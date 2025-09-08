Снова развевается флаг Украины: Генштаб подтвердил освобождение важного пункта

Освобождение населенного пункта осуществил 425 отдельный штурмовой полк "Скала".

ВСУ освободили село Заречное Лиманской громады Донецкой области

Прорыв ВСУ в районе Доброполья стал неожиданностью для армии РФ

Силы обороны успешно освободили от армии России село Заречное Лиманской громады Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Силами 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью взято под контроль село Заречное в Донецкой области. Слава Украине!", - говорится в сообщении. видео дня

В качестве подтверждения, Генштаб опубликовал коротенькое видео, на котором на почти полностью разрушенном здании развевается украинский флаг.

Что происходит в Донецкой области - ситуация на фронте

Руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук высказал мнение, что неожиданный прорыв ВСУ в районе Доброполья стал серьезным испытанием для российской армии и заставил ее корректировать свои планы.

Он пояснил, что украинским военным удалось использовать эффект внезапности, который дезорганизовал врага.

"Этот прорыв в сторону Доброполья оказался неожиданным для россиян, и фактор этой неожиданности сыграл Силам обороны Украины на руку. Противник не успел закрепиться на рубежах, не смог маневрировать силами и, по сути, даже не очень понимал, зачем ему это нужно. Без охвата Покровска с севера движение в сторону Доброполья было рискованной операцией", - отметил Лакийчук в эфире телеканала FREEДOM.

По словам эксперта, успешные действия украинских подразделений, в частности корпуса "Азов", заставили оккупантов переориентироваться на Добропольское направление, что уменьшило давление на районы севернее Покровска.

"Украинские военные смогли этим воспользоваться. Результаты пока скромные, но достойны уважения", - подчеркнул он.

Лакийчук считает, что ключевая задача ВСУ - не допустить охват Покровска с севера.

"Если враг не сможет окружить украинскую группировку на Покровском направлении, то ему придется пытаться брать город прямыми штурмовыми атаками с юга и запада. Мы видели подобные атаки на Бахмут и Авдеевку: формально россияне имели успехи, но эти "победы" стоили им колоссальных потерь и истощения сил", - отметил руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

Он также отметил, что действия украинской армии имеют целью не только сдерживание агрессора, но и истощение его наступательного ресурса.

"Наша задача - лишить противника возможности продолжать наступление. Именно это и реализуется сейчас к северу, югу и юго-западу от Покровска", - подытожил Павел Лакийчук.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на DeepState, ВСУ освободили важный пункт на фронте и зачистили еще три. За минувшие сутки российские войска потеряли 910 человек, а также значительное количество техники, включая танки, артиллерийские системы и беспилотники.

В то же время в ISW предупредили об опасной цели армии РФ. По данным аналитиков, солдаты Путина недавно продвинулась на севере Харьковской области.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский рассказал об итогах работы на ключевых участках фронта: на Покровском, Добропольском и Северском направлениях.

