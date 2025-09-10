Укр
Россия готовит новое наступление: в ВСУ назвали направление удара

Марина Фурман
10 сентября 2025, 19:11
Сейчас противник накапливает личный состав для наступления.
После летнего провала враг готовит новые наступательные действия

Главное:

  • РФ готовится к наступательным действиям на Запорожском направлении
  • Враг прощупывает слабые места ВСУ

Российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на Запорожском направлении. В частности, враг прощупывает слабые места в обороне украинских бойцов на правом фланге. Об этом сообщил во время брифинга начальник вооружения 110-й отдельной механизированной бригады майор Илья Стрюк, передает Укринформ.

По словам майора, сейчас противник сосредоточил на этом участке фронта определенное количество личного состава.

"Я так понимаю, что будет этап, когда начнутся активные штурмовые действия, и они (российские оккупанты - Главред) покажут, на что они способны", - сказал военный.

Он добавил, что развитие ситуации будет зависеть от того, насколько подготовленной и обеспеченной будет наша оборона и как эффективно она будет выполнять свои задачи.

"Атаки врага комбинированные. Сейчас, к счастью, нет штурмов с использованием большого количества техники, в основном это малые пехотные группы, и они также развивают беспилотную компоненту. Есть у них сильные подразделения, которые противостоят нам. Самые мощные подразделения врага воюют на Покровском направлении", - рассказал Стрюк.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, российские войска продолжают пытаться установить огневой контроль над северными окраинами Славянска в Донецкой области и путями, ведущими к городу. По имеющимся данным, противник наступает на Славянск с четырех направлений.

Кроме того военный Станислав Бунятов писал, что российские оккупационные войска начали подготовку к масштабному наступлению на Донбассе, в частности ищут пути для полного контроля логистических маршрутов в Славянск и Краматорск Донецкой области.

Военный эксперт Сергей Грабский также подтвердил информацию о том, что все действия россиян на фронте сейчас направлены на продвижение в направлении Краматорска и Славянска.

Об источнике: Укринформ

Государственное информационное агентство, которое ежедневно публикует около 500 информационных и аналитических сообщений на украинском, английском, испанском, немецком, французском, польском и японском языках и почти 200 оригинальных фотоснимков. Предшественник Укринформа - Украинское телеграфное агентство начало действовать 16 марта 1918 года.

