Кремль боится мятежа: как РФ может всколыхнуть волна криминала и протестов армии

Война с Украиной стала для правящей верхушки России инструментом удержания власти в России. И если не будет войны, Кремль лишится такого инструмента. Такое мнение в разговоре с Главредом высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
"Все эти мальчики в трусиках вернутся домой и может воцариться криминалитет. Кстати, еще с прошлого года администрация Путина проводит мероприятия, направленные на трудоустройство тех, кто вернулся с войны", - говорит Ступак.
Эксперт объясняет, что всех тех, кто вернулся с войны, хотят трудоустроить так, чтобы не было негативных последствий.
"Создается карьерный лифт, задача - пристроить их в органы законодательной власти, в краевое собрание. Поскольку боятся, что люди с опытом боевых действий пойдут либо в криминалитет, либо в оппозиционные движения. Чтобы этого не произошло, там придумывают, чем их занять", - заявил эксперт.
Также нельзя исключать варианта, что для России возникнет риск конфликтов этого нового "политического класса" со старым.
"В любом случае, война для таких людей - это жизнь. Их мышление выглядит примерно так: есть война - движение вперед, нет войны - надо говорить о чем-то другом. А о другом будет говорить неприятно, особенно о потерях в боях за территории, которые стали выжженной землей. Там ничего нет, это хуже, наверное, даже Чернобыльской зоны. В этом контексте постоянно говорю о Харьковской области. Россияне там были не так долго, но территории до сих пор разминируют. А что тогда говорить, например, о Бахмуте? Или всю Донецкую область. Предполагаю, что на ее разминирование уйдут годы", - резюмировал Ступак.
Протестные настроения в России - что говорят эксперты
Российский экономист Владимир Милов сказал, как Украина может "выгнать" россиян на протесты в РФ. Когда власть в России ослабнет, а граждане перестанут бояться, в стране могут начаться массовые бунты.
Главред со ссылкой на экономического эксперта Тараса Загороднего рассказывал, состоятся ли в РФ новые протесты против войны. Он объясняет, что в России другое отношение к людям, которые воюют за деньги, поэтому попытки протестов против войны, такие как бунты солдатских матерей в некоторых регионах, прекратились.
Также экспертами Der Standard был назван год, когда Путин может выйти из войны в Украине. Аналитики объяснили, что президент России Владимир Путин не считается с потерями на войне в Украине, но, возможно, скоро он будет вынужден остановиться.
О персоне: Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
