Украинцев предупредили о росте коммуналки аж до 20%: названа неожиданная причина

К сожалению, в условиях войны враждебный инцидент может стать основанием для ускоренного повышения тарифов.

Что будет с тарифами в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Попенко:

Почему коммунальные услуги становятся роскошью для украинцев

Какие возможные последствия для тарифов из-за атак РФ

Министерство экономики ожидает, что в 2026-2028 годах цены на электроэнергию для бытовых потребителей будут расти ежегодно на 15% (плюс-минус 5%). В то же время, по оценкам эксперта по вопросам ЖКХ Олега Попенко, реальное подорожание может оказаться еще выше - вплоть до 20%. К сожалению, причиной может стать и обстрел со стороны России.

Риск повышения тарифов из-за атак по инфраструктуре

Отдельно Попенко обратил внимание на риск повторных атак России на критическую инфраструктуру. Это, по его словам, может стать основанием для ускоренного повышения тарифов.

видео дня

''Уже сейчас анонсируется риск новых обстрелов Россией критической инфраструктуры в отопительный сезон. Это может стать формальным основанием для ускоренного роста тарифов. Подобную схему уже использовали в 2024 году, когда обстрелы стали поводом для внепланового повышения. Теоретически в случае повторения атак рост тарифов возможен еще в 2025 году, однако вероятнее всего, что очередное повышение произойдет с 1 июня 2026 года'', - отметил эксперт в комментарии Главреду.

Низкая платежеспособность населения

Также весомой проблемой, по мнению аналитика, является низкая платежеспособность украинцев. По его словам, уже сегодня 50-60% домохозяйств не могут оплатить даже элементарные счета. Долги населения превысили 120 млрд грн, и эта цифра будет только расти. Субсидий не хватает, а их объем ежегодно сокращают.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Главред - инфографика

Экономическая целесообразность тарифного роста

Попенко также поставил под сомнение экономическую целесообразность повышения тарифов на газ и электроэнергию.

''Текущий тариф в 4,32 грн полностью покрывает расходы Энергоатома и облэнерго. Утверждения о том, что Энергоатом станет убыточным из-за дешевой электроэнергии для населения, не соответствуют действительности. Часть электроэнергии действительно продает Энергоатом, часть - Гидроэнерго для покрытия пиковых нагрузок, причем доходность последнего достигает 500%'', - приводит цифры эксперт.

Поэтому, по словам Попенко, разговоры об убыточности компаний - преувеличение. По сути, по его мнению, тарифы давно превратились в квазиналоги.

Цены на коммунальные услуги - новости Украины

Напомним, Главред предупреждал об изменениях, которые вступили в силу в последний день июля 2025 года. Теперь в Украине бизнес платит больше за потребление электроэнергии в вечерние часы.

А вот стоимость газа для украинцев не изменится как минимум до апреля. При этом суммы в платежках за газ могут отличаться для разных регионов страны.

В то же время, эксперты предупреждали, что у украинцев может возникнуть задолженность за газ. Гражданам объяснили, что сделать, чтобы долг не начислялся.

Больше экономических новостей:

О персоне: Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал председателем комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

