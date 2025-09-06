Взрывы и "прилеты" в 14 областях: Зеленский о деталях массированных ударов РФ

Главное из заявлений Зеленского:
- Зеленский заявил о затягивании войны со стороны страны-агрессора РФ
- В сентябре РФ применила более 1300 ударных БпЛА, 900 КАБов и 50 ракет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о затягивании войны со стороны страны-агрессора РФ.
"Россия продолжает затягивать эту войну, пытается сделать из дипломатии откровенный фарс", - подчеркнул он в обращении.
Глава государства убежден, что на это должна быть общая реакция: на обстрелы и разрушения, на игнорирование дипломатических усилий и цивилизованного диалога.
"Абсолютно прав президент Трамп: чтобы разблокировать дипломатию, нужны действенные ограничения на российскую торговлю нефтью и газом", - говорится сообщении.
Он в очередной раз подчеркнул необходимость усиления санкционного давления, поставок оружия для Украины. "Длительный мир требует действенных и настоящих гарантий безопасности", - говорится в сообщении.
Обстрелы Украины: что известно
Зеленский сообщил, что только с начала сентября Россия применила против Украины более 1300 ударных БпЛА, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет различных типов.
В течение первой недели сентября враг нанес удары по 14 областям:
- Черниговской;
- Харьковской;
- Одесской;
- Херсонской;
- Киевской;
- Запорожской;
- Днепропетровской;
- Кировоградской;
- Хмельницкой;
- Житомирской;
- Волынской;
- Ивано-Франковской;
- Ровенской;
- Львовской.
Взрывы раздавались практически во всех регионах Украины.
Массированные удары РФ: прогноз эксперта
Россия продолжает использовать тактику комбинированных ударов с применением ракет и беспилотников, прицельно атакуя объекты гражданской инфраструктуры и энергетической системы Украины. Об этом сообщил военный аналитик и полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.
Он отметил, что в ходе последней ночной атаки удары были нанесены не только по Киеву, но и по другим областям страны.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, ранее российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив дроны разных типов, баллистические, крылатые ракеты и ракеты "Кинжал".
Напомним, ранее сообщалось, что под российским массированным ударом оказались Киев, Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, а также отдельные районы Винницкой, Киевской и Черниговской областей.
Ранее специальный посланник США в Украине Кит Келлог заявил, что масштабная атака России на Киев ставит под угрозу мирные инициативы Дональда Трампа.
О персоне: Владислав Селезнев
Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.
