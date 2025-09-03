США могут убедить Китай поддержать заморозку войны в Украине - аналитик

Если США задействуют свой козырь, ситуация в Китае и России ухудшится.

https://glavred.info/war/ssha-mogut-ubedit-kitay-podderzhat-zamorozku-voyny-v-ukraine-analitik-10694951.html Ссылка скопирована

Какой козырь есть у Трампа / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Клочок:

Если США найдут дополнительный рычаг влияния, Китай затормозит в вопросе войны в Украине

У Штатов есть козырь, которым они могут апеллировать к Китаю

РФ держится на плаву благодаря передаче через Китай европейских товаров

В последнее время Китай все чаще повторяет тезисы о том, что выступает за мирное урегулирование "украинского кризиса" путем дипломатии. Однако эксперты видят в такой позиции поиск собственной выгоды.

Пока неизвестно, что выгоднее будет Китаю - заморозка войны, или ее продолжение. Об этом рассказал в интервью Главреду руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

видео дня

Какой козырь для влияния на Китай есть у США

По его словам, все будет зависеть от ситуации. Если у США, например, появится дополнительный рычаг влияния на Китай, то Пекин скорее затормозит.

"Штаты имеют козырь - Европу, она является большим гипермаркетом для китайских товаров, которого Китай потерять не может. Сама Европа ищет свое место и уже заключила торговое соглашение с США", - пояснил аналитик.

Европейцы стали заложниками российско-украинской войны, ведь могут поддерживать ее только кулуарно, а не публично. Им надо что-то делать для ее завершения и давить на Россию, поэтому европейцы готовят санкции.

"Имею в виду вторичные ограничения против третьих стран, это не пошлина. Европа хочет ввести санкции в отношении третьих стран, чтобы запрещенные товары не попадали в Россию", - отметил Клочок.

Как европейские товары держат на плаву РФ

Россия же во многом держится благодаря европейским товарам. Например, у РФ есть чешские двигатели, которые страна-агрессор получает не напрямую, а через Китай.

"Их привозят в Китай, который делает бензопилы. После этого Китай передает двигатели, условно говоря, Казахстану, Таджикистану или Кыргызстану, а эти страны уже отдают их России. Эту цепочку надо прекращать. Все это - очень сложный процесс, где много игроков, фигур разного веса и возможностей. Недаром Бжезинский сравнивал геополитику с большой шахматной доской", - отметил аналитик.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Позиция Китая относительно войны в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что по информации аналитиков Кремль пытается представить Китай как одного из потенциальных гарантов безопасности Украины, однако он вряд ли согласится на такую роль.

Накануне в Китае окончательно ответили, планируют ли отправлять миротворцев в Украину в рамках гарантий безопасности. В КНР заявили, что они не имеют таких планов.

Хотя накануне СМИ писали, якобы Китай готов отправить в Украину своих миротворцев. Однако условием является, чтобы отправленные в Украину китайские военные были развернуты под мандатом Организации Объединенных Наций.

Другие новости:

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 до 2022 года сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред