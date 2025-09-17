Из трубы выйдут не все: назван главный просчет оккупантов возле Купянска

Оккупанты планируют нанести основной удар на Покровском участке.

Ситуация на Купянском направлении / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное из заявления эксперта:

Ситуация на Купянском направлении остается тяжелой

Длительное пребывание в газовой трубе негативно скажется на здоровье оккупантов

Россияне хотят захватить Купянск любой ценой

На Купянском направлении в Харьковской области ситуация остается тяжелой. Российским оккупантам нужен не столько сам Купянск, сколько Купянск-Узловой, где расположена узловая станция железной дороги, необходимая для обеспечения подразделений. Об этом заявил руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире FreeДом.

По его словам, длительное пребывание в газовой трубе негативно скажется на здоровье оккупантов, которые попытались добраться до позиций таким образом.

"В четырехкилометровую трубу залезть с расчетом на то, что все люди из нее выйдут с другой стороны - это ложь. Тем более, что россияне уже дважды пробовали, в третий раз они повторяют то же самое. Да, какая-то часть оккупантов, которые влезли в эту трубу, вылезет из нее, и даже смогут какое-то время вести огонь, привлекать к себе внимание. Но рано или поздно они все умрут, даже не потому, что будут уничтожены, а потому что это кислородное голодание, это отравленная атмосфера", - пояснил он.

По его мнению, что если россияне продолжают использовать такие способы передвижения, то кто-то им это рекомендует делать.

"К постоянным атакам с попыткой обойти Купянск с северо-запада добавляется еще южный клин, то есть они хотят город сходящимися ударами захватить. И на это выделены достаточно большие силы", - говорит Лакийчук.

Он также добавил, что Купянское направление является вспомогательным для нанесения основного удара на Покровском участке.

"Если на других направлениях можно еще расценивать действия россиян как попытку растянуть нашу оборону, концентрируя свои силы на главных ударах, то Купянск - это важный узел, которым они будут пытаться завладеть любой ценой", - подытожил эксперт.

Купянск / Инфографика: Главред

Цели РФ на фронте

Военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев рассказал, что приоритетной задачей для россиян является захват всей Донецкой области.

По его словам, врага интересуют не территория региона или призрачный "русский мир" с русскоязычным населением, а исключительно контроль над полезными ископаемыми.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Александр "Алекс" говорил, что Россия сосредотачивает все свои силы возле Покровска, где идут одни из самых ожесточенных боев. Враг стремится контролировать логистику, из-за чего попасть в город и проводить ротации стало чрезвычайно сложно.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман заявлял, что летнее наступление российских оккупантов полностью провалилось, осенью сильно продвинуться на фронте им также не удастся. Сейчас противник давит эмоционально и заявляет, что зимой он может достичь успеха на фронте, благодаря наступательным операциям.

В то же время, аналитики DeepState сообщали, что российские оккупанты пытаются прорваться в Ямполь. При этом они одевают гражданскую одежду, чтобы замаскироваться.

О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

