В ближайшее время повысится активность штурмов: DeepState назвало еще одно горячее направление

Что известно:
- РФ штурмует Ямполь
- Россияне переодеваются в гражданскую одежду
- Враг уже был замечен в Ямполе
Российские оккупанты пытаются прорваться в Ямполь. При этом они одевают гражданскую одежду, чтобы замаскироваться. Об этом сообщает DeepState.
Ямполь расположен на юго-востоке от Лимана. Они ведут огонь из автомата в гражданской одежде, что нарушает нормы международного права.
Отмечается, что россияне проникли в Ямполь, но Силы обороны взяли их в плен.
"Враг прячется в домах, подвалах, погребах. В работе по противнику очень мешают гражданские, которые не эвакуировались из населенного пункта, а россияне, пользуясь этим прячутся в самих домах", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что вражеские группы неоднократно были замечены в районе Ямполя. Оккупанты нашли место, где им легче пробраться в поселок. На этом направлении ожидается рост активности врага.
"Оккупанты нацелены захватить, зная его важность и критичность для всех позиций, которые находятся восточнее него. Сейчас в поселке продолжаются активные боевые действия", - сообщили аналитики.
Ситуация на фронте - последние новости
Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на важные изменения на фронте. Украинские войска наносят значительные потери оккупантам в Купянске и на Донетчине.
Также ранее сообщалось, что РФ нацелилась еще на две области, кроме Донетчины - раскрыты планы врага на осень. Россия пытается одновременными ударами на разных направлениях растянуть украинские резервы и отвлечь силы от Донетчины, отметил Дмитрий Снегирев.
Кроме того, украинские военные освободили населенный пункт Панковка и прилегающие территории в Покровском районе Донецкой области.
Читайте также:
- РФ накапливает войска возле Северска: военная сообщила, зашел ли враг в город
- Украинские военные продвинулись на Донбассе и освободили населенный пункт: подробности
- Смогут ли россияне оккупировать Купянск: командир полка "Ахиллес" ответил
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред