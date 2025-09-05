Кремль боится мятежа: как РФ может всколыхнуть волна криминала и протестов армии

Российские власти пытаются трудоустроить ветеранов, чтобы предотвратить их переход в криминалитет или оппозицию.

https://glavred.info/world/kreml-boitsya-myatezha-kak-rf-mozhet-vskolyhnut-volna-kriminala-i-protestov-armii-10695482.html Ссылка скопирована

Ветераны войны могут бросить вызов Кремлю / Коллаж: Главред, фото: скиншот с пленарного заседания ПМЭФ-2025, скрин с видео-протеста мобилизованных

О чем сказал Ступак:

Правящая верхушка России использует войну для сохранения своей власти

Возможен рост преступности и оппозиционных движений, когда ветераны вернутся с фронта

Война с Украиной стала для правящей верхушки России инструментом удержания власти в России. И если не будет войны, Кремль лишится такого инструмента. Такое мнение в разговоре с Главредом высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Все эти мальчики в трусиках вернутся домой и может воцариться криминалитет. Кстати, еще с прошлого года администрация Путина проводит мероприятия, направленные на трудоустройство тех, кто вернулся с войны", - говорит Ступак.

видео дня

Эксперт объясняет, что всех тех, кто вернулся с войны, хотят трудоустроить так, чтобы не было негативных последствий.

"Создается карьерный лифт, задача - пристроить их в органы законодательной власти, в краевое собрание. Поскольку боятся, что люди с опытом боевых действий пойдут либо в криминалитет, либо в оппозиционные движения. Чтобы этого не произошло, там придумывают, чем их занять", - заявил эксперт.

Также нельзя исключать варианта, что для России возникнет риск конфликтов этого нового "политического класса" со старым.

"В любом случае, война для таких людей - это жизнь. Их мышление выглядит примерно так: есть война - движение вперед, нет войны - надо говорить о чем-то другом. А о другом будет говорить неприятно, особенно о потерях в боях за территории, которые стали выжженной землей. Там ничего нет, это хуже, наверное, даже Чернобыльской зоны. В этом контексте постоянно говорю о Харьковской области. Россияне там были не так долго, но территории до сих пор разминируют. А что тогда говорить, например, о Бахмуте? Или всю Донецкую область. Предполагаю, что на ее разминирование уйдут годы", - резюмировал Ступак.

Протестные настроения в России - что говорят эксперты

Российский экономист Владимир Милов сказал, как Украина может "выгнать" россиян на протесты в РФ. Когда власть в России ослабнет, а граждане перестанут бояться, в стране могут начаться массовые бунты.

Главред со ссылкой на экономического эксперта Тараса Загороднего рассказывал, состоятся ли в РФ новые протесты против войны. Он объясняет, что в России другое отношение к людям, которые воюют за деньги, поэтому попытки протестов против войны, такие как бунты солдатских матерей в некоторых регионах, прекратились.

Также экспертами Der Standard был назван год, когда Путин может выйти из войны в Украине. Аналитики объяснили, что президент России Владимир Путин не считается с потерями на войне в Украине, но, возможно, скоро он будет вынужден остановиться.

Больше интересных новостей:

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред