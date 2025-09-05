Зарево в небе и столб черного дыма: БпЛА мощно атаковали "жирную" цель в РФ

Что случилось:
- В Рязани ночью прогремели взрывы и вспыхнул пожар
- Российские СМИ сообщают о пожаре на НПЗ в Рязани
В ночь на 5 сентября в российском городе Рязань прогремела серия взрывов, после чего в небо поднялся густой столб черного дыма и вспыхнул пожар. За несколько часов до этого местные ресурсы сообщали об угрозе атаки беспилотников.
По данным российских СМИ, вероятной целью стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Местные жители писали в соцсетях, что после атаки объект загорелся.
"В Рязани после атаки БпЛА горит НПЗ, сообщают местные жители", - писали росСМИ.
В сети появились фото и видео с места происшествия, где четко видно масштабное возгорание.
Около часа ночи в Рязанской области была объявлена воздушная тревога. Уже в 01:30 местные медиа начали сообщать о взрывах и пожаре в одном из районов города.
"Как рассказали местные, несколько громких "хлопков" прогремели на южной окраине города около 01:15 ночи. После этого очевидцы стали сообщать, что видят зарево в небе и столб густого черного дыма", - писали росСМИ.
На момент публикации официальных заявлений о поражении НПЗ от российских властей не поступало, комментариев об атаке беспилотников также не было.
В то же время командующий СБС "Мадьяр" подтвердил ночные удары по Рязанскому НПЗ и отметил, что операцию в Рязани осуществили операторы 14 полка вместе с бойцами ССО, ГУР и других подразделений СОУ.
Удары по российским НПЗ - мнение эксперта
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний, отвечая на вопрос, способна ли Украина похоронить российскую энергетику, высказал мнение, что нам нужно наращивать производство дальнобойных средств поражения и добивать.
"Вы же видите, что наносятся удары по Усть-Луге, значит, у нас есть возможности дотянуться туда. Военные всегда исходят из худших сценариев и из тех ресурсов, которые предоставляет экономика. Если экономика предоставит достаточно ресурсов, наши удары станут сильнее и интенсивнее", - заявил эксперт в разговоре с Главредом.
Взрывы и удары по целям России - что известно
Главред писал, что партизаны Атеш помогли уничтожить ключевую нефтебазу в Луганске. Таким образом украинское подпольное движение продолжает успешно разрушать линии снабжения российских войск на оккупированных землях.
Украинская компания Fire Point представила на международной выставке MSPO в Польше две новые баллистические ракеты - FP-7 и FP-9.Ракеты имеют боевую часть весом 800 кг, такая дальность полета позволяет им достичь Москвы.
Экономический эксперт Тарас Загородний дал свой пространный анализ, может ли война подобраться к сердцу России - Москве и Петербургу. По его мнению, Украина должна активнее наносить удары вглубь России.
О персоне: Тарас Загородний
Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.
