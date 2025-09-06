В ГУР назвали вероятные сроки завершения войны и главное условие

Украина делает всё возможное для скорейшего завершения войны, подчеркнул Андрей Юсов.

Названо условие завершения войны / Коллаж: Главред, фото: СВ ВСУ, 152 ОБр

Главное:

Необходимо совпадение множества обстоятельств для завершения войны

Завершение войны до конца 2026 года возможно лишь при совпадении ряда условий

Чтобы война в Украине завершилась до конца 2026 года, необходимо совпадение множества обстоятельств, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Любой аналитик, изучая ситуацию, рассматривает разные сценарии и оценивает вероятность их реализации, сказал он в интервью Новини.LIVE.

"Безусловно, есть признаки внешние, внутренние, экономическая ситуация в России, их потери, которые свидетельствуют о тех или иных показателях. Но реальная ситуация на поле боя - это реальная ситуация на поле боя", — отметил Юсов.

По его словам, завершение войны до конца 2026 года возможно лишь при совпадении целого ряда условий: усиление санкционного давления и экономического воздействия на РФ, наращивание оборонной и финансовой поддержки Украины со стороны международных партнёров, а также более решительная внешнеполитическая позиция союзников.

Также, по словам Юсова, важную роль играет эффективность украинских Сил обороны, усилия дипломатов и готовность общества продолжать сопротивление.

"Анализируя все эти факторы, можно делать те или иные выводы. Но то, что Украина прилагает все возможные и невозможные усилия, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее и закончился справедливым миром, - просто факт", — подытожил он.

Сценарий окончания войны: мнение эксперта

Дипломат, глава Центра исследований России и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что сейчас происходят важные события, способные повлиять на возможные сценарии завершения войны.

Он напомнил, что недавно появилась очень обнадёживающая информация: Украина получает всё более мощные средства для нанесения ударов по глубокому тылу России.

По его мнению, если удастся запустить серийное производство ракет "Фламинго" и начать их активное использование, то уже через несколько месяцев российская оборонная промышленность может быть фактически уничтожена — от неё "останется лишь жалкое подобие и воспоминания".

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Ранее СМИ узнали об уязвимой позиции Киева на переговорах. Дональд Трамп не настроен оказывать давление на Владимира Путина, но может подтолкнуть Украину к заключению сделки, пишет Politico.

Напомним, ранее США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остаётся разрешённым.

Как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, от намерения вступать в НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска.

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

