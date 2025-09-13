Россиян в Купянске нет: Генштаб сообщил о контрдиверсионной операции

Что сообщил Канашевич:
- Россияне не зашли в Купянск
- Бои идут на окраинах
- В Купянске несмотря на постоянные обстрелы остается много людей
Аналитики DeepState сообщили, что оккупационные войска РФ просочились в город Купянск. Руководитель МВА Андрей Канашевич в эфире телемарафона прокомментировал эту информацию.
По его словам, вся территория Купянской громады находится под полным контролем украинских военных, россиян нет в городе, а бои идут пока только на окраинах.
"Военные постоянно сообщают мне, что дают достойный отпор. Враг ежедневно бросает все больше сил, чтобы осуществить свою мечту - захватить Купянск", - сказал он.
Ситуация в городе критическая
По состоянию на сегодня в Купянске до сих пор остается много людей, но живут они в ужасных условиях: нет света, воды, газа. При этом ремонтные бригады не могут проводить восстановительные работы, в городе не утихают плотные обстрелы.
Канашевич добавил, что уже более 90% города разрушено, или повреждено.
Генштаб прокомментировал ситуацию в Купянске
Генеральный штаб ВС Украины сообщил, что ситуация в городе Купянске и его окрестностях под контролем Вооруженных Сил Украины. В то же время, враг продолжает делать попытки накапливаться на северных окраинах города Купянска.
"Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город", - говорится в сообщении.
В Генштабе объяснили, что в районе Купянска есть несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем сил обороны.
"В городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города - поисково-ударные действия. С начала операции, за две недели, потери противника составили 395 человек, из них 288 - безвозвратные. На подходах к Купянску, в районах н.п. Радьковка и Голубовка, наши воины обезвредили всего 265 россиян. В районе самого города - еще 128", - добавили в ведомстве.
Кроме этого часть личного состава противника попадает в плен, пополняя обменный фонд и предоставляя показания, которые будут использованы против оккупантов.
"Оборонительная операция на Купянском направлении продолжается. Нашими подразделениями принимаются необходимые меры для усиления устойчивости обороны и ликвидации врага", - подытожили в Генштабе.
Ситуация на Купянском направлении - последние новости
Недавно аналитики ISW сообщали, что на Купянском направлении украинские подразделения смогли продвинуться вперед. В то же время войска РФ осуществляли атаки в районе самого Купянска, а также к западу от города возле Соболевки.
Накануне, как писал Главред, военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что сейчас Купянск находится в полуокружении, а на окраинах города продолжаются бои.
Ранее сообщалось, что Силы обороны блокировали продвижение оккупационной армии страны-агрессора России и зачистили отдельные участки, где враг мог закрепиться, в городе Купянск, что в Харьковской области.
О персоне: Андрей Канашевич
Андрей Канашевич - начальник Купянской районной государственной военной администрации Харьковской области, назначен Президентом Украины по распоряжению № 170/2023-рп от 25 сентября 2023 года.
