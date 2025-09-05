Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Кремль боится мятежа: как РФ может всколыхнуть волна криминала и протестов армии

Даяна Швец
5 сентября 2025, 11:13
36
Российские власти пытаются трудоустроить ветеранов, чтобы предотвратить их переход в криминалитет или оппозицию.
бунт, путин, протест
Ветераны войны могут бросить вызов Кремлю / Коллаж: Главред, фото: скиншот с пленарного заседания ПМЭФ-2025, скрин с видео-протеста мобилизованных

О чем сказал Ступак:

  • Правящая верхушка России использует войну для сохранения своей власти
  • Возможен рост преступности и оппозиционных движений, когда ветераны вернутся с фронта

Война с Украиной стала для правящей верхушки России инструментом удержания власти в России. И если не будет войны, Кремль лишится такого инструмента. Такое мнение в разговоре с Главредом высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Все эти мальчики в трусиках вернутся домой и может воцариться криминалитет. Кстати, еще с прошлого года администрация Путина проводит мероприятия, направленные на трудоустройство тех, кто вернулся с войны", - говорит Ступак.

видео дня

Эксперт объясняет, что всех тех, кто вернулся с войны, хотят трудоустроить так, чтобы не было негативных последствий.

"Создается карьерный лифт, задача - пристроить их в органы законодательной власти, в краевое собрание. Поскольку боятся, что люди с опытом боевых действий пойдут либо в криминалитет, либо в оппозиционные движения. Чтобы этого не произошло, там придумывают, чем их занять", - заявил эксперт.

Также нельзя исключать варианта, что для России возникнет риск конфликтов этого нового "политического класса" со старым.

"В любом случае, война для таких людей - это жизнь. Их мышление выглядит примерно так: есть война - движение вперед, нет войны - надо говорить о чем-то другом. А о другом будет говорить неприятно, особенно о потерях в боях за территории, которые стали выжженной землей. Там ничего нет, это хуже, наверное, даже Чернобыльской зоны. В этом контексте постоянно говорю о Харьковской области. Россияне там были не так долго, но территории до сих пор разминируют. А что тогда говорить, например, о Бахмуте? Или всю Донецкую область. Предполагаю, что на ее разминирование уйдут годы", - резюмировал Ступак.

Протестные настроения в России - что говорят эксперты

Российский экономист Владимир Милов сказал, как Украина может "выгнать" россиян на протесты в РФ. Когда власть в России ослабнет, а граждане перестанут бояться, в стране могут начаться массовые бунты.

Главред со ссылкой на экономического эксперта Тараса Загороднего рассказывал, состоятся ли в РФ новые протесты против войны. Он объясняет, что в России другое отношение к людям, которые воюют за деньги, поэтому попытки протестов против войны, такие как бунты солдатских матерей в некоторых регионах, прекратились.

Также экспертами Der Standard был назван год, когда Путин может выйти из войны в Украине. Аналитики объяснили, что президент России Владимир Путин не считается с потерями на войне в Украине, но, возможно, скоро он будет вынужден остановиться.

Больше интересных новостей:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине митинг протесты российские военные война России и Украины Иван Ступак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Некоторые регионы Украины накроют грозовые дожди: когда температура упадет до +8

Некоторые регионы Украины накроют грозовые дожди: когда температура упадет до +8

11:42Синоптик
РФ шантажирует переговорами: Путин зовёт Зеленского в Москву, но не хочет ехать сам

РФ шантажирует переговорами: Путин зовёт Зеленского в Москву, но не хочет ехать сам

11:08Политика
Козырь в руках Трампа: Зеленский назвал главный рычаг давления на Путина

Козырь в руках Трампа: Зеленский назвал главный рычаг давления на Путина

10:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Их предают: людям, рожденным в определенные даты, не везет в любви

Их предают: людям, рожденным в определенные даты, не везет в любви

Ретроградный Уран всё изменит: четыре знака зодиака на пороге переломного момента

Ретроградный Уран всё изменит: четыре знака зодиака на пороге переломного момента

Последние новости

11:42

Некоторые регионы Украины накроют грозовые дожди: когда температура упадет до +8

11:42

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

11:34

Вкусно, сытно, быстро: рецепт идеального блюда на обед за 10 минут

11:13

Кремль боится мятежа: как РФ может всколыхнуть волна криминала и протестов армии

11:08

РФ шантажирует переговорами: Путин зовёт Зеленского в Москву, но не хочет ехать сам

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
10:52

Украинские имена, которым 1000 лет: как когда-то назывались наши предкиВидео

10:47

Зачем поварам высокие колпаки: неочевидный ответ удивит

10:45

Козырь в руках Трампа: Зеленский назвал главный рычаг давления на Путина

10:35

Китайский гороскоп на завтра 6 сентября: Крысам - обида, Змеям - обман

Реклама
10:15

Путин испугался военных НАТО в Украине и требует гарантий безопасностиВидео

10:14

Еще одна Каменских: Анастасия Приходько попала в громкий публичный скандал

10:01

Гарантии и иностранные войска: в ISW раскрыли, чего действительно боится Путин

09:59

"Наша красавица": Ольга Сумская ошеломила снимком с дочерью

09:58

НБУ удивил украинцев неожиданным курсом: и доллар, и евро полетели в пропасть

09:47

Большинство заблуждается: сколько можно дарить цветов на праздник

09:29

Зарево в небе и столб черного дыма: БпЛА мощно атаковали "жирную" цель в РФ

09:07

"Очень много": сколько денег потеряла Настя Каменских из-за своего поступка

09:01

"Не для капитуляции": Песков объяснил неожиданное приглашение Зеленского в Москву

08:55

Как долго хранить томатную пасту: лайфхак от кулинарного блогера

08:34

ВСУ оттеснили РФ и приблизились к Покровску: ISW подтвердили успехи на Востоке

Реклама
08:10

Си и Путин будут противостоять "коллективному Западу": что задумали РФ и Китаймнение

07:58

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

06:57

После разговора с Зеленским Трамп хочет поговорить с Путиным

06:10

Как бойцы ГУР продолжают громить оккупантов в Крыму?мнение

05:54

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

05:30

Импульс от Вселенной: трех знаков зодиака ждет судьбоносный шаг 5 сентября

04:30

Лунное затмение в Рыбах: кому - счастье и удача, а кому - разрыв отношенийВидео

04:09

Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в УкраинеВидео

03:32

Найден виновник катастроф в океане: разгадана тайна Бермудского треугольникаВидео

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с сонной собакой за 45 секунд

02:05

Сколько еще выстоит Россия: генерал США дал четкий прогноз относительно сроков войны

01:30

"Превращается в кого-то другого": Деми Мур высказалась о состоянии Брюса Уиллиса

01:11

Мбаппе выделил ключевого игрока: кто из сборной Украины привлек внимание звезды "Реала"

00:49

60-летняя модель Паулина Поризкова похвасталась романтикой с женихом

00:25

Точная копия отца: как выглядит младшая дочь Ивана Урганта

04 сентября, четверг
23:58

43-летняя звезда "Аббатство Даунтон" беременна первенцемВидео

23:51

Кейт Миддлтон выгуляла новый шикарный образ блондинки

23:50

Трамп устроил острый спор с европейскими лидерами по телефону - Bild

23:49

"Светит" штраф до 5 100 грн: за что в Украине будут наказывать водителей такси

23:32

"Пламенный привет" для оккупантов: Атеш помогли уничтожить ключевую нефтебазу в Луганске

Реклама
23:29

Выгнала: путинистка Успенская жестко поступила с дочерью

23:13

Вот это начес: Елена Мозговая удивила ярким ретро-образом

22:19

Необычный дорожный знак со спутником заметили на дорогах - что он означает

22:10

Близкий друг Игоря Ласточкина рассказал о военной службе комика

22:05

И молотый, и в зернах: как проверить качество кофе в домашних условияхВидео

21:55

Украина будет противодействовать "Шахедам" по-новому - Сырский рассказал, что изменится

21:48

Трагедия в Португалии: в МИД сообщили о гибели украинца, что произошло

21:32

Есть четыре даты в сентябре: зачем и когда нужно сжечь лавровый листВидео

21:09

Как проверить сверхъестественное происхождение кота дома - результат удивитВидео

20:51

Бои на Днепропетровщине не случайны: эксперт объяснил, что стоит за действиями врага

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять