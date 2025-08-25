Укр
Китай сделал окончательное заявление по отправке миротворцев в Украину

Алёна Воронина
25 августа 2025, 12:49
В Китае ответили, могут ли они отправить в Украину своих миротворцев.
В Китае окончательно ответили, планируют ли отправлять миротворцев в Украину в рамках гарантий безопасности. В КНР заявили, что они не имеют таких планов.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Китая, сообщают Clash Report и росСМИ со ссылкой на представителя китайского МИД Линь Цзяня.

"Соответствующая информация не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому вопросу понятна и последовательна", - подчеркнул дипломат.

Напомним, несколько дней назад в СМИ появилась информация, что якобы Китай готов отправить миротворцев в Украину, но есть одно условие. Тогда дипломаты Евросоюза со ссылкой на источники в китайском правительстве рассказали изданию Welt, что Китай может отправить в Украину своих миротворцев. Однако условием является, чтобы отправленные в Украину китайские военные были развернуты под мандатом Организации Объединенных Наций.

Заявления Китая относительно войны в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Китае заявили о "шаге вперед" в урегулировании войны в Украине. Представители Китая и Бразилии готовы способствовать прекращению огня и мирным переговорам.

Также ранее в Пекине дали неожиданный ответ, станет ли Китай гарантом безопасности для Украины. Аналитики считают, что Китай может оказать политическую или дипломатическую поддержку.

Напомним, политический эксперт Тарас Загородний отмечал, что США поставят перед Китаем вопрос - или мы, или Россия. Если у Китая не будет возможности быстро восстановить выкачку нефти из России, которая бы шла по суше, то США скорее его задушат, считает эксперт.

Про джерело: Clash Report

Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, в странах Ближнего Востока и других странах мира.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины новости Китая
