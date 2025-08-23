Любимая рыба украинцев становится роскошью: цены подскочили за год на 14%

Кратко:
- В июле цены на мороженую рыбу в Украине выросли на 0,8%
- Средняя стоимость рыбы в июле - 198,43 грн/кг
- По сравнению с июлем 2024 года цены поднялись на 14%
В Украине в течение месяца выросли цены на мороженую рыбу. В июле средняя потребительская стоимость продукта поднялась на 0,8%. Об этом пишет AgroTimes со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Средняя стоимость мороженой рыбы в июле составила 198,43 грн за килограмм, тогда как в июне она составляла 196,77 грн за килограмм. Следовательно, цена мороженой рыбы выросла на 1,66 грн за месяц.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост более ощутимый. В июле 2024 года средняя стоимость мороженой рыбы составляла 174,13 гривны за килограмм, то есть за год цены выросли на 14%.
Что будет с ценами на мясо
Экономист Олег Пендзин пояснил, что цены на свинину, мясо птицы, молочные продукты и яйца напрямую зависят не только от урожая и стоимости кормов, но и от платежеспособности населения. Он отметил, что в потребительской корзине главным фактором формирования цены является соотношение спроса и предложения.
"Чем богаче мы становимся, тем больше употребляем мяса и молочки, чем беднее - тем больше едим хлеба и картофеля", - отметил экономист.
По его словам, сейчас спрос на мясо в Украине снижается из-за нехватки средств у населения. Это сдерживает и рост цен, ведь за год сало подорожало лишь на 7%, тогда как картофель вырос в цене вдвое.
