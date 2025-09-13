Укр
Россиян в Купянске нет: Генштаб сообщил о контрдиверсионной операции

Анна Косик
13 сентября 2025, 13:53
154
Оккупационные войска не прекращают попыток прорваться в город, но несут потери.
ВСУ, Купянское направление
Личный состав противника попадает в плен на Купянском направлении / Коллаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA

Что сообщил Канашевич:

  • Россияне не зашли в Купянск
  • Бои идут на окраинах
  • В Купянске несмотря на постоянные обстрелы остается много людей

Аналитики DeepState сообщили, что оккупационные войска РФ просочились в город Купянск. Руководитель МВА Андрей Канашевич в эфире телемарафона прокомментировал эту информацию.

По его словам, вся территория Купянской громады находится под полным контролем украинских военных, россиян нет в городе, а бои идут пока только на окраинах.

видео дня

"Военные постоянно сообщают мне, что дают достойный отпор. Враг ежедневно бросает все больше сил, чтобы осуществить свою мечту - захватить Купянск", - сказал он.

Ситуация в городе критическая

По состоянию на сегодня в Купянске до сих пор остается много людей, но живут они в ужасных условиях: нет света, воды, газа. При этом ремонтные бригады не могут проводить восстановительные работы, в городе не утихают плотные обстрелы.

Канашевич добавил, что уже более 90% города разрушено, или повреждено.

Генштаб прокомментировал ситуацию в Купянске

Генеральный штаб ВС Украины сообщил, что ситуация в городе Купянске и его окрестностях под контролем Вооруженных Сил Украины. В то же время, враг продолжает делать попытки накапливаться на северных окраинах города Купянска.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

"Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город", - говорится в сообщении.

В Генштабе объяснили, что в районе Купянска есть несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем сил обороны.

"В городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города - поисково-ударные действия. С начала операции, за две недели, потери противника составили 395 человек, из них 288 - безвозвратные. На подходах к Купянску, в районах н.п. Радьковка и Голубовка, наши воины обезвредили всего 265 россиян. В районе самого города - еще 128", - добавили в ведомстве.

Кроме этого часть личного состава противника попадает в плен, пополняя обменный фонд и предоставляя показания, которые будут использованы против оккупантов.

"Оборонительная операция на Купянском направлении продолжается. Нашими подразделениями принимаются необходимые меры для усиления устойчивости обороны и ликвидации врага", - подытожили в Генштабе.

Ситуация на Купянском направлении - последние новости

Недавно аналитики ISW сообщали, что на Купянском направлении украинские подразделения смогли продвинуться вперед. В то же время войска РФ осуществляли атаки в районе самого Купянска, а также к западу от города возле Соболевки.

Накануне, как писал Главред, военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что сейчас Купянск находится в полуокружении, а на окраинах города продолжаются бои.

Ранее сообщалось, что Силы обороны блокировали продвижение оккупационной армии страны-агрессора России и зачистили отдельные участки, где враг мог закрепиться, в городе Купянск, что в Харьковской области.

Читайте также:

О персоне: Андрей Канашевич

Андрей Канашевич - начальник Купянской районной государственной военной администрации Харьковской области, назначен Президентом Украины по распоряжению № 170/2023-рп от 25 сентября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Купянск новости Украины Купянское направление Фронт
Россиян в Купянске нет: Генштаб сообщил о контрдиверсионной операции

23:43

Россияне внезапно прорвались в Купянск, применена коварная тактика - Deep StateВидео

23:21

Женщине запретили кормить голубей возле дома: в чем причина

22:18

В Украине могут выключать мобильную сеть во время тревоги: какая причина

