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Половину Ирана могут разнести "в щебень": прогноз массированных ударов США

Алексей Тесля
27 июня 2025, 09:25
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Сергей Данилов не исключил вероятность того, что Соединенные Штаты могут отреагировать на вероятный срыв перемирия.
Трамп, Иран
Дональд Трамп может снова атаковать Иран / коллаж: Главред, фото: скриншот

Важное из заявлений Данилова:

  • Недавний удар Ирана был попыткой поставить последнюю точку
  • США могут отреагировать на вероятный срыв перемирия

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов прокомментировал вопрос о том, при каких условиях можно говорить о полноценном перемирии или даже завершении войны между Израилем и Ираном.

"Об этом можно будет говорить, когда прекратятся обстрелы. Уже в ближайшее время большая вероятность этого существует", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт не исключает, что обстрел с иранской стороны, который произошел уже после официального объявления перемирия, мог быть "нервной реакцией на насмешки" Дональда Трампа, который откровенно провоцировал Иран.

"Есть и другая версия - возможно, это была попытка поставить последнюю точку: кто нанес последний удар, тот и победил. В 5:00 утра 24 июня был обстрел Беэр-Шевы, где погибли люди. Иранцы думали, что на этом будет поставлена точка, но израильтяне после этого еще успели нанести символический удар по Ирану. Впрочем, я больше склоняюсь к первой версии. Или, возможно, у кого-то просто не выдержали нервы внутри КСИР (Корпус стражей Исламской революции). В это я, правда, верю меньше всего", - пояснил он.

фордо, иран, база, ядерный объект
/ Инфографика: Главред

Собеседник также не исключил вероятность того, что Соединенные Штаты могут отреагировать на вероятный срыв перемирия.

"У США на Ближнем Востоке сосредоточено достаточно сил и средств, чтобы превратить половину Ирана в щебень, но, скорее всего, Штаты ограничатся угрозами и громкими заявлениями, без перехода к новым ракетным ударам", - добавил Данилов.

Война Израиля с Ираном - последние новости по теме

Ранее Дональд Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома надеется, что оно станет постоянным. По данным СМИ, важную роль в урегулировании сыграл Катар.

Напомним, ранее стало известно, что американские войска поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, Натанзе и в Фордо.

Как писал Главред, ранее армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ". С тех пор обе страны обмениваются взаимными ударами.

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Кто такой Сергей Данилов

Сергей Иванович Данилов - заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения имени А.Ю. Крымского НАН Украины. Соучредитель Украинской миротворческой школы, куратор проектов в Херсонской области. После начала полномасштабного вторжения России в Украину занимается исследованием российской агрессии.

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