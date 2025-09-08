Укр
"Заходят с четырех направлений": в ВСУ предупредили об угрозе для Славянска

Юрий Берендий
8 сентября 2025, 18:05
Россияне наступают на Славянск с четырех направлений, пытаясь установить огневой контроль над окраинами города, отметили в ВСУ.
В ВСУ предупредили об угрозе для Славянска / Коллаж Главред, фото: 18 отдельная бригада армейской авиации, 22 ОМБр

О чем говорится в материале:

  • Россияне пытаются взять под огневой контроль подступы к Славянску
  • Цель врага заключается в оккупации всей территории Донецкой области
  • Враг хочет продвинуться к Славянску с 4-х направлений

Российские войска продолжают пытаться установить огневой контроль над северными окраинами Славянска в Донецкой области и путями, ведущими к городу. По имеющимся данным, противник наступает на Славянск с четырех направлений. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский в комментарии Укринформу.

Бельский отметил, что главной задачей российских оккупантов в весенне-летней кампании, которая фактически до сих пор продолжается, стал захват всей территории так называемой "ДНР". Речь идет об установлении контроля над крупными городами и населенными пунктами, в частности Славянском, Краматорском, Покровском и Мирноградом. Особенно враг стремится получить Славянск, ведь еще с 2014 года этот город имеет для них символическое, почти культовое значение.

Бельский сообщил, что российские войска пытаются обойти Лиман с разных сторон, чтобы в дальнейшем продвинуться к Славянску. Они действуют с северо-востока - со стороны Северска и Лимана, где наблюдается особая активность.

"Пытались пробиться к нему - не получается, то они начинают и с юга пытаться прорваться, и с северо-запада: сначала взять Лиман и выйти напрямую уже на донецкий Райгородок, Николаевку и непосредственно к окраинам Славянска, или с севера через Святогорск спуститься вниз. Как варианты, через Краматорск - это уже с юга", - сказал спикер.

В то же время он отметил, что украинские силы обороны эффективно сдерживают атаки, хотя давление врага растет.

"У них ничего не получается, поэтому сейчас высшее руководство РФ, в частности Генштаба и Минобороны, давит, соответственно они (российские военные - ред.) усиливают давление сами", - подчеркнул Бельский.

Относительно слухов об увеличении применения российских FPV-дронов в районе Лиман-Райгородок-Славянск, Бельский уточнил, что их использование является постоянным, но значительного роста этой активности не зафиксировано.

"Я бы не отметил, что оно (применение FPV-дронов - ред.) было особенно активным. Они постоянно применяют FPV обычные, и все больше FPV на оптоволокне", - проинформировал Бельский.

ОСГВ
ОСГВ "Днепр" / Инфографика: Главред

Какая была цель летнего наступления РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что российские войска сосредоточили основные усилия на Донбассе. По его словам, для них ключевой задачей является захват Покровска, Константиновки, а также Краматорска и Славянска. "Если падет Покровск и Константиновка, то они двинутся всей этой массой на Краматорск и Славянск, чтобы взять города в окружение", - резюмировал Ступак.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Генеральный штаб ВСУ указывает, что Силы обороны освободили село Заречное Лиманской громады Донецкой области от российских оккупантов.

В то же время Институт изучения войны (ISW) зафиксировал продвижение армии РФ на севере Харьковщины. По геолокационным кадрам от 7 сентября, захватчики дошли до Волчанского нефтеэкстракционного завода и захватили часть территорий в западной части города.

Кроме того, по данным аналитиков мониторингового проекта DeepState, украинские военные освободили село Владимировка в Донецкой области и оттеснили врага от еще трех населенных пунктов.

Об источнике: ОСУВ "Днепр"

Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" (ОСУВ "Днепр"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

11:00

