У Киева появился важный аргумент: экс-глава МИД раскрыл сценарий окончания войны

В РФ появились серьезные изменения в подходах к войне, считает Владимир Огрызко.

Возможно, Трамп говорит все то, что он произносит, чтобы успокоить Путина

Появилась крайне обнадеживающая информация о новых возможностях Украины

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил о том, что идут очень важные процессы, которые могут повлиять на сценарий окончания войны.

"Возможно, Трамп говорит все то, что он произносит, чтобы успокоить Путина, который очень волнуется из-за происходящего в политической и военной плоскостях", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Дипломат напомнил о том, что недавно появилась крайне обнадеживающая информация о том, что у Украины появляются серьезные средства воздействия на глубокий тыл России.

"Речь идет о ракете Фламинго, которая летит на 3 тысячи километров и имеет боевую часть весом 1-1,5 тонны", - уточнил он.

Собеседник считает, что если будет запущено серийное производство ракет Фламинго, и эта ракета начнет применяться, то через пару месяцев от российской оборонной промышленности "останутся только рога и копыта и воспоминания".

"А если россияне будут воевать лопатами и граблями, далеко они не продвинутся. Следовательно, это заявление Лаврова сигнализирует о серьезном изменении в подходах Путина и его преступной стаи – теперь там задумались: видимо, надо заканчивать. И теперь главной целью для Путина будет попытка сохранить то, чего у него нет, то есть лицо", - добавил Огрызко.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак оценил, как может отреагировать экономика страны-агрессора РФ на введение новых санкций со стороны Запада.

По его мнению, в случае усиления санкционного давления в первую очередь пострадает российский рубль — возможен его резкий обвал. Кроме того, ощутимый удар могут понести и акции крупнейших российских компаний.

При этом эксперт считает, что несмотря на такие экономические последствия, Россия всё же сможет какое-то время продолжать военные действия даже в условиях новых ограничений.

Ранее СМИ узнали об уязвимой позиции Киева на переговорах. Дональд Трамп не настроен оказывать давление на Владимира Путина, но может подтолкнуть Украину к заключению сделки, пишет Politico.

Напомним, ранее США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остаётся разрешённым.

Как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, от намерения вступать в НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска.

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

