Неужели союзник воткнул нож: поддержка РФ со стороны Ирана сильно уменьшилась

Даяна Швец
6 сентября 2025, 14:54
197
Близкий друг Москвы сократил помощь россиянам из-за собственных проблем и конфликтов.
Владимир Путин, флаг России, флаг Ирана
Что произошло с отношениями РФ и Ирана / Коллаж: Главред, сайт Кремля, depositphotos.com/ua

Главное о союзниках РФ:

  • Иран сократил помощь Москве из-за конфликтов на Ближнем Востоке
  • КНДР обеспечивает Россию до 60% артиллерийских снарядов

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью Новости.LIVE сообщил, что поддержка России со стороны Ирана существенно уменьшилась с начала полномасштабной войны.

Поддержка России со стороны Ирана существенно сократилась

По его словам, объемы помощи из Тегерана значительно сократились по сравнению с предыдущими годами. Причиной стала напряженная ситуация на Ближнем Востоке и внутренние проблемы самого Ирана.

видео дня

Как известно, наибольший вклад Иран делал в виде поставок ударных дронов типа Shahed и другого вооружения, но в последнее время Россия наладила собственное производство этих беспилотников.

Также Юсов отметил, что украинские удары по российским объектам привели к нехватке топлива в России.

"Здесь не нужна закрытая аналитика. Все данные и мониторинг открыты. Количество поражений российских объектов и объективную фиксацию сами граждане России любезно выкладывают и показывают", - сказал он.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
​ НАТО и другая ось / Инфографика: Главред ​

Основным поставщиком боеприпасов для РФ стала КНДР

В то же время значительная часть военной помощи поступает из Северной Кореи. По данным ГУР, КНДР обеспечивает российскую армию более 40% артиллерийских боеприпасов.

Андрей Юсов отметил, что власти КНДР поставляют не только вооружение, но и другие ресурсы, которые активно используются оккупантами на фронте. Именно снаряды и боекомплекты являются главной проблемой для Украины, ведь они позволяют России поддерживать высокий уровень интенсивности обстрелов.

"Это серьезная проблема. Самая большая проблема остается в снарядах и БК. На всем фронте 40-60% выпущенных из артиллерии снарядов в сторону Украины и украинских защитников производства Северной Кореи - это огромные цифры. Если бы этот фактор убрать, то возможности огневой поддержки и поражения врага были бы более скоромные. Миллионы снарядов, которые передавались и продолжают передаваться, это существенный фактор. Но также фактор - это любая другая помощь. Даже не личный состав, о котором так много говорили, а прежде всего снаряды и БК", - подчеркнул Юсов.

Зависимость России на международной арене - мнение эксперта

К слову, в интервью Главреду руководитель Центра общественной аналитики "Башня", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок подчеркнул, что у России ограниченная субъектность и она не является доминирующей.

"Что касается России, я считаю, что она не является полноправным субъектом широкого переговорного процесса. И переговорщикам вообще плевать на ее экономические проблемы", - заявил эксперт.

Иран и Россия - что известно об отношениях

Как ранее сообщал Главред, из-за войны между Израилем и Ираном у Путина возникли серьезные проблемы. Влияние Москвы на Ближнем Востоке значительно ослабло.

А вот эксперт Михаил Гончар высказывал мнение, что Россия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины. По его словам, Иран даже более изощрен в своих действиях, чем Россия. Несмотря на то, что они действуют как союзники, но при этом не готовы друг за друга умирать.

Более того, СМИ писали о том, что Иран больше не будет передавать России "Шахеды". Причиной стало одно событие в Елабуге.

Об источнике: Новости.LIVE

Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Иран новости КНДР Владимир Путин новости Ирана война России и Украины Андрей Юсов Дрон Shahed-136 боеприпасы
