Купянск уже в полуокружении, на окраинах города идут бои – Снегирев

Кратко:
- Оккупанты очень заинтересованы в Купянске-Узловом
- Россияне будут пытаться воссоздать ситуацию, которая была в 2022 году
В настоящее время Купянск находится в полуокружении, а на окраинах города идут бои. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев.
"Россияне фактически на окраинах Купянска и такие риски действительно существуют. Оккупанты поняли, что им не удастся создать широкий фронт - так называемую буферную зону от населенного пункта Меловое до городов Купянска и Волчанска. Это невозможно. Планы россиян, среди которых так называемый обмен территорий, потерпели поражение. И они меняют приоритеты. Но главное для оккупантов на этом направлении - не Купянск", - говорит Дмитрий Снегирев.видео дня
По его словам, оккупанты очень заинтересованы в Купянске-Узловом.
"Оккупанты заинтересованы в логистике. Купянск-Узловой - крупнейший транспортный узел, ключевая железнодорожная станция. Контроль над этой станцией даст возможность создать короткое плечо логистики и развивать дальнейшее наступление в направлении Славянско-Краматорской агломерации", - заявил Снегирев.
Для этого, по его мнени, россияне будут пытаться воссоздать ситуацию, которая была в 2022 году, когда их изюмская группировка считалась одной из самых боеспособных - как с позиции оснащения, так и по численности.
"Группировка создавалась с целью дальнейшего окружения украинских подразделений в Донецкой области. Тогда они практиковали общие и широкие "котлы". Разобравшись, что так оно не работает, перешли к тактике малых "котлов". И вот сейчас именно в районе Купянска россияне пытаются продвигаться, используя эту тактику. Купянск уже в полуокружении. Ряд недавних успешных контраступательных действий наших Сил обороны улучшил тактическое положение, но оккупанты отвечают так называемыми малыми штурмовыми группами и присутствуют на окраинах города", - сказал эксперт.
Серая зона никем не контролируется, но говорить о том, что в городской застройке Купянска нет активных боевых действий, это откровенно врать, резюмирует Снегирев.
Ситуация на фронте - последние новости
Российские военные пытаются закрепиться на северных окраинах Купянска. Они используют тактику просачивания в город и устанавливают флаги, чтобы использовать эту картинку в пропагандистских целях. В сентябре город еще не раз будет в центре внимания. Как пишут аналитики DeepState, 3 сентября россияне опубликовали кадры, на которых демонстрировали якобы наличие своего флага в разных уголках Купянска.
Главред писал, что по информации аналитиков ISW, на Купянском направлении украинские военные продвинулись вперед в результате успешных контрнаступательных действий на северных и западных окраинах Купянска.
Ранее майор ВСУ предупреждал о том, что российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на Запорожском направлении. В частности, враг прощупывает слабые места в обороне украинских бойцов на правом фланге.
Другие новости:
- ВСУ сдерживают наступление РФ возле Покровска и Купянска - ОСГВ "Хортица"
- Россияне заявили, что "зашли" в Купянск - в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация
- "Россиян отбросили": силы обороны освободили село Мирное возле Купянска
О персоне: Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".
Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред