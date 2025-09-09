Планы врага на Донбассе: в ВСУ рассказали, какие города могут оказаться под прицелом

Украинские военные сохраняют оборонительные позиции и обеспечивают маневренность фронта.

Украинские военные отслеживают активность врага на Донбассе/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Кратко:

Российские войска нацелены на контроль трасс Донбасса

Напряженность на дорогах региона растет

Российские оккупационные войска начали подготовку к масштабному наступлению на Донбассе, в частности ищут пути для полного контроля логистических маршрутов в Славянск и Краматорск Донецкой области.

Об этом в своем телеграмм-канале "Говорят Снайпер" сообщил военный Станислав Бунятов. По его словам, осуществлять огневое давление на эти дороги сложно из-за расстояния от фронта, однако украинские военные это чувствуют.

"Несмотря на все, просторы украинского Донбасса дают возможности для маневров и эффективного ведения боевых действий, поэтому парализации фронта и хаотического отступления не будет. Эта ситуация очередной раз доказывает нам, что основа в обороне и наступлении - это жесткий контроль логистики, а не погоня за уничтожением одиночных (оккупантов - ред.) в лесополосах, ведь это второстепенная задача", - отметил Бунятов.

Опасность для гражданского транспорта

В свою очередь, военнослужащий "Азова" и бывший депутат Киевсовета Александр Аронец отметил опасность поражения гражданского транспорта на трассах региона. После многодневных атак на авто на трассе Изюм-Славянск безопасным маршрутом можно было добраться из Изюма в Славянск или из Днепра в Славянск или Краматорск через Барвенково.

Однако вчера оккупанты обстреляли автомобили на трассе Барвенково - Славянск, на расстоянии примерно 40-50 км от линии боевых действий, отметил Аронец в Facebook.

"Не хочу нагнетать, так как, что я как рядовой солдат могу понимать в стратегическом военном планировании и обороне? Но мой гражданский опыт и здравый смысл подсказывают, что перерезание логистики к Краматорской агломерации - это уже даже не половина пути к полной оккупации Донетчины. Сетки на трассах - это то, что должно было быть на вчера. Есть и другие необходимые шаги, о которых писали собратья. Но реагировать нужно уже. Иначе оккупация Краматорска, Славянска, Дружковки и Константиновки - это вопрос ближайшего будущего", - добавил он.

Оценка эксперта: планы России на осень

Эксперт по военным вопросам Олег Жданов отмечает, что российские войска летом пытались оккупировать все районы Донецкой и Луганской областей, однако их планы потерпели поражение.

По его оценке, осенью противник может попытаться сосредоточиться на захвате Донецкой области, но для такого масштабного маневра необходимо около 500 тысяч военных.

"Россия пытается реализовать большие обходные маневры, подобные тем, что делала в 2022-2023 годах возле Лисичанска и Северодонецка. Тогда для охвата украинских группировок им приходилось действовать лбом и нести большие потери. Сейчас они планируют через Лиман выйти на северные окраины Северодонецка и с юга обойти Покровск, чтобы выйти на границы Донецкой области. Цель - хотя бы минимально политически выполнить задачу и захватить область в ее административных границах", - пояснил Жданов.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, российские войска продолжают пытаться установить огневой контроль над северными окраинами Славянска в Донецкой области и путями, ведущими к городу. По имеющимся данным, противник наступает на Славянск с четырех направлений.

Кроме того, российские оккупационные войска продвинулись возле поселка Юнаковка Сумской области, в Сребрянском лесу на Луганщине, и возле села Сичневое Днепропетровской области.

Напомним, что Генеральный штаб ВСУ раскритиковал отчет главы Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы значительных продвижениях оккупантов на фронте. В Генштабе заявили: с начала года враг в боях в Донецкой, Луганской и Харьковской областях потерял погибшими и ранеными почти 210 тысяч оккупантов. Летнее наступление россиян фактически провалилось.

Читайте также:

О персоне: Станислав Бунятов Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

