Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Зарево в небе и столб черного дыма: БпЛА мощно атаковали "жирную" цель в РФ

Даяна Швец
5 сентября 2025, 09:29
2104
В сети появились видео и фото с места происшествия, подтверждающие масштабный пожар.
нпз, пожар
Рязань атакована дронами / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Exilenova+

Что случилось:

  • В Рязани ночью прогремели взрывы и вспыхнул пожар
  • Российские СМИ сообщают о пожаре на НПЗ в Рязани

В ночь на 5 сентября в российском городе Рязань прогремела серия взрывов, после чего в небо поднялся густой столб черного дыма и вспыхнул пожар. За несколько часов до этого местные ресурсы сообщали об угрозе атаки беспилотников.

По данным российских СМИ, вероятной целью стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Местные жители писали в соцсетях, что после атаки объект загорелся.

видео дня

"В Рязани после атаки БпЛА горит НПЗ, сообщают местные жители", - писали росСМИ.

В сети появились фото и видео с места происшествия, где четко видно масштабное возгорание.

Около часа ночи в Рязанской области была объявлена воздушная тревога. Уже в 01:30 местные медиа начали сообщать о взрывах и пожаре в одном из районов города.

"Как рассказали местные, несколько громких "хлопков" прогремели на южной окраине города около 01:15 ночи. После этого очевидцы стали сообщать, что видят зарево в небе и столб густого черного дыма", - писали росСМИ.

На момент публикации официальных заявлений о поражении НПЗ от российских властей не поступало, комментариев об атаке беспилотников также не было.

В то же время командующий СБС "Мадьяр" подтвердил ночные удары по Рязанскому НПЗ и отметил, что операцию в Рязани осуществили операторы 14 полка вместе с бойцами ССО, ГУР и других подразделений СОУ.

"Мадьяр" подтвердил удары по НПЗ в Рязани
"Мадьяр" подтвердил удары по НПЗ в Рязани / фото: тг-канал Главред

Удары по российским НПЗ - мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний, отвечая на вопрос, способна ли Украина похоронить российскую энергетику, высказал мнение, что нам нужно наращивать производство дальнобойных средств поражения и добивать.

"Вы же видите, что наносятся удары по Усть-Луге, значит, у нас есть возможности дотянуться туда. Военные всегда исходят из худших сценариев и из тех ресурсов, которые предоставляет экономика. Если экономика предоставит достаточно ресурсов, наши удары станут сильнее и интенсивнее", - заявил эксперт в разговоре с Главредом.

Взрывы и удары по целям России - что известно

Главред писал, что партизаны Атеш помогли уничтожить ключевую нефтебазу в Луганске. Таким образом украинское подпольное движение продолжает успешно разрушать линии снабжения российских войск на оккупированных землях.

Украинская компания Fire Point представила на международной выставке MSPO в Польше две новые баллистические ракеты - FP-7 и FP-9.Ракеты имеют боевую часть весом 800 кг, такая дальность полета позволяет им достичь Москвы.

Экономический эксперт Тарас Загородний дал свой пространный анализ, может ли война подобраться к сердцу России - Москве и Петербургу. По его мнению, Украина должна активнее наносить удары вглубь России.

Больше интересных новостей:

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине БПЛА ВСУ дроны Рязань новости Украины взрыв в России война России и Украины атака дронов Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Козырь в руках Трампа: Зеленский назвал главный рычаг давления на Путина

Козырь в руках Трампа: Зеленский назвал главный рычаг давления на Путина

10:45Украина
Путин испугался военных НАТО в Украине и требует гарантий безопасности

Путин испугался военных НАТО в Украине и требует гарантий безопасности

10:15Политика
Гарантии и иностранные войска: в ISW раскрыли, чего действительно боится Путин

Гарантии и иностранные войска: в ISW раскрыли, чего действительно боится Путин

10:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Их предают: людям, рожденным в определенные даты, не везет в любви

Их предают: людям, рожденным в определенные даты, не везет в любви

Ретроградный Уран всё изменит: четыре знака зодиака на пороге переломного момента

Ретроградный Уран всё изменит: четыре знака зодиака на пороге переломного момента

Последние новости

11:08

РФ шантажирует переговорами: Путин зовёт Зеленского в Москву, но не хочет ехать сам

10:52

Украинские имена, которым 1000 лет: как когда-то назывались наши предкиВидео

10:47

Зачем поварам высокие колпаки: неочевидный ответ удивит

10:45

Козырь в руках Трампа: Зеленский назвал главный рычаг давления на Путина

10:35

Китайский гороскоп на завтра 6 сентября: Крысам - обида, Змеям - обман

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
10:15

Путин испугался военных НАТО в Украине и требует гарантий безопасностиВидео

10:14

Еще одна Каменских: Анастасия Приходько попала в громкий публичный скандал

10:01

Гарантии и иностранные войска: в ISW раскрыли, чего действительно боится Путин

09:59

"Наша красавица": Ольга Сумская ошеломила снимком с дочерью

Реклама
09:58

НБУ удивил украинцев неожиданным курсом: и доллар, и евро полетели в пропасть

09:47

Большинство заблуждается: сколько можно дарить цветов на праздник

09:29

Зарево в небе и столб черного дыма: БпЛА мощно атаковали "жирную" цель в РФ

09:07

"Очень много": сколько денег потеряла Настя Каменских из-за своего поступка

09:01

"Не для капитуляции": Песков объяснил неожиданное приглашение Зеленского в Москву

08:55

Как долго хранить томатную пасту: лайфхак от кулинарного блогера

08:34

ВСУ оттеснили РФ и приблизились к Покровску: ISW подтвердили успехи на Востоке

08:10

Си и Путин будут противостоять "коллективному Западу": что задумали РФ и Китаймнение

07:58

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

06:57

После разговора с Зеленским Трамп хочет поговорить с Путиным

06:10

Как бойцы ГУР продолжают громить оккупантов в Крыму?мнение

Реклама
05:54

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

05:30

Импульс от Вселенной: трех знаков зодиака ждет судьбоносный шаг 5 сентября

04:30

Лунное затмение в Рыбах: кому - счастье и удача, а кому - разрыв отношенийВидео

04:09

Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в УкраинеВидео

03:32

Найден виновник катастроф в океане: разгадана тайна Бермудского треугольникаВидео

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с сонной собакой за 45 секунд

02:05

Сколько еще выстоит Россия: генерал США дал четкий прогноз относительно сроков войны

01:30

"Превращается в кого-то другого": Деми Мур высказалась о состоянии Брюса Уиллиса

01:11

Мбаппе выделил ключевого игрока: кто из сборной Украины привлек внимание звезды "Реала"

00:49

60-летняя модель Паулина Поризкова похвасталась романтикой с женихом

00:25

Точная копия отца: как выглядит младшая дочь Ивана Урганта

04 сентября, четверг
23:58

43-летняя звезда "Аббатство Даунтон" беременна первенцемВидео

23:51

Кейт Миддлтон выгуляла новый шикарный образ блондинки

23:50

Трамп устроил острый спор с европейскими лидерами по телефону - Bild

23:49

"Светит" штраф до 5 100 грн: за что в Украине будут наказывать водителей такси

23:32

"Пламенный привет" для оккупантов: Атеш помогли уничтожить ключевую нефтебазу в Луганске

23:29

Выгнала: путинистка Успенская жестко поступила с дочерью

23:13

Вот это начес: Елена Мозговая удивила ярким ретро-образом

22:19

Необычный дорожный знак со спутником заметили на дорогах - что он означает

22:10

Близкий друг Игоря Ласточкина рассказал о военной службе комика

Реклама
22:05

И молотый, и в зернах: как проверить качество кофе в домашних условияхВидео

21:55

Украина будет противодействовать "Шахедам" по-новому - Сырский рассказал, что изменится

21:48

Трагедия в Португалии: в МИД сообщили о гибели украинца, что произошло

21:32

Есть четыре даты в сентябре: зачем и когда нужно сжечь лавровый листВидео

21:09

Как проверить сверхъестественное происхождение кота дома - результат удивитВидео

20:51

Бои на Днепропетровщине не случайны: эксперт объяснил, что стоит за действиями врага

20:18

"Мы рассматриваем один формат": Зеленский раскрыл, о чем говорил с Трампом

19:58

Забудьте о луковой гнили: садовод показала неожиданный метод посадки под зимуВидео

19:45

Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях: названы регионы, где будет сильный туман

19:41

От них мороз по коже - какие украинские фамилии связаны с мистикой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий Козловский
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять