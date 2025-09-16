Укр
В ближайшее время повысится активность штурмов: DeepState назвало еще одно горячее направление

Ангелина Подвысоцкая
16 сентября 2025, 00:40
510
Россияне пытаются захватить Ямполь вблизи Лимана.
ВСУ, армия РФ
РФ пытается захватить Ямполь / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Что известно:

  • РФ штурмует Ямполь
  • Россияне переодеваются в гражданскую одежду
  • Враг уже был замечен в Ямполе

Российские оккупанты пытаются прорваться в Ямполь. При этом они одевают гражданскую одежду, чтобы замаскироваться. Об этом сообщает DeepState.

Ямполь расположен на юго-востоке от Лимана. Они ведут огонь из автомата в гражданской одежде, что нарушает нормы международного права.

видео дня

Отмечается, что россияне проникли в Ямполь, но Силы обороны взяли их в плен.

"Враг прячется в домах, подвалах, погребах. В работе по противнику очень мешают гражданские, которые не эвакуировались из населенного пункта, а россияне, пользуясь этим прячутся в самих домах", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что вражеские группы неоднократно были замечены в районе Ямполя. Оккупанты нашли место, где им легче пробраться в поселок. На этом направлении ожидается рост активности врага.

"Оккупанты нацелены захватить, зная его важность и критичность для всех позиций, которые находятся восточнее него. Сейчас в поселке продолжаются активные боевые действия", - сообщили аналитики.

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на важные изменения на фронте. Украинские войска наносят значительные потери оккупантам в Купянске и на Донетчине.

Также ранее сообщалось, что РФ нацелилась еще на две области, кроме Донетчины - раскрыты планы врага на осень. Россия пытается одновременными ударами на разных направлениях растянуть украинские резервы и отвлечь силы от Донетчины, отметил Дмитрий Снегирев.

Кроме того, украинские военные освободили населенный пункт Панковка и прилегающие территории в Покровском районе Донецкой области.

Читайте также:

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России
Войска отработали боевые действия недалеко от польской границы: что делала Россия

15:27

Школа в Норвегии глазами украинки: почему простые задания вызвали "культурный шок"

15:08

Существует ли жизнь после смерти: священник дал откровенный ответВидео

