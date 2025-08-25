Цены подскочили на 53% за год: в Украине рекордно подорожала любимая ягода

В Украине третью неделю подряд растут цены на одну из самых популярных ягод.

В Украине цены на голубику взлетели на 53% / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

В Украине дорожает голубика

Текущая цена голубики на рынке - 170-240 грн/кг

По сравнению с прошлым годом, ягода подорожала в среднем на 53%

В Украине третью неделю подряд растут цены на голубику. Основной причиной повышения стоимости является сокращение предложения ягоды на фоне активного спроса. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По словам производителей, завершили сезон реализации ранних и средних сортов черники. В то же время садоводы, которые сейчас продают поздние сорта, получили возможность снова повысить цены на свою продукцию.

В результате таких ценовых корректировок черника на украинском рынке предлагается по цене 170-240 грн/кг ($4,12-5,82/кг). В среднем, стоимость голубики сейчас на 14% выше, чем неделю назад.

Как следствие, черника в Украине обходится покупателям в среднем на 53% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Участники рынка уверены, что цены на эту ягоду и в дальнейшем будут расти.

Что будет с ценами на продукты осенью

Олег Пендзин пояснил, что, хотя в прошлом году цены на овощи борщевого набора существенно росли, пока сложно делать точные прогнозы относительно стоимости овощей этой осенью и зимой. Однако, если ориентироваться на погодные условия, то в этом году они более благоприятны для овощных культур.

"От погоды в августе зависит общий объем урожая. Если будет аномальная жара и засуха, то мы потеряем те наработки, которые имеем сейчас, а если будет такая же погода, как сейчас, то, наоборот, урожай будет лучше", - отметил он в интервью Главреду.

Цены на продукты - новости Украины

Напомним, в Украине за месяц цены на мороженую рыбу выросли на 0,8% - до 198,43 грн/кг. По сравнению с июлем прошлого года подорожание составило 14%.

Зато цены на яблоки нового урожая в Украине стремительно падают. Фермеры сейчас продают плоды по 35-45 грн/кг.

Как сообщал Главред, в Украине мясо нутрий продается до 500 грн/кг. Его стоимость равна килограмму оленины.

