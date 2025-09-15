Укр
РФ нацелилась еще на две области, кроме Донетчины: раскрыты планы врага на осень

Юрий Берендий
15 сентября 2025, 03:32
Россия пытается одновременными ударами на разных направлениях растянуть украинские резервы и отвлечь силы от Донетчины, отметил Дмитрий Снегирев.
О чем сказал Снегирев:

  • Россия применяет тактику "тысячи порезов"
  • Враг пытается расширить зону боевых действий
  • Россияне, кроме Донецкой области, будут пытаться активизироваться еще в двух областях

Российские войска независимо от времени года применяют тактику "тысячи порезов". Наряду с наступлением в Донецкой области они стремятся растянуть украинские резервы и на других направлениях. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев, комментируя планы российских войск на осенний период.

Какова сейчас тактика наступления россиян - на какие регионы нацелился враг

Снегирев обратил внимание, что за последний год линия фронта увеличилась на 200 км, что свидетельствует о попытках врага отвлечь силы от Донетчины.

видео дня

По его словам, оккупанты не будут ограничиваться только Донбассом - они будут пытаться установить контроль над Запорожской областью и могут дестабилизировать ситуацию на Херсонщине, в частности через имитацию масштабной десантной операции. Он напомнил, что информационные вбросы о возможности такой операции уже имели место.

"Российские войска будут пытаться прорабатывать различные сценарии. Потому что понимают: решить вопрос контроля над Донецкой областью достаточно проблематично даже военным путем", - резюмирует он.

Россия перебрасывает войска в Донецкую область - какова цель врага

Как писал Главред, аналитики ISW сообщили, что Россия готовится к осеннему наступлению, перебросив элитные подразделения из Сумской и Херсонской областей в Донецкий регион. Военно-политический эксперт, сопредседатель инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев объяснил цель таких действий врага и оценил возможные угрозы для Славянска и Краматорска.

По его словам, главной задачей армии РФ остается полный захват Донецкой области. Поскольку достичь этого исключительно военными методами оккупантам не удалось, они пытаются использовать инструменты военно-политического шантажа.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины успешно оттеснили российских захватчиков в Сумской области. В то же время враг захватил Темировку на Запорожье, продвинулся в районе Новоивановки и на Купянском направлении. По данным DeepState, украинские военные отбили атаки возле приграничных сел Константиновка и Новоконстантиновка в Хотинской громаде.

ОСУВ "Днепр" сообщило, что армия РФ пытается закрепиться на северных окраинах Купянска, но выход из трубопровода, по которому оккупанты передвигали личный состав, находится под контролем украинских сил.

Кроме того, Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль населенный пункт Филиал в Межевском районе Днепропетровской области. Подробности операции озвучил спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский.

О персоне: Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Чем отличаются два лыжника: надо найти ответ за 21 секунду

Чем отличаются два лыжника: надо найти ответ за 21 секунду

