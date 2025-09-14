Укр
РФ накапливает силы возле Купянска: военные признались, какая ситуация в городе

Мария Николишин
14 сентября 2025, 12:29
52
Известно, что выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения, находится под огневым контролем.
Ситуация возле Купянска / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, deepstatemap

Ключевые тезисы:

  • Оккупанты накапливают силы возле города Купянск
  • Некоторые трубопроводы, которые ведут к городу, уже повреждены и затоплены
  • Оборонительная операция на Купянском направлении продолжается

Армия страны-агрессора России продолжает предпринимать попытки накапливаться на северных окраинах города Купянск. Об этом заявили в ОСУВ "Днепр".

Отмечается, что выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под огневым контролем украинских защитников.

видео дня

"Трубопровод не ведет непосредственно в город", - говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что в районе Купянска несколько трубопроводов, но уже три из четырех повреждены и затоплены. В городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города - поисково-ударные действия.

"С начала операции, за две недели, потери противника составили 395 человек, из них 288 - безвозвратные", - отметили в ОСУВ "Днепр".

Там также добавили, что на подходах к Купянску, в районах населенных пунктов Радьковка и Голубовка, военные обезвредили всего 265 россиян. В районе самого города - еще 128. Кроме того, личный состав противника попадает в плен.

"Оборонительная операция на Купянском направлении продолжается. Нашими подразделениями принимаются необходимые меры для усиления устойчивости обороны и ликвидации врага", - подытожили в ведомстве.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Наступление РФ на фронте

Военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев уже говорил, что российское наступление продолжается постоянно.

По его словам, территориальные потери Украины в августе составили примерно 400 квадратных километров.

"Это вдвое меньше, чем в момент наибольшей интенсификации наступления в ноябре прошлого года, но кампания продолжается", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, руководитель МВА Андрей Канашевич говорил, что вся территория Купянской громады находится под полным контролем украинских военных, россиян нет в городе, а бои идут пока лишь на окраинах.

13 сентября батальон "Шквал", входящий в состав полка "Скала", успешно провел боевую операцию и освободил село Филия, расположенное на административной границе между Днепропетровской и Донецкой областями. В освобожденном населенном пункте снова поднят украинский флаг.

В то же время, начальник Управления Штурмовых подразделений Валентин Манько заявил, что российские оккупанты не оставляют попыток наступать на Донетчине, но украинские штурмовики на этом участке фронта проводят одну из самых успешных операций последних месяцев.

Читайте также:

Об источнике: ОСУВ "Днепр"

Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" (ОСУВ "Днепр"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

война в Украине новости Украины война России и Украины Купянское направление Фронт
