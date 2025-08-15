Дыни в Украине подорожали на 40%: сколько стоит килограмм

Подорожание связано с сезонным сокращением предложения.

У многих производителей возникли проблемы с качеством бахчевых

Собирать поздние сорта фермеры планируют начать ближе к концу августа

В Украине на текущей неделе резко выросли цены на дыню. Такие данные приводят специалисты профильного портала EastFruit.

По сравнению с прошлой неделей дыня в украинских хозяйствах подорожала в среднем на 40%. Сегодня фермеры отгружают оптовые партии дынь с полей по цене 26-40 грн/кг ($0,63-0,97/кг).

Специалисты говорят, что подорожание связано с сезонным сокращением предложения. Сегодня хозяйства южного региона практически завершили собирать ранние сорта дынь. В то же время собирать более поздние сорта фермеры планируют начать только ближе к концу августа.

"Кроме того, на данном этапе у многих производителей возникли проблемы с качеством бахчевых из-за неблагоприятных погодных условий", - говорят в EastFruit.

Отметим, что сегодня дыни в хозяйствах нашей страны предлагают в среднем в 2,9 раза дороже, чем за аналогичный период 2024 года. Это связывают с неблагоприятными погодными условиями, которые привели к сокращению производства.

Цены на дыни в супермаркетах Украины:

В Novus ее можно купить по 69,99 грн/кг.

При этом в Сильпо цены стартуют от 45 грн за килограмм.

А в Varus дыню продают по 49,90 грн/кг.

