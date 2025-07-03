Иран больше не будет передавать России "Шахеды", но помощь не прекращается - что известно

Что известно:
- Иран прекратил поставки России "Шахедов"
- Иран продолжает поставки комплектующих Москве
- В РФ был открыт завод по производству дронов
Иран внезапно прекратил поставки своих "Шахедов" России. Об этом заявило ГУР в ответ на запрос LIGA.net.
Однако Иран будет помогать оккупантам иначе. Они помогли наладить производство различных элементов ударных беспилотников. Также Тегеран продолжает поставлять Москве отдельные элементы авионики и комплектующие.
Поставки иранских "Шахедов" прекратили после того, как в Елабуге открылся российский завод по производству дронов. В то же время известно, что к этому были привлечены технические специалисты.
Война Израиля с Ираном - последние новости по теме
Как сообщал Главред, с 13 июня Израиль провел масштабные удары по стратегическим объектам Ирана, сосредотачиваясь преимущественно на объектах, связанных с ядерной программой. ЦАХАЛ обвиняет Тегеран в попытках создания ядерного оружия, однако иранские власти категорически это отрицают.
Также 22 июня США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо и 30 ракет Tomahawk по объектам в Натанзе и Исфахане. Перед ударами США предупреждали Иран, что не планируют менять власть. Власти провинции Кум подтвердили атаку по Фордо, заявив, что ядерной утечки не будет, потому что запасы урана эвакуированы.
А уже 24 июня президент США Дональд Трамп заявил о заключении перемирия между Израилем и Ираном, которое продлится 12 часов. По данным СМИ, Катар сыграл важную роль в урегулировании конфликта. Трамп сообщил, что через сутки война продолжительностью 12 дней официально завершится.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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