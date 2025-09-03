Укр
Переговоры между Украиной и Россией в Москве - у Зеленского сделали важное заявление

Юрий Берендий
3 сентября 2025, 19:06
222
Предложение Путина провести встречу с Зеленским в Москве нереалистично и служит лишь затягиванию войны, отметили в Офисе президента.
Переговоры между Украиной и Россией в Москве - у Зеленского сделали важное заявление
/ Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем говорится в материале:

  • 7 стран готовы выступить площадками для переговоров Зеленского и Путина
  • Усиление давления на Россию может принудить ее к реальному мирному процессу

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на предложение российского диктатора и военного преступника Путина провести встречу с президентом Зеленским в Москве. Соответствующее заявление он сделал в своей заметке в соцсети X.

По его словам, сейчас по меньшей мере семь стран готовы выступить хозяевами такой встречи, чтобы способствовать завершению войны. Среди них Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три страны Персидского залива.

видео дня

Сибига подчеркнул, что это серьезные предложения, и Зеленский готов провести переговоры в любое время.

"Однако Путин продолжает играть со всеми, делая заведомо неприемлемые предложения. Только усиление давления может заставить Россию наконец серьезно отнестись к мирному процессу", - написал он.

Что заявили в Офисе президента

Сегодняшняя инициатива Кремля о проведении встречи между лидерами Украины и России в Москве является нереалистичной и имеет целью лишь затягивание войны. Об этом в комментарии УНИАН заявил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

"Типичная путинская разводка - чтобы не делать что-то реалистичное, что зависит от него, например, прекращение убийств, - он предлагает что-то нереалистичное, например, приехать к нему в Москву", - отметил советник главы государства.

По его словам, Путин снова демонстрирует, что на самом деле не стремится к миру, а лишь оттягивает время, поэтому нужно постоянное давление, чтобы заставить его к настоящим переговорам.

Литвин также сообщил, что сейчас по меньшей мере семь стран выразили готовность предоставить площадку для возможной встречи лидеров.

"Проблема только в том, что Путин этого сам не хочет. Пока что", - подчеркнул Литвин.

Стоит ли ожидать прогресса от встречи Зеленского и Путина - мнение эксперта

Как писал Главред, встреча Зеленского и Путина возможна, ведь ее еще раньше инициировал Зеленский, однако он настаивал на присутствии Трампа как третьей стороны, необходимой для реальных переговоров.

Сейчас Трамп согласился, но, по мнению политолога и председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, со стороны Путина это выглядит как ловушка. Это может стать поводом для затягивания или срыва переговорного процесса, ведь подготовка такой встречи неизбежно будет сопровождаться трудностями, в частности новыми ультиматумами Кремля. Путин может заявить, что готов встретиться с Зеленским, но только после выполнения определенных условий, что для Украины неприемлемо.

Фесенко подчеркнул, что переговоры должны быть четко структурированными с определенной повесткой дня. При этом позиции сторон различаются: Киев стремится говорить о прекращении огня, тогда как Путин пытается навязать свои условия "мирного соглашения".

"Поэтому я не ожидаю никакого прорыва и никаких конкретных договоренностей от встречи Зеленского с Путиным. В лучшем случае - согласие на то, что нужно встречаться дальше вместе с Трампом. Никаких договоренностей о завершении войны или о чем-либо другом там быть не может, разве что об обмене пленными, что будет согласовано заранее. Но точно не будет договоренностей о том, как и когда завершать войну", - резюмировал он.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в последнее время Китай все чаще озвучивает позицию о необходимости мирного урегулирования так называемого "украинского кризиса" дипломатическими методами. В то же время эксперты считают, что за этим стоит стремление Пекина получить собственные выгоды. Пока непонятно, что для Китая будет более полезным - замораживание войны или ее дальнейшее продолжение. Об этом рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

Он также отметил, что ключевыми гарантами безопасности Украины могут стать США и Китай, которые способны договориться между собой.

В ночь на 3 сентября Россия снова атаковала Украину. Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас все необходимые службы - от экстренных до энергетиков и железнодорожников - работают над ликвидацией последствий очередного удара страны-агрессора.

Другие новости:

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

мирное урегулирование мирные переговоры
12:26

Почему кот ворует еду со стола: такое поведение может быть опасным признаком

11:50

Дожди внезапно возвращаются в Украину: синоптик рассказала, где изменится погода

11:48

Как отказаться от подарка и не выглядеть грубым: правила этикета

11:47

"Непростой лабиринт": названы две страны, которые могут завершить войну в Украине

11:41

Украинцам начали приходить платежки за газ на более 60 000 гривен: какая причина

11:09

Путинист Михаил Ефремов развелся: неожиданная причина краха брака

11:00

Китайский гороскоп на завтра 4 августа: Лошадям - проблемы, Козлам - трудности

10:56

Путин показывает безнаказанность: Зеленский сделал важное заявление после атакиФото

10:48

Спиливать не стоит: как омолодить старую яблонюВидео

10:43

США и Россия согласовывают новую встречу Трампа с Путиным: чего хочет Кремль

