Украина на грани серьезного дефицита: названы причины скачка цен на хлеб

Отдельные хлебопекарные предприятия уже начали закупать ржаную муку за границей, в частности в Турции.

Колаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

Хлебопекарные предприятия уже начали закупать ржаную муку за границей

Больше опасений связано с периодом после Нового года

Несмотря на достаточный уровень производства ржи в этом году, активных продаж на внутреннем рынке практически нет — аграрии удерживают урожай в ожидании повышения цен и спроса.

Об этом в интервью УНИАН сообщил Юрий Дученко, первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании "Киев Хлеб".

По его словам, в 2025 году урожай ржи прогнозируется на уровне 178 тысяч тонн, при среднем внутреннем потреблении около 175 тысяч тонн.

"Однако из-за ограниченного предложения наблюдается ощутимый рост цен на рожь, что напрямую сказывается на стоимости ржаной муки и, соответственно, хлеба", — отметил Дученко.

Он добавил, что отдельные хлебопекарные предприятия уже начали закупать ржаную муку за границей, в частности в Турции. Однако импорт обходится дороже: если украинская мука стоит примерно 18 тысяч гривен за тонну, то турецкая — свыше 20 тысяч.

Главред

"В целом пока ситуация не вызывает тревоги, но больше опасений связано с периодом после Нового года. Если фермеры продолжат воздерживаться от массовых продаж или будут сбывать рожь небольшими объемами, это может привести к дефициту на внутреннем рынке", — подчеркнул он.

В Украине ожидается рост цен на определённые продукты

Производители свежей молочной продукции традиционно готовятся к сезонному увеличению спроса, которое приходится на конец лета и начало осени — именно тогда потребление йогуртов, кефира, сметаны и творога достигает пика.

Однако в этом году повышение потребительской активности может быть сдержано ростом цен. По оценкам аналитиков, уже к концу лета отдельные позиции молочной продукции могут подорожать примерно на 5%.

Ранее сообщалось о том, сколько придется платить украинцам за популярный продукт. Аналитик отметил, что цена будет зависеть от погодных условий и ситуации на рынке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что цена на популярный продукт увеличилась. Если еще в прошлом месяце этот продукт можно было приобрести по более демократичным ценам, то с наступлением сезона пикников стоимость существенно выросла.

Напомним, как сообщал Главред, в связи с ухудшением качества прошлогодней белокочанной капусты вследствие длительного хранения на этой неделе цены на нее в Украине резко снизились.

