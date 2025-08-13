Заплатят по максимуму: украинцам назвали самые высокие тарифы на газ

Важно:
- В Украине ситуация с ценами на газ останется стабильной как минимум до апреля
- В то же время у некоторых поставщиков цены значительно выше
Стоимость газа для населения в Украине останется стабильной как минимум до апреля следующего года, однако сумма в платежках будет отличаться в зависимости от региона.
Это связано с тем, что на рынке работают девять разных газоснабжающих компаний, каждая из которых предлагает собственные тарифы, говорится в публикации ГазПравды.
Так, в рамках тарифного плана "Фиксированный", действующего до 30 апреля 2026 года, кубометр газа обойдется в 7,96 гривны.
В то же время у некоторых поставщиков цены значительно выше.
Например:
- ООО "Львовэнергосбыт" предлагает газ по 27,00 грн/куб. в рамках месячного коммерческого предложения (тариф может меняться ежемесячно);
- ООО "Ритейл Сервис" под брендом "СветГаз" устанавливает цену на уровне 24,99 грн/кубометр при таких же условиях.
Рост тарифов: мнение эксперта
В августе тарифы на газ и электроэнергию для населения останутся прежними, однако бизнесу, возможно, придется платить больше за коммунальные услуги. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
По его словам, тарифы на газ и электроэнергию для бытовых потребителей сохранятся на текущем уровне до окончания военных действий.
Ранее украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ. Потребители могут получить бонус за оплату платежки.
Напомним, ранее сообщалось о том, что у украинцев может возникнуть задолженность за газ. Украинцам объяснили, что сделать, чтобы долг не начислялся.
Напомним, Главред писал, что в Украине бизнес платит больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступили в силу в последний день июля 2025 года.
