В Германии предложили возвращать военнообязанных украинцев на родину

Маркус Зедер выступил против того, чтобы Германия отправляла своих военных в Украину.

Кратко:

Бундесвер не готов к размещению войск НАТО в Украине

В Германии мало трудоустроенных украинцев

Германия должна рассмотреть возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину, чтобы они помогли обеспечить безопасность в своей стране. Об этом заявил премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер в интервью изданию Rheinische Post.

"Мира пока не видно. Поэтому вполне законно рассматривать возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину, чтобы обеспечить безопасность в собственной стране", - сказал политик.

В то же время он выступил против того, чтобы Германия отправляла своих военных в Украину, мол, Россия на это не согласится.

"Мне трудно представить размещение там (в Украине, - ред.) войска НАТО. Россия никогда бы на это не согласилась. Это было бы предвестником вступления Украины в НАТО. Кроме того, Бундесвер не готов к этому. Он перегружен до предела, как финансово, так и кадрово", - отметил Зедер.

Он также раскритиковал существующую систему государственной социальной помощи в Германии, из-за которой, по его словам, там "значительно ниже доля трудоустроенных украинцев по сравнению с другими европейскими странами".

"Это необходимо срочно изменить - и не только для новоприбывших украинцев", - подчеркнул политик.

Украинские беженцы в Европе инфографика / Инфографика Главред

Помощь беженцам - новости по теме

Как писал Главред, правительство Германии намерено уменьшить финансовую помощь для украинских беженцев, которые недавно прибыли в страну. Следовательно, сумму выплат могут сократить до 100 евро в месяц на каждого беженца.

В то же время в одной из стран ЕС введут обязательные работы для беженцев. За отказ выполнять такие работы будут забирать часть помощи.

Тем временем правительство Ирландии планирует постепенно прекратить предоставление бесплатного жилья для украинских беженцев.

