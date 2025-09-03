Укр
"Почувствуют всю прелесть момента": как удары по Москве и Питеру повлияют на ход войны

Юрий Берендий
3 сентября 2025, 21:50
Удары по нефтегазовой инфраструктуре Подмосковья будут иметь накопительный эффект и со временем серьезно ударят по всей экономике России, указывает Загородний.
'Почувствуют всю прелесть момента': как удары по Москве и Питеру повлияют на ход войны
О чем сказал Загородний:

  • Россия пытается обеспечивать в первую очередь Москву и Санкт-Петербург
  • Украина должна активнее наносить удары вглубь России

Война постепенно подбирается к сердцу России - Москве и Петербургу. Удары по нефтегазовой инфраструктуре и транспортным узлам становятся тем фактором, который рано или поздно почувствуют даже жители столицы и северной "витрины" империи, несмотря на все усилия властей скрыть масштабы проблем. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Когда начнутся удары по системам обеспечения нефтью и газом Подмосковья, москвичи почувствуют всю прелесть момента", - подчеркнул он.

Загородний отмечает, что серия ударов будет иметь накопительный эффект, ведь поражение ключевых экономических кластеров неизбежно скажется на всех регионах России, хотя и не мгновенно. При этом власть, как и в советское время, прежде всего пытается обеспечить Москву и Санкт-Петербург продуктами и товарами, чтобы жители столиц как можно дольше не испытывали проблем.

В то же время определенные последствия уже заметны - в частности задержки движения поездов из-за ударов по железной дороге, что приводит к опозданиям в доставке оружия и личного состава на фронт.

"В результате где-то будет провал, который мы увидим чуть позже. Украине нужно активнее производить собственное оружие и бить по российской нефтегазовой инфраструктуре", - резюмировал он.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина усилила удары по нефтегазовой инфраструктуре страны-агрессора. По словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, успехи Сил обороны настолько ощутимы, что последствия атак уже ощущают рядовые россияне. В частности, во временно оккупированном Крыму бензин начали отпускать по талонам, причем не всем, а подобные проблемы возникли и в Приморье.

В ночь на 29 августа украинские военные поразили стратегический объект России, который обеспечивал ее армию топливом, сообщили в Генштабе ВСУ.

Накануне, в ночь на 28 августа, подразделения Сил обороны нанесли удары по нескольким важным объектам агрессора. Как уточнили в Генштабе, силы беспилотных систем ВСУ совместно с Главным управлением разведки МО Украины атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае.

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

