Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Китай готов отправить миротворцев в Украину: есть одно условие

Алёна Воронина
23 августа 2025, 13:48
1627
В Китае назвали условие, при котором они могут отправить в Украину своих военных.
Си Цзиньпин, войска КНДР
Китай готов отправить в Украину миротворцев, но называет одно условие/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, www.kcna.kp

Коротко:

  • Китай готов отправить миротворцев в Украину
  • КНР может это сделать только при условии, если миротворцы будут развернуты под мандатом ООН

Китай готов отправить в Украину своих миротворцев. Однако условием является, чтобы отправленные в Украину китайские военные были развернуты под мандатом Организации Объединенных Наций.

Об этом сказали дипломаты Евросоюза со ссылкой на источники в китайском правительстве, пишет Welt.

видео дня

В то же время в издании отмечают, что в Брюсселе план Пекина восприняли неоднозначно.

С одной стороны, в ЕС есть мнение, что такой шаг может стать привлечением стран Глобального Юга, которые захотят разместить войска для наблюдения за миром. Но с другой стороны в Евросоюзе опасаются, что КНР может шпионить в Украине и "в случае конфликта займет четко пророссийскую позицию вместо нейтральной".

Кроме этого, большинство стран Европейского Союза по разным причинам неохотно предоставляют потенциальному контингенту мандат ООН заранее. В то же время Италия настаивает на этом уже несколько месяцев.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как ранее сообщал Главред, стало известно, какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа. Вопрос поднимали на встрече главы Объединенного комитета начальников штабов США с европейскими военными представителями.

Также ранее были названы варианты гарантий безопасности Украины. В Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США и союзники обсуждают варианты военной защиты Киева от нападения РФ.

Напомним, Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины. МИД России блокирует прямые обязательства России по гарантиям безопасности для Киева.

Читайте также:

Что известно об издании Die Welt?

Die Welt - немецкая ежедневная общественно-политическая газета, принадлежащая издательству Axel Springer Verlag и является одной из самых влиятельных СМИ страны. Распространяется в 130 странах, имеет аудиторию более 670 тысяч читателей. Контент газеты ориентирован на информационные и аналитические материалы. К самым популярным темам, которые рассматриваются в "ДиВельт", относятся: политика, финансы и спорт, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине миротворцы КНР новости Китая
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Крушение истребителя МиГ-29: в ВСУ раскрыли детали гибели "Призрака Киева"

Крушение истребителя МиГ-29: в ВСУ раскрыли детали гибели "Призрака Киева"

13:55Украина
Китай готов отправить миротворцев в Украину: есть одно условие

Китай готов отправить миротворцев в Украину: есть одно условие

13:48Украина
Карма в действии: на Луганщине взорвали причастных к зверствам в Буче россиян

Карма в действии: на Луганщине взорвали причастных к зверствам в Буче россиян

12:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Влупит +9, будут лить грозовые дожди с градом: к Украине приближается мощный шторм

Влупит +9, будут лить грозовые дожди с градом: к Украине приближается мощный шторм

Более 70 лет назад карту Украины перекроили: как появилась самая молодая область

Более 70 лет назад карту Украины перекроили: как появилась самая молодая область

Гороскоп на завтра 24 августа: Скорпионам - благословенный день, Водолеям - ссора

Гороскоп на завтра 24 августа: Скорпионам - благословенный день, Водолеям - ссора

Впервые за много лет: Ани Лорак кардинально сменила прическу и стала блондинкой

Впервые за много лет: Ани Лорак кардинально сменила прическу и стала блондинкой

Потери растут, динамика продвижения падает: Путин разнылся из-за боев на фронте

Потери растут, динамика продвижения падает: Путин разнылся из-за боев на фронте

Последние новости

15:44

Украинская Атлантида: процветающий город, который затопили во времена СССР

15:41

Анна Тринчер купила дорогущее авто и закрыла комментарии: что она говоритВидео

15:39

Надежный и недорогой: механик назвал дешевый автомобиль, который стоит покупать

14:55

Референдум о территориях: экс-глава МИД раскрыл сценарий завершения войныВидео

14:47

Почему помидоры "застряли" в росте: скрытые причины и как решить проблему

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
14:15

Романтика на пороге: какие ТОП-5 знаков встретят любовь в конце августа

13:55

Крушение истребителя МиГ-29: в ВСУ раскрыли детали гибели "Призрака Киева"

13:48

Китай готов отправить миротворцев в Украину: есть одно условие

13:44

Красные флажки: какие ТОП-10 фраз нельзя говорить мужчинам

Реклама
13:09

Тест на внимательность: где спрятана буква А - ее надо найти всего за 5 секунд

12:57

Карма в действии: на Луганщине взорвали причастных к зверствам в Буче россиянВидео

12:44

Как "оживить" сухие влажные салфетки: быстрые домашние методы

12:28

"Не старается": муж Лорак бросил ее в самый важный момент

12:19

Китайский гороскоп на завтра 24 августа: Собакам - депрессия, Крысам - конфликты

12:05

Зеленский готов говорить об обмене территориями с Путиным, - МИД Украины

12:00

Джамала рассказала, как вернулась в форму после третьих родов

11:37

"Путин выставляет Трампа дураком": без какого шага диктатор не пойдет на мирные переговоры

11:29

В Киеве прогремели взрывы: сбитый российский дрон упал прямо на дорогу

10:57

Дупло - не приговор: проверенный способ продления жизни дереву

10:44

"Чтобы душа умершего попрощалась с домом": можно ли убирать дома сразу после похоронВидео

Реклама
10:40

Встретятся ли Путин и Зеленский: в ISW раскрыли скрытые мотивы Кремля

09:58

Пламя до небес, объявлена эвакуация: в США прогремели взрывы, какая причина

09:15

"РФ должна выполнить свою часть соглашения": что задумал Путин

08:55

Новолуние в Деве: кому звезды сулят успех, любовь и деньгиВидео

08:49

РФ накрыли взрывы: в домах дрожали стены, выбиты стекла, пылает железнодорожный район

08:06

Погиб, когда заходил на посадку: Украина потеряла пилота истребителя МиГ-29

07:10

Где три отличия между девушками с чемоданами: только самый внимательный разгадает загадку

06:19

Возможен ли мир с Россией?мнение

05:36

Гороскоп на завтра 24 августа: Скорпионам - благословенный день, Водолеям - ссора

05:00

Фортуна будет на стороне пяти знаков зодиака 23 августа: кто среди счастливчиков

04:35

Пауки исчезнут навсегда: какой спрей из двух ингредиентов можно сделать своими руками

03:32

Ученые нашли "новую Землю": выяснилось, где прячется неизвестная планета

02:30

На каких простынях полезнее всего спать: идеальный вариант для кожи, волос и крепкого сна

01:38

Новолуние изменит все: какие ТОП-3 знака зодиака получат шанс от судьбы

00:50

РФ накопила ракет и дронов: враг готовится к новым массированным атакам

00:13

Потери растут, динамика продвижения падает: Путин разнылся из-за боев на фронте

00:08

Напасть: с Киркоровым случилась новая бедаВидео

22 августа, пятница
23:23

Ведущие телемарафона "Единые Новости" снялись в трогательном ролике

22:28

Украина на грани серьезного дефицита: названы причины скачка цен на хлеб

22:16

Трамп разозлился из-за действий Путина: "Я приму очень важное решение"Видео

Реклама
21:58

Мертвое море: почему самое соленое озеро на Земле исчезает

21:37

У Киева появился важный аргумент: экс-глава МИД раскрыл сценарий окончания войныВидео

21:30

Не только картофель - из чего на самом деле в Украине делают чипсыВидео

21:14

Переговоры США-Китай: готова ли Украина к ним?мнение

21:05

Тайна прозрачности: почему стекло пропускает свет

20:33

Более 70 лет назад карту Украины перекроили: как появилась самая молодая область

20:29

США могут с воздуха прикрыть коалицию: СМИ о выработке гарантий для Украины

19:58

Впервые за много лет: Ани Лорак кардинально сменила прическу и стала блондинкой

19:45

Влупит +9, будут лить грозовые дожди с градом: к Украине приближается мощный шторм

19:41

История и современность шиболетов: как слово становится оружием

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять