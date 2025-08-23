Китай готов отправить миротворцев в Украину: есть одно условие

Коротко:
- Китай готов отправить миротворцев в Украину
- КНР может это сделать только при условии, если миротворцы будут развернуты под мандатом ООН
Китай готов отправить в Украину своих миротворцев. Однако условием является, чтобы отправленные в Украину китайские военные были развернуты под мандатом Организации Объединенных Наций.
Об этом сказали дипломаты Евросоюза со ссылкой на источники в китайском правительстве, пишет Welt.
В то же время в издании отмечают, что в Брюсселе план Пекина восприняли неоднозначно.
С одной стороны, в ЕС есть мнение, что такой шаг может стать привлечением стран Глобального Юга, которые захотят разместить войска для наблюдения за миром. Но с другой стороны в Евросоюзе опасаются, что КНР может шпионить в Украине и "в случае конфликта займет четко пророссийскую позицию вместо нейтральной".
Кроме этого, большинство стран Европейского Союза по разным причинам неохотно предоставляют потенциальному контингенту мандат ООН заранее. В то же время Италия настаивает на этом уже несколько месяцев.
Гарантии безопасности для Украины - последние новости
Как ранее сообщал Главред, стало известно, какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа. Вопрос поднимали на встрече главы Объединенного комитета начальников штабов США с европейскими военными представителями.
Также ранее были названы варианты гарантий безопасности Украины. В Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США и союзники обсуждают варианты военной защиты Киева от нападения РФ.
Напомним, Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины. МИД России блокирует прямые обязательства России по гарантиям безопасности для Киева.
Что известно об издании Die Welt?
Die Welt - немецкая ежедневная общественно-политическая газета, принадлежащая издательству Axel Springer Verlag и является одной из самых влиятельных СМИ страны. Распространяется в 130 странах, имеет аудиторию более 670 тысяч читателей. Контент газеты ориентирован на информационные и аналитические материалы. К самым популярным темам, которые рассматриваются в "ДиВельт", относятся: политика, финансы и спорт, пишет Википедия.
