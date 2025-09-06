В ГУР назвали вероятные сроки завершения войны и главное условие

Главное:
- Необходимо совпадение множества обстоятельств для завершения войны
- Завершение войны до конца 2026 года возможно лишь при совпадении ряда условий
Чтобы война в Украине завершилась до конца 2026 года, необходимо совпадение множества обстоятельств, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Любой аналитик, изучая ситуацию, рассматривает разные сценарии и оценивает вероятность их реализации, сказал он в интервью Новини.LIVE.
"Безусловно, есть признаки внешние, внутренние, экономическая ситуация в России, их потери, которые свидетельствуют о тех или иных показателях. Но реальная ситуация на поле боя - это реальная ситуация на поле боя", — отметил Юсов.
По его словам, завершение войны до конца 2026 года возможно лишь при совпадении целого ряда условий: усиление санкционного давления и экономического воздействия на РФ, наращивание оборонной и финансовой поддержки Украины со стороны международных партнёров, а также более решительная внешнеполитическая позиция союзников.
Также, по словам Юсова, важную роль играет эффективность украинских Сил обороны, усилия дипломатов и готовность общества продолжать сопротивление.
"Анализируя все эти факторы, можно делать те или иные выводы. Но то, что Украина прилагает все возможные и невозможные усилия, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее и закончился справедливым миром, - просто факт", — подытожил он.
Сценарий окончания войны: мнение эксперта
Дипломат, глава Центра исследований России и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что сейчас происходят важные события, способные повлиять на возможные сценарии завершения войны.
Он напомнил, что недавно появилась очень обнадёживающая информация: Украина получает всё более мощные средства для нанесения ударов по глубокому тылу России.
По его мнению, если удастся запустить серийное производство ракет "Фламинго" и начать их активное использование, то уже через несколько месяцев российская оборонная промышленность может быть фактически уничтожена — от неё "останется лишь жалкое подобие и воспоминания".
Переговоры о прекращении войны - новости по теме
Ранее СМИ узнали об уязвимой позиции Киева на переговорах. Дональд Трамп не настроен оказывать давление на Владимира Путина, но может подтолкнуть Украину к заключению сделки, пишет Politico.
Напомним, ранее США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остаётся разрешённым.
Как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, от намерения вступать в НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска.
Другие новости:
- Цугцванг для Киева: что грозит Украине после переговоров Зеленского с Трампом
- Зеленский согласился на переговоры по территориям, но выдвинул условие - Axios
- Новый "Будапешт" невозможен: в ОП раскрыли детали переговоров о гарантиях безопасности
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред