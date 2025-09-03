Макрон сделал важное заявление о гарантиях безопасности - что известно

Президент Франции подчеркнул, что Европа готова выступить единым фронтом, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности после соглашения.

https://glavred.info/war/makron-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-o-garantiyah-bezopasnosti-chto-izvestno-10695083.html Ссылка скопирована

Союзники заявили о готовности поддержать Украину стабильными условиями мира после подписания договоренностей/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Читайте в материале:

Когда Украина может получить гарантии безопасности

Какую позицию озвучил Макрон в Париже

От чего зависит начало действия договоренностей

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности сразу после подписания мирного соглашения с Россией. Об этом он сообщил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Париже.

Единая позиция союзников

"Мы, европейцы, готовы предоставить гарантии Украине в тот день, когда будет подписан мир. Это то, что было сказано в Вашингтоне. Та работа, которая была поставлена перед нами, проведена, и мы сегодня можем сказать: мы готовы дать политическую поддержку этим договоренностям", - подчеркнул Макрон. видео дня

Он подчеркнул, что после консультаций в Вашингтоне союзники согласовали единую позицию и готовы выступить единым фронтом в пользу стабильного мира в Украине. Речь идет не только о политических, но и о практических механизмах поддержки, которые могут быть задействованы в случае завершения войны.

"Теперь все зависит от России, готова ли она к тем условиям, на которых она предлагала мир в Америке", - добавил президент Франции, отметив, что именно позиция Москвы будет определять дальнейшее развитие ситуации.

Экспертная оценка

Как отмечает политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, нынешние гарантии безопасности нельзя сравнивать с договоренностями в "Минске". Те соглашения больше касались поиска мира, а не реальной безопасности, и их опыт показал, что мирные договоренности сами по себе не обеспечивают прекращение войны.

Соглашения по безопасности / Инфографика: Главред

Фесенко подчеркивает, что существует риск повторения ситуации с Будапештским меморандумом, и Украина хорошо осознает эту опасность. Поэтому главным требованием Киева должна быть конкретизация гарантий безопасности - не общие обещания, а четко прописанные механизмы.

Политолог также напоминает, что в феврале одной из причин спора в Овальном кабинете был именно вопрос гарантий безопасности. Украинская сторона настаивала на получении гарантий перед началом переговоров о прекращении огня, однако США тогда отказались обсуждать этот аспект. В результате Киев был вынужден пойти на уступки, и лишь в марте удалось согласовать общую позицию по перемирию, отложив вопрос гарантий на более позднее время.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, американская администрация планирует реагировать на сближение Китая и России. Президент США Дональд Трамп поручил Министерству обороны готовиться к масштабной реорганизации армии, сообщил министр обороны Пит Хегсет.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на предложение российского диктатора Путина провести встречу с президентом Зеленским в Москве, отметив, что как минимум семь стран готовы выступить площадкой для такой встречи, чтобы способствовать завершению войны.

Лидер РФ Владимир Путин заявил, что никогда не исключал возможности встречи с президентом Украины, однако сомневается в ее смысле и предлагает провести ее именно в Москве.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред