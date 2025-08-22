Укр
Доллар стремительно полетел вверх: какой курс валют ждет украинцев 25 августа

Мария Николишин
22 августа 2025, 16:38
По отношению к евро гривна усилила позиции.
Курс валют на 25 августа / коллаж: Главред, фото: pixabay

На понедельник, 25 августа, установлен новый официальный курс валют. В частности, после падения доллар снова подорожал. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Так, курс доллара к гривне в понедельник будет установлен на уровне 41,28 гривни за доллар. Украинская валюта ослабла на 6 копеек.

В то же время, по отношению к евро гривна усилила позиции. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 47,91 гривни за один евро. Гривна укрепилась на 7 копеек.

Стоит заметить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,33/41,36 грн/долл., а евро - 47,97/47,99 грн/евро.

Каким будет курс валют на следующей неделе

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в последнюю неделю лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится.

По его словам, основные показатели валютного рынка с 25 по 31 августа: 41,4-41,8 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке), 41,4-41,8 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке).

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, доктор экономических наук Алексей Плотников сказал, что не стоит надеяться, что в случае объявления перемирия гривна сразу начнет укрепляться, а доллар - обесцениваться.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив говорил, что к концу 2025 года курс доллара в Украине превысит психологическую отметку в 42 гривни и вырастет примерно до 42,6 гривен.

В то же время, в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital отмечалось, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривни до конца 2025 года.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

доллар евро НБУ курс валют курс гривны курс доллара курс евро новости Украины курс НБУ
