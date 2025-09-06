Взрывы и "прилеты" в 14 областях: Зеленский о деталях массированных ударов РФ

Только с начала сентября Россия применила против Украины более 1300 ударных БпЛА, подчеркнул президент.

Владимир Зеленский прокомментировал российские обстрелы / Коллаж: Главред, фото ГСЧС, УНИАН

Главное из заявлений Зеленского:

Зеленский заявил о затягивании войны со стороны страны-агрессора РФ

В сентябре РФ применила более 1300 ударных БпЛА, 900 КАБов и 50 ракет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о затягивании войны со стороны страны-агрессора РФ.

"Россия продолжает затягивать эту войну, пытается сделать из дипломатии откровенный фарс", - подчеркнул он в обращении.

Глава государства убежден, что на это должна быть общая реакция: на обстрелы и разрушения, на игнорирование дипломатических усилий и цивилизованного диалога.

"Абсолютно прав президент Трамп: чтобы разблокировать дипломатию, нужны действенные ограничения на российскую торговлю нефтью и газом", - говорится сообщении.

Он в очередной раз подчеркнул необходимость усиления санкционного давления, поставок оружия для Украины. "Длительный мир требует действенных и настоящих гарантий безопасности", - говорится в сообщении.

Обстрелы Украины: что известно

Зеленский сообщил, что только с начала сентября Россия применила против Украины более 1300 ударных БпЛА, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет различных типов.

В течение первой недели сентября враг нанес удары по 14 областям:

Черниговской;

Харьковской;

Одесской;

Херсонской;

Киевской;

Запорожской;

Днепропетровской;

Кировоградской;

Хмельницкой;

Житомирской;

Волынской;

Ивано-Франковской;

Ровенской;

Львовской.

Взрывы раздавались практически во всех регионах Украины.

Массированные удары РФ: прогноз эксперта

Россия продолжает использовать тактику комбинированных ударов с применением ракет и беспилотников, прицельно атакуя объекты гражданской инфраструктуры и энергетической системы Украины. Об этом сообщил военный аналитик и полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

Он отметил, что в ходе последней ночной атаки удары были нанесены не только по Киеву, но и по другим областям страны.

О персоне: Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

