Любимая рыба украинцев становится роскошью: цены подскочили за год на 14%

Руслана Заклинская
23 августа 2025, 21:09
Стоимость одного из любимых продуктов украинцев выросла на 1,66 гривны за месяц.
В Украине резко дорожает мороженая рыба / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • В июле цены на мороженую рыбу в Украине выросли на 0,8%
  • Средняя стоимость рыбы в июле - 198,43 грн/кг
  • По сравнению с июлем 2024 года цены поднялись на 14%

В Украине в течение месяца выросли цены на мороженую рыбу. В июле средняя потребительская стоимость продукта поднялась на 0,8%. Об этом пишет AgroTimes со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Средняя стоимость мороженой рыбы в июле составила 198,43 грн за килограмм, тогда как в июне она составляла 196,77 грн за килограмм. Следовательно, цена мороженой рыбы выросла на 1,66 грн за месяц.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост более ощутимый. В июле 2024 года средняя стоимость мороженой рыбы составляла 174,13 гривны за килограмм, то есть за год цены выросли на 14%.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что будет с ценами на мясо

Экономист Олег Пендзин пояснил, что цены на свинину, мясо птицы, молочные продукты и яйца напрямую зависят не только от урожая и стоимости кормов, но и от платежеспособности населения. Он отметил, что в потребительской корзине главным фактором формирования цены является соотношение спроса и предложения.

"Чем богаче мы становимся, тем больше употребляем мяса и молочки, чем беднее - тем больше едим хлеба и картофеля", - отметил экономист.

По его словам, сейчас спрос на мясо в Украине снижается из-за нехватки средств у населения. Это сдерживает и рост цен, ведь за год сало подорожало лишь на 7%, тогда как картофель вырос в цене вдвое.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в Украине на этой неделе заметно снизились цены на белокочанную капусту из-за слабого спроса и плохого качества овощей. Хозяйства предлагают капусту по 6-15 грн за килограмм.

Также стремительно дешевеют яблоки нового урожая. С начала недели цены упали примерно на 12% и фермеры продают плоды по 35-45 грн за килограмм.

Как сообщал Главред, в Украине мясо нутрий продается до 500 грн/кг. Его стоимость равна килограмму оленины.

Об источнике: AgroTimes

AgroTimes - это украинское отраслевое медиа, которое специализируется на освещении тем, связанных с аграрным сектором, сельским хозяйством и пищевой промышленностью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рыба продукты питания цены на продукты новости Украины
