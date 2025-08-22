Укр
В Украине "мясо для бедных" стало роскошью - цены сравнялись с олениной

Руслана Заклинская
22 августа 2025, 18:38
На украинском рынке можно найти деликатес, который по цене конкурирует с элитными видами мяса.
В Украине 'мясо для бедных' стало роскошью - цены сравнялись с олениной
В Украине продают "мясо для бедных" по космическим ценам / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • В Украине мясо нутрий стоит до 500 грн/кг
  • Цены равны килограмму оленины или полутора килограммам телятины
  • Современное нутриеводство в Украине - нишевое

В Украине мясо нутрий сейчас продается по цене до 500 гривен за килограмм. Для сравнения, это примерно соответствует стоимости килограмма оленины или полтора килограмма телятины. Об этом пишет Kurkul.

Мясо нутрий характеризуется нейтральным вкусом. По вкусовым ощущениям его сравнивают с бараниной или свининой. Кроме того, мясо нутрий считается диетическим, ведь содержит минимум жиров и холестерина, что делает его привлекательным для людей, которые заботятся о здоровом питании.

Почему мясо нутрий часто называют "мясом для бедных"

Исторически Украина играла ведущую роль в области нутриеводства. В 1980-х годах на украинскую часть приходилась почти половина всего нутриеводства Советского Союза, а рентабельность этого направления достигала 100%. Тогда СССР обеспечивал около 40% мирового производства меха нутрий. Однако с распадом Союза отрасль постепенно утратила былую популярность, уступив место более традиционным направлениям пищевой и меховой промышленности.

Несмотря на это, за рубежом мясо нутрий часто называют "мясом для бедных". Во время Второй мировой войны в СССР нутрий завозили для поддержания продовольственных нужд.

В Соединенных Штатах, особенно в Луизиане, в течение десятилетий жители бедных и сельских районов активно вылавливали нутрий и использовали их мясо в пищу. В 1997-1998 годах власти Луизианы пытались поощрить население к более широкому потреблению мяса нутрии, однако инициатива не приобрела популярности.

Современное нутриеводство в Украине является нишевым с большим потенциалом для развития. Животные отличаются высокой адаптивностью, плодовитостью, сильным иммунитетом и быстрым ростом до убойного веса. Они потребляют преимущественно растительные корма, не требуют дорогостоящего содержания и легко приспосабливаются к различным климатическим условиям.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Как изменится стоимость мяса в Украине

Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что уровень потребления мясных и молочных продуктов напрямую зависит от благосостояния населения. По его словам, чем богаче становятся украинцы, тем больше они потребляют мяса и молочных продуктов, а чем беднее - тем больше отдают предпочтение хлебу и картофелю.

"Поэтому, когда мы оцениваем перспективы ценообразования на те или иные позиции нашей потребительской корзины, следует понимать, что на это серьезно влияет не только предложение, но и спрос. Ведь цена - это соотношение спроса и предложения", - сказал он в интервью Главреду.

Экономист отметил, что нынешние цены на мясо в Украине пока что не являются слишком высокими. Пендзин добавил, что стоимость мяса в первую очередь будет зависеть от платежеспособности и спроса населения. Только после этого на цены будут влиять факторы стоимости кормов и уровень рентабельности производства.

Как сообщал Главред, в Украине на этой неделе наблюдается снижение цен на белокочанную капусту из-за слабого спроса и плохого качества овощей. Хозяйства продают капусту по 6-15 грн/кг.

Также стремительно дешевеют яблоки нового урожая. С начала недели цены упали примерно на 12%, фермеры продают плоды по 35-45 грн/кг.

Кроме этого, цены на хлебобулочные изделия в Украине продолжат расти в 2025 году на 15-20% из-за подорожания муки, энергоресурсов и зарплат, сообщил директор "Киевхлеб" Юрий Левченко. Многие производители работают на грани рентабельности или терпят убытки.

Об источнике: Kurkul

Kurkul - это украинский онлайн-ресурс, специализирующийся на темах сельского хозяйства. Публикует материалы по растениеводству, животноводству, агротехнологиям, экономике, логистике и пишет о практическом опыте фермеров.

Отправка войск под командованием США: названы варианты гарантий безопасности Украины

09:05

"Рождается внутри": бывшая возлюбленная Налчаджиоглу сделала признание

08:19

В армии Путина начался бунт: солдаты отказываются воевать и уничтожают технику

