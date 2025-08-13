Заплатят по максимуму: украинцам назвали самые высокие тарифы на газ

На рынке работают девять разных газоснабжающих компаний, каждая из которых предлагает собственные тарифы.

https://glavred.info/economics/zaplatyat-po-maksimumu-ukraincam-nazvali-samye-vysokie-tarify-na-gaz-10689608.html Ссылка скопирована

Украинцам рассказали о ситуации с тарифами на газ / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важно:

В Украине ситуация с ценами на газ останется стабильной как минимум до апреля

В то же время у некоторых поставщиков цены значительно выше

Стоимость газа для населения в Украине останется стабильной как минимум до апреля следующего года, однако сумма в платежках будет отличаться в зависимости от региона.

Это связано с тем, что на рынке работают девять разных газоснабжающих компаний, каждая из которых предлагает собственные тарифы, говорится в публикации ГазПравды.

видео дня

Так, в рамках тарифного плана "Фиксированный", действующего до 30 апреля 2026 года, кубометр газа обойдется в 7,96 гривны.

В то же время у некоторых поставщиков цены значительно выше.

Например:

ООО "Львовэнергосбыт" предлагает газ по 27,00 грн/куб. в рамках месячного коммерческого предложения (тариф может меняться ежемесячно);

ООО "Ритейл Сервис" под брендом "СветГаз" устанавливает цену на уровне 24,99 грн/кубометр при таких же условиях.

/ Facebook/gazpravda

Рост тарифов: мнение эксперта

В августе тарифы на газ и электроэнергию для населения останутся прежними, однако бизнесу, возможно, придется платить больше за коммунальные услуги. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, тарифы на газ и электроэнергию для бытовых потребителей сохранятся на текущем уровне до окончания военных действий.

Ранее украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ. Потребители могут получить бонус за оплату платежки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у украинцев может возникнуть задолженность за газ. Украинцам объяснили, что сделать, чтобы долг не начислялся.

Напомним, Главред писал, что в Украине бизнес платит больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступили в силу в последний день июля 2025 года.

Больше новостей:

Об источнике: ГазПравда ГазПравда - это информационно-консультационная онлайн-платформа для бытовых потребителей газа в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред