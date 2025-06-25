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Иран проиграл войну, США и Израиль будут выдвигать ему жесткие требования - Данилов

Анастасия Заремба
25 июня 2025, 09:10
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Режим аятолл начал воспринимать россиян как предателей, но на прекращение отношений нужно время, считает эксперт.
Сергей Данилов, Иран, Трамп
Израиль официально объявил о перемирии с Ираном - завершилась ли война / Коллаж Главред

Президент США Дональд Трамп 24 июня сообщил о "полном и тотальном перемирии" между Израилем и Ираном. Однако, несмотря на официальное объявление прекращения огня, обе страны продолжили взаимные удары.

В интервью Главреду заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов рассказал, чем завершится войне между Израилем и Ираном, будет ли Иран поставлять россиянам "шахеды", и как США будут контролировать режим прекращения огня на Ближнем Востоке.

Израиль согласился на перемирие, предложенное Соединенными Штатами. Но Иран это перемирие нарушил. При каких условиях вообще можно говорить о полноценном перемирии или даже завершении войны?

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Да, об этом можно будет говорить, когда прекратятся обстрелы. Уже в ближайшее время большая вероятность этого существует. Скорее всего, обстрел с иранской стороны, который произошел уже после официального объявления перемирия, мог быть нервной реакцией на насмешки Трампа, который откровенно провоцировал Иран и озвучил, что иранцы предупредили об ответе. Фактически, его заявления не дали Ирану возможности "сохранить лицо".

Есть и другая версия - возможно, это была попытка поставить последнюю точку: кто нанес последний удар, тот и победил. В 5:00 утра 24 июня был обстрел Беэр-Шевы, где погибли люди. Иранцы думали, что на этом будет поставлена точка, но израильтяне после этого еще успели нанести символический удар по Ирану. Впрочем, я больше склоняюсь к первой версии. Или, возможно, у кого-то просто не выдержали нервы внутри КСИР (Корпус стражей Исламской революции). В это я, правда, верю меньше всего.

Как при таких обстоятельствах будут реагировать Соединенные Штаты на этот срыв договоренностей, учитывая громкие заявления Трампа о достижении перемирия?

У США на Ближнем Востоке сосредоточено достаточно сил и средств, чтобы превратить половину Ирана в щебень, но, скорее всего, Штаты ограничатся угрозами и громкими заявлениями, без перехода к новым ракетным ударам.

Насколько действенными могут быть эти угрозы для иранского руководства?

Достаточно действенными. Если они почувствуют, что удар возможен - то, конечно, воспримут это всерьез. Иран не в том положении, потому что он фактически проиграл войну: их военные, разведывательные и террористические возможности очень уменьшились. Они, конечно, еще могут делать определенные шаги, но в целом это мало что изменит.

Накануне объявления перемирия глава МИД Ирана ездил в Москву просить помощи. Получается, что россияне ее не предоставили. Как это повлияет на отношения между Тегераном и Москвой?

В Иране у России сейчас плохой имидж - как среди элиты, так и среди населения. Ее воспринимают как предателя: мол, друг, который торгует тобой.

Поведение РФ за 12 дней выглядит попыткой "продать" Иран в обмен на уступки и большую свободу действий по Украине. В Иране все это воспринимается крайне негативно. Конечно, остаются сферы, в которых Иран и Россия вынуждены будут взаимодействовать. Они все еще нужны друг другу. Однако чем меньше будет санкций против Ирана, чем более открытым он станет и чем активнее будет сотрудничать с Западом, тем хуже будут его отношения с Россией.

Пророссийская политика Ирана - это следствие его изоляции, потому что ему просто некуда было деваться.

Как насчет военной помощи России со стороны Ирана - в частности производства дронов-камикадзе типа "шахед"? Что будет с этим сейчас?

Были сообщения, что завод по производству "шахедов" разрушен. Я также надеюсь, что уничтожены и производства комплектующих. Россия в значительной степени успела локализовать производство у себя, но, по отдельным свидетельствам, были компоненты, которые еще поступали из Ирана. Теперь этого уже не будет. Конечно, россияне найдут замену, но на это тоже потребуется время, и это приостановит их программу. Мы точно не увидим иранских баллистических ракет. Я с самого начала говорил, что их нет в России, Иран их не собирается поставлять, но такие разговоры были. Очевидно, Россия просила Иран об этой поставке, но после того, как получила отказ, начала закупать корейские, которыми нас сейчас и обстреливает.

Премьер Израиля Нетаньяху в начале конфликта говорил, что цель - свержение режима аятолл в Тегеране. Есть ли такая цель на самом деле?

Основная задача, которая озвучивалась, - это уменьшение военных возможностей Ирана. И эта задача была достигнута. Что касается свержения режима - я не видел никаких действий, которые бы свидетельствовали, что именно это является целью. Израиль - реалисты. Они понимают, что ни одна внешняя агрессия без оккупации не приведет к смене режима в Иране. Такой цели никто не ставил, но проигрыш в войне через некоторое время создает серьезное внутреннее напряжение. Учитывая имеющиеся протестные настроения в стране, это вполне может привести к падению режима. Такая вероятность существует, но война как таковая не способна этого достичь.

Каковы ваши прогнозы относительно того, как дальше может развиваться ситуация между странами?

Скорее всего, в ближайшее время начнется определенный переговорный процесс, ведь необходимо зафиксировать результаты этого поражения. Очень многое будет зависеть от динамики внешней среды - на каком уровне, с какими требованиями к Ирану выйдут основные игроки. Это могут быть не только вопросы ядерной программы, но и сворачивание ракетной программы, прекращение поддержки Хезболлы, ХАМАС и хуситов. Мне кажется, Ирану будут выдвигать максимально жесткие, даже максималистские требования и пытаться заставить подписать фактическую капитуляцию. А это, в свою очередь, может приводить к периодическому возобновлению боевых действий во время переговорного процесса.

Кто такой Сергей Данилов

Сергей Иванович Данилов - заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения имени А.Ю. Крымского НАН Украины. Соучредитель Украинской миротворческой школы, куратор проектов в Херсонской области. После начала полномасштабного вторжения России в Украину занимается исследованием российской агрессии.

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перемирие Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху Сергей Данилов Удар Израиля по Ирану
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