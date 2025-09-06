Укр
Читать на украинском
Неприятное дежавю: в Польше отметились досадным поступком в отношении Украины

Даяна Швец
6 сентября 2025, 15:26
Мнения украинцев относительно такого жеста разделились: одни иронизируют и критикуют действия поляков, а другие призывают к пониманию и поиску компромиссов.
Поляки перекрыли пункт пропуска на границе

Что случилось:

  • Польские митингующие перекрыли движение грузовиков на границе с Украиной
  • На выезд из Украины стоит более 680 фур из-за акции протеста в Польше

Польские протестующие перекрыли движение перед пунктом пропуска ''Медика - Шегини''. Как информирует Государственная пограничная служба, на акцию они вышли 6 сентября в 12:50.

Стоит указать, что ограничения касаются только грузового транспорта и могут действовать не менее шести часов.

Сам протест происходит примерно в километре от польского КПП.

Для легковых автомобилей и пассажирских автобусов движение остается без изменений. По состоянию на это время на выезд из Украины ожидают 681 грузовик, еще около 100 фур стоят на въезд. Они находятся на оборудованной стоянке, поэтому их оформление продолжается в обычном режиме.

"Акция митингующих проходит в километре от польского пункта пропуска. О любых изменениях или осложнениях движения сообщим дополнительно'', - говорится в сообщении ГПСУ.

Реакция украинцев на шаг Польши - что пишут в соцсетях

Мнения украинцев в комментариях под новостями об очередном блокировании границы разделились: одни ''троллили'' поляков, другие пытались хотя бы как-то понять:

  • ''Это вам не обломки шахидов по ночам закапывать потому что еще из НАТО выпихнут...''.
  • ''Сотрудничество с ЕС - это путь к миру и спокойствию, но нужны реформа и диалог''.
  • ''У поляков осеннее обострение''.
  • ''У них так много свободного времени, лучше бы потратили его на сбивание шахедов и ракет?''.
  • ''Не забывайте, что именно поляки дали приют украинцам в начале войны - надо идти на уступки!''

Блокирование границы Польши и Украины - что говорят аналитики

Такими враждебными действиями, по сути, поляки стреляют себе же в ногу. Дело в том, что, как анализирует Rynek Infrastruktury, польские компании несут убытки, поскольку не могут работать с украинским зерном.

"Мы должны различать две вещи: разрешение на транзит, а следовательно, прибыль для польских портов и перегрузочных терминалов, и разрешение на введение товаров в оборот. Мы считаем, что блокирование перевалки продукции из Украины в Польше является болезненным для нашей экономики", - приводит издание слова генерального директора группы CSL Лауры Головач.

Сейчас польские терминалы, вероятно, пустуют, что ведет к значительным операционным расходам и угрозе увольнений работников.

Поляки обращают внимание на то, что Германия и Румыния активно работают с украинским зерном. Эти страны разрешают транзит сырья, но не выпускают его на свои внутренние рынки.

"К сожалению, в Польше этой ситуацией пренебрегают" - добавляют представители польского бизнеса.

Блокада поляками границы с Украиной - что известно

Главред напоминает, что это не первый раз, когда польские протестующие блокируют границу. В 2023 году фермеры и перевозчики Польши начали масштабные акции. Они были против того, чтобы украинские транспортные компании работали без разрешений, и требовали возвращения старой разрешительной системы. Эти блокады вызвали значительные проблемы с логистикой, особенно для украинского аграрного сектора.

Весной 2024 года правительства Украины и Польши частично урегулировали конфликт. Однако польские перевозчики время от времени возобновляли протесты. Они продолжают настаивать на новых уступках и требуют защитить свой внутренний рынок от украинских конкурентов.

Однако уже 12 мая 2025 года поляки снова начали "блокаду" на границе с Украиной. Протестующие заблокировали движение грузовиков возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск", сообщила Госпогранслужба Украины.

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

