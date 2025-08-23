Китай готов отправить миротворцев в Украину: есть одно условие

В Китае назвали условие, при котором они могут отправить в Украину своих военных.

Китай готов отправить в Украину миротворцев, но называет одно условие/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, www.kcna.kp

Китай готов отправить миротворцев в Украину

КНР может это сделать только при условии, если миротворцы будут развернуты под мандатом ООН

Китай готов отправить в Украину своих миротворцев. Однако условием является, чтобы отправленные в Украину китайские военные были развернуты под мандатом Организации Объединенных Наций.

Об этом сказали дипломаты Евросоюза со ссылкой на источники в китайском правительстве, пишет Welt.

В то же время в издании отмечают, что в Брюсселе план Пекина восприняли неоднозначно.

С одной стороны, в ЕС есть мнение, что такой шаг может стать привлечением стран Глобального Юга, которые захотят разместить войска для наблюдения за миром. Но с другой стороны в Евросоюзе опасаются, что КНР может шпионить в Украине и "в случае конфликта займет четко пророссийскую позицию вместо нейтральной".

Кроме этого, большинство стран Европейского Союза по разным причинам неохотно предоставляют потенциальному контингенту мандат ООН заранее. В то же время Италия настаивает на этом уже несколько месяцев.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как ранее сообщал Главред, стало известно, какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа. Вопрос поднимали на встрече главы Объединенного комитета начальников штабов США с европейскими военными представителями.

Также ранее были названы варианты гарантий безопасности Украины. В Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США и союзники обсуждают варианты военной защиты Киева от нападения РФ.

Напомним, Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины. МИД России блокирует прямые обязательства России по гарантиям безопасности для Киева.

