стереотипы

Последние новости

11:32

Сильные дожди, грозы и град: в некоторых областях Украины температура упадет до +5

11:28

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

10:54

"Прилеты" в трех районах: РФ ударила по Украине Искандером и десятками БпЛА

10:41

Знают единицы: что означает слово Галичина и почему так назвали целый регионВидео

10:39

Почему когда-то девушки давали парням именно тыкву: истинное значение знают единицыВидео

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
10:29

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

10:09

Голливуд плачет и завидует - Америка шокирована убийством сторонника Трампамнение

09:58

Взрывы на втором по мощности НПЗ России: в ВСУ раскрыли детали удара

09:47

Снабжение оккупантов подорвано: партизаны устроили феерическую диверсию в РФВидео

Реклама
09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 сентября (обновляется)

09:05

Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Овнам - искушение, Ракам - испытания

08:54

Мощный удар ВМС Украины: в Севастополе взорван коммуникационный узел ЧФ России

08:46

Ленинградскую область РФ трясло от взрывов: дроны атаковали важный НПЗВидео

08:41

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:37

Не из-за атаки РФ: на Киевщине прогремели взрывы, есть повреждения - детали

07:10

Чем отличаются два лыжника: надо найти ответ за 21 секунду

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мужчиной за рулём за 47 секунд

05:34

США сняли санкции с Белавиа: эксперт объяснил, может ли это помочь РФ

04:30

Ученые нашли на Земле новый остров: в NASA узнали, где и как он появился

03:41

Голодный или щедрый год: что говорят приметы о листопаде, первом снеге и звездопаде

Реклама
02:44

Гороскоп на завтра 15 сентября: Ракам - сверхординарное событие, Козерогам - проблема

02:00

Одиночеству пришел конец: каким ТОП-5 знакам сентябрь принесет любовь

13 сентября, суббота
23:33

В Киеве вручили кинопремию "Золотая дзига": обвиненного в обьюзе Темляка наградили

23:32

"Мы чрезвычайно близки": Келлог сделал громкое заявление о завершении войны

23:18

"Опыт многолетней близости": российский певец пожаловался на свою мать

22:47

"Съедят" все деньги - автомеханик назвал худшие подержанные автомобили

21:36

Кит-кот-ПВО: Келлог ответил на шутку украинцев о том, что он - небесный щит

21:33

Российский дрон 50 минут летал в Румынии - Зеленский заявил о расширении войны

20:55

Появился на карте еще в XVIII веке - где в Украине построили "Пентагон"Видео

20:35

"Ситуация напоминает 1938-й": Каллас уверена, что под угрозой безопасность всей Европы

20:19

Не польский и не австрийский: кто на самом деле построил Львов

20:13

"Пусть спокойно живет": Седокова опозорилась ответом о самоубийстве бывшего мужа

19:55

Россия готовит удар по Верховной Раде - нардеп раскрыл план ПутинаВидео

19:51

В Польше срезали крест с украинской церкви: в посольстве Украины отреагировали

19:22

Как сочетать украшения: секреты стильных аксессуаров на каждый день

19:10

Остановить Путина можно только одним решениеммнение

18:55

У Украины был свой король - открытие, которое сломает школьные стереотипыВидео

18:53

Коммунальные платежи "похудеют" на 75%: кого из украинцев ждет солидная скидка

18:50

На Закарпатье массовые мероприятия нужно согласовывать с ТЦК: детали

18:37

"Через три месяца оккупируют восток": Зеленский сделал важное заявление о фронте

Реклама
18:27

Бывшая жена Виктора Павлика вышла замуж

18:01

Задолго до Ведьмака: кто были настоящие охотники на демонов в Украине

17:52

Детали штурма Филии: ВСУ забросали россиян гранатами и взяли пленныхВидео

17:46

Windows 10 "потухнет" ровно через месяц: что делать пользователям

17:39

"В какую ложь нам верить?": Сикорский высмеял оправдания РФ о дронах в Польше

17:13

Виктор Розовый сделал шокирующее заявление после интервью экс-жены - все детали

16:55

Крупный район Донбасса под угрозой окружения: названо опасное направление

16:49

Что будет, если отказываться играть с котом: ветеринары указали опасный нюанс

16:40

Популярный в Украине овощ становится дефицитом - цены растут с бешеным темпом

16:15

Учения в Беларуси: Путин и Лукашенко готовят три стратегии войны с Западом – Bild

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять