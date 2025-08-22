Таких цен не было даже в прошлом году: стоимость одного продукта ощутимо упала

Цены снижаются из-за плохого качества продукции.

Цены на белокочанную капусту / коллаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

В Украине дешевеет белокочанная капуста

Сейчас ее отгружают по 6-15 грн/кг

Это на 19% дешевле, чем на прошлой неделе

На этой неделе в Украине началась тенденция к снижению цен на белокочанную капусту. Ценовой спад в данном сегменте связан с отсутствием спроса на продукцию. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что погода в этом сезоне не лучшим образом сказалась на товарном виде средних сортов капусты, поэтому фермеры готовы все чаще уступать покупателям, пытаясь ускорить реализацию имеющихся объемов овощей.

Так, на этой неделе украинские хозяйства отгружают капусту по 6-15 грн/кг, что в среднем на 19% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"Основной причиной понижательного ценового тренда в сегменте белокочанной капусты производители считают тот факт, что покупатели все чаще остаются недовольными качеством продукции, которая существенно ухудшилась из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что на сегодняшний день белокочанная капуста в Украине уже поступает в продажу в среднем на 52% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Какие продукты также могут дешеветь

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, что в конце августа-начале сентября будут дешеветь овощи борщевого набора. Но падение цен будет происходить постепенно.

По его словам, в Украине ожидается прирост овощей, а это дополнительные возможности, которые и будут влиять на снижение цены.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, директор компании "Киевхлеб" Юрий Левченко говорил, что цены на хлебобулочные изделия продолжат расти. Цены могут вырасти еще на 15-20%.

Также известно, что уже в конце лета отдельные виды молочной продукции могут подорожать на 5%. Все потому, что в конце лета и в начале осени спрос на свежие молокопродукты растет.

Кроме того, в течение последних двух недель тепличные огурцы в Украине заметно дорожали, однако сейчас ситуация на рынке резко изменилась. Наблюдается резкое увеличение предложения продукции на внутреннем рынке.

