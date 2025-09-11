Купянск уже в полуокружении, на окраинах города идут бои – Снегирев

Россияне уже давно подошли очень близко к Купянску.

В настоящее время Купянск находится в полуокружении / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

В настоящее время Купянск находится в полуокружении, а на окраинах города идут бои. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев.

"Россияне фактически на окраинах Купянска и такие риски действительно существуют. Оккупанты поняли, что им не удастся создать широкий фронт - так называемую буферную зону от населенного пункта Меловое до городов Купянска и Волчанска. Это невозможно. Планы россиян, среди которых так называемый обмен территорий, потерпели поражение. И они меняют приоритеты. Но главное для оккупантов на этом направлении - не Купянск", - говорит Дмитрий Снегирев. видео дня

По его словам, оккупанты очень заинтересованы в Купянске-Узловом.

"Оккупанты заинтересованы в логистике. Купянск-Узловой - крупнейший транспортный узел, ключевая железнодорожная станция. Контроль над этой станцией даст возможность создать короткое плечо логистики и развивать дальнейшее наступление в направлении Славянско-Краматорской агломерации", - заявил Снегирев.

Для этого, по его мнени, россияне будут пытаться воссоздать ситуацию, которая была в 2022 году, когда их изюмская группировка считалась одной из самых боеспособных - как с позиции оснащения, так и по численности.

"Группировка создавалась с целью дальнейшего окружения украинских подразделений в Донецкой области. Тогда они практиковали общие и широкие "котлы". Разобравшись, что так оно не работает, перешли к тактике малых "котлов". И вот сейчас именно в районе Купянска россияне пытаются продвигаться, используя эту тактику. Купянск уже в полуокружении. Ряд недавних успешных контраступательных действий наших Сил обороны улучшил тактическое положение, но оккупанты отвечают так называемыми малыми штурмовыми группами и присутствуют на окраинах города", - сказал эксперт.

Серая зона никем не контролируется, но говорить о том, что в городской застройке Купянска нет активных боевых действий, это откровенно врать, резюмирует Снегирев.

Ситуация на фронте - последние новости

Российские военные пытаются закрепиться на северных окраинах Купянска. Они используют тактику просачивания в город и устанавливают флаги, чтобы использовать эту картинку в пропагандистских целях. В сентябре город еще не раз будет в центре внимания. Как пишут аналитики DeepState, 3 сентября россияне опубликовали кадры, на которых демонстрировали якобы наличие своего флага в разных уголках Купянска.

Главред писал, что по информации аналитиков ISW, на Купянском направлении украинские военные продвинулись вперед в результате успешных контрнаступательных действий на северных и западных окраинах Купянска.

Ранее майор ВСУ предупреждал о том, что российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на Запорожском направлении. В частности, враг прощупывает слабые места в обороне украинских бойцов на правом фланге.

О персоне: Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

