Дыни в Украине подорожали на 40%: сколько стоит килограмм

Виталий Кирсанов
15 августа 2025, 18:14
Подорожание связано с сезонным сокращением предложения.
Дыни в Украине подорожали на 40% / коллаж: Главред, фото: instagram marinka.markina/klavdiyaas

Кратко:

  • У многих производителей возникли проблемы с качеством бахчевых
  • Собирать поздние сорта фермеры планируют начать ближе к концу августа

В Украине на текущей неделе резко выросли цены на дыню. Такие данные приводят специалисты профильного портала EastFruit.

По сравнению с прошлой неделей дыня в украинских хозяйствах подорожала в среднем на 40%. Сегодня фермеры отгружают оптовые партии дынь с полей по цене 26-40 грн/кг ($0,63-0,97/кг).

Специалисты говорят, что подорожание связано с сезонным сокращением предложения. Сегодня хозяйства южного региона практически завершили собирать ранние сорта дынь. В то же время собирать более поздние сорта фермеры планируют начать только ближе к концу августа.

"Кроме того, на данном этапе у многих производителей возникли проблемы с качеством бахчевых из-за неблагоприятных погодных условий", - говорят в EastFruit.

Отметим, что сегодня дыни в хозяйствах нашей страны предлагают в среднем в 2,9 раза дороже, чем за аналогичный период 2024 года. Это связывают с неблагоприятными погодными условиями, которые привели к сокращению производства.

Цены на дыни в супермаркетах Украины:

  • В Novus ее можно купить по 69,99 грн/кг.
  • При этом в Сильпо цены стартуют от 45 грн за килограмм.
  • А в Varus дыню продают по 49,90 грн/кг.
Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Как писал Главред, в прошлом месяце заметнее всего упали в цене овощи, сразу на 23,9%. Хотя доля расходов на овощи в потребительской корзине составляет лишь 2,8%, именно эта категория существенно влияет на общую динамику цен.

При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что овощи борщевого набора продолжат дешеветь.

А вот цены на хлеб могут вырасти. Например, если хлеб стоил 50 гривен за буханку, то после повышения цены его можно будет купить по 55 гривен.

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

