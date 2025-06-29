"У РФ будут проблемы": эксперт объяснил, почему удары по Ирану выгодны Украине

РФ до сих пор оставалась зависимой от Ирана по некоторым частям и комплектующим, говорит Александр Коваленко.

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Иран не сможет оказывать РФ масштабную помощь / Коллаж: Главред, Фото: pixabay, УНИАН

Важное из заявлений Коваленко:

РФ оставалась зависимой от Ирана по некоторым частям и комплектующим

На способности РФ воевать обострение на Ближнем Востоке скажется

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил возможности Ирана оказывать помощь РФ после ударов Израиля и США.

"Такое впечатление, что Иран даже не накапливал ресурс и все продавал России. И сейчас Иран оказался в ситуации, когда отвечать Израилю даже таким дешевым элементом он уже не может. Тем более, завод в Исфагане, который производил Шахеды, уничтожен. Даже несмотря на то, что готовая продукция Ираном России уже не передавалась, но РФ до сих пор оставалась зависимой от Ирана по некоторым частям и комплектующим", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт напомнил, что Иран России передавал не только Shahed-136, а до последнего оставался постоянным поставщиком России разведывательно-ударных дронов Mohajer-6, меньшего дрона Shahed-131, авиабомб Qaem-5, шлемов NIJ II, бронежилетов Rouin-3, противотанковых ракетных комплексов Dehlavien.

/ Инфографика: Главред

"Кроме всего прочего, для ствольной артиллерии Иран поставлял большую номенклатуру боеприпасов: 203, 152, 130, 122 калибра, реактивные 122 калибра, минометы 120-го, танковые выстрелы 125-го калибра. Все это шло из Ирана. Думаю, что сейчас все это не будет поступать в Россию так, как раньше. С этим у РФ уже будут проблемы. Потому что Иран будет накапливать и беречь все это для себя. Так что на России, на ее способности и возможности воевать обострение на Ближнем Востоке скажется, пусть и не масштабно", - добавил Коваленко.

Ранее Дональд Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома надеется, что оно станет постоянным. По данным СМИ, важную роль в урегулировании сыграл Катар.

Напомним, ранее стало известно, что американские войска поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, Натанзе и в Фордо.

Как писал Главред, ранее армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ". С тех пор обе страны обмениваются взаимными ударами.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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