Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Взрывы и "прилеты" в 14 областях: Зеленский о деталях массированных ударов РФ

Алексей Тесля
6 сентября 2025, 11:43
89
Только с начала сентября Россия применила против Украины более 1300 ударных БпЛА, подчеркнул президент.
удар по Украине, Зеленский
Владимир Зеленский прокомментировал российские обстрелы / Коллаж: Главред, фото ГСЧС, УНИАН

Главное из заявлений Зеленского:

  • Зеленский заявил о затягивании войны со стороны страны-агрессора РФ
  • В сентябре РФ применила более 1300 ударных БпЛА, 900 КАБов и 50 ракет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о затягивании войны со стороны страны-агрессора РФ.

"Россия продолжает затягивать эту войну, пытается сделать из дипломатии откровенный фарс", - подчеркнул он в обращении.

видео дня

Глава государства убежден, что на это должна быть общая реакция: на обстрелы и разрушения, на игнорирование дипломатических усилий и цивилизованного диалога.

"Абсолютно прав президент Трамп: чтобы разблокировать дипломатию, нужны действенные ограничения на российскую торговлю нефтью и газом", - говорится сообщении.

Он в очередной раз подчеркнул необходимость усиления санкционного давления, поставок оружия для Украины. "Длительный мир требует действенных и настоящих гарантий безопасности", - говорится в сообщении.

Обстрелы Украины: что известно

Зеленский сообщил, что только с начала сентября Россия применила против Украины более 1300 ударных БпЛА, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет различных типов.

Инфографика КАБ, инфографика
/ Инфографика: Главред

В течение первой недели сентября враг нанес удары по 14 областям:

  • Черниговской;
  • Харьковской;
  • Одесской;
  • Херсонской;
  • Киевской;
  • Запорожской;
  • Днепропетровской;
  • Кировоградской;
  • Хмельницкой;
  • Житомирской;
  • Волынской;
  • Ивано-Франковской;
  • Ровенской;
  • Львовской.

Взрывы раздавались практически во всех регионах Украины.

Массированные удары РФ: прогноз эксперта

Россия продолжает использовать тактику комбинированных ударов с применением ракет и беспилотников, прицельно атакуя объекты гражданской инфраструктуры и энергетической системы Украины. Об этом сообщил военный аналитик и полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

Он отметил, что в ходе последней ночной атаки удары были нанесены не только по Киеву, но и по другим областям страны.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив дроны разных типов, баллистические, крылатые ракеты и ракеты "Кинжал".

Напомним, ранее сообщалось, что под российским массированным ударом оказались Киев, Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, а также отдельные районы Винницкой, Киевской и Черниговской областей.

Ранее специальный посланник США в Украине Кит Келлог заявил, что масштабная атака России на Киев ставит под угрозу мирные инициативы Дональда Трампа.

Читайте также:

О персоне: Владислав Селезнев

Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский война России и Украины ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Полный разгром войск РФ: ISW заявили о срыве планов Путина на двух направлениях

Полный разгром войск РФ: ISW заявили о срыве планов Путина на двух направлениях

12:40Фронт
Золотарев: Требование Путина о переговорах в Москве - это попытка давления на Зеленского

Золотарев: Требование Путина о переговорах в Москве - это попытка давления на Зеленского

12:00Интервью
Взрывы и "прилеты" в 14 областях: Зеленский о деталях массированных ударов РФ

Взрывы и "прилеты" в 14 областях: Зеленский о деталях массированных ударов РФ

11:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

Последние новости

12:46

Как быстро избавиться от плесени в доме: простой, но очень эффективный способ

12:41

Где нельзя ставить телевизор: названы восемь худших мест для установки

12:40

Полный разгром войск РФ: ISW заявили о срыве планов Путина на двух направлениях

12:28

Гороскоп на завтра 7 сентября: Овнам - серьезная ссора, Девам - приятный подарок

12:22

В Германии предложили возвращать военнообязанных украинцев на родину

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
12:21

"Советую": жена Остапчука похвасталась сумкой за астрономическую сумму

12:00

Золотарев: Требование Путина о переговорах в Москве - это попытка давления на Зеленского

11:43

Взрывы и "прилеты" в 14 областях: Зеленский о деталях массированных ударов РФ

11:17

"Трамп пыхтит и пыхтит, но не собирается издеваться над Путиным" - The Telegraph

Реклама
10:38

Что будет, если посмотреть в зеркало в "дьявольский час": ответ мистиков и ученых

10:38

"Рост тарифов неизбежен": украинцев предупредили о резком подорожании

10:04

Почему 7 сентября нельзя делать важные покупки: какой церковный праздник

09:23

РФ ударила по железной дороге около Славянска: какие поезда движутся с задержкой

09:20

ПриватБанк предупредил о масштабном сбое: важные сервисы недоступны для клиентов

08:53

Почему капуста вянет на грядке: всё дело в её соседяхВидео

08:50

В ГУР назвали вероятные сроки завершения войны и главное условие

08:25

Путин считает Зеленского "нелегитимным": в ISW сказали, что диктатор имеет ввиду

08:10

Как на Покровском направлении оккупанты решили повторить операцию "Поток"мнение

07:34

"Я не могу поехать в столицу террориста": Зеленский предложил Путину город для встречи

06:10

Что выиграл и что проиграл Путин в Пекине?мнение

Реклама
06:00

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

05:00

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

04:34

Грех ли красить волосы: священник указал на важный нюанс

04:00

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

03:30

Огород в сентябре: что посеять, чтобы наслаждаться зеленью и овощами до зимы

03:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с баскетболистами за 23 секунды

02:45

Катастрофический сценарий: двум странам грозит уничтожение из-за изменения климата

01:57

В регионе происходят очень странные вещи: эксперт назвал слудующую цель РФ для атаки

01:38

Такого в мире нет: Украина обзавелась уникальным оружием

00:42

"Люди ждут этого: Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины

00:10

Почему иллюминаторы в самолетах и кораблях делают круглыми

05 сентября, пятница
23:46

"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

23:24

Короля Чарльза застукали в онкологической клинике: что происходит

23:14

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

23:02

Мощные магнитные бури атакуют страну: названы опасные даты

22:53

Отеки на лице и под глазами: как их убрать

22:52

В Европе отказались передавать Украине замороженные активы России

21:58

"Нам все равно": Венгрия внезапно пошла против Путина из-за Украины

21:55

Трамп может снять ограничения на экспорт дронов, необходимые для Украины - Reuters

21:50

Сожжет российскую ПВО: украинские военные получат новейший дрон

Реклама
21:46

Разрушительная сила: землетрясение магнитудой 9.2 и его последствия

21:37

Встреча Зеленского и Путина в Москве: МИД резко отреагировал

21:35

Днепр: река, хранящая тысячелетние секреты Украины

20:55

Дуэйн Джонсон шокировал фанатов похудением на 30 кг: как сейчас выглядит актер

20:54

Перелом или растяжение: почему заживление связок дольше костей

20:45

Что делают с пленными украинцами: бывший узник Путина раскрыл всю правду

20:22

Доминирование руки: почему одна рука сильнее

20:09

Вкусная закуска, которая разлетится со стола: невероятно простой рецепт сырных палочекВидео

20:03

Переосмысление украинской истории: почему украинская история это путь героев, а не жертв

19:38

В Букингемском дворце траур: умерла герцогиня Кентская

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять