Когда ждать ракетного удара: РФ запускает "Калибры" по Украине почти по расписанию

Анна Ярославская
25 августа 2025, 12:13
Если хотя бы одна из ракет долетает – это серьезно.
Дмитрий Плетенчук, ракеты Калибр
Дмитрий Плетенчук рассказал, что ситуация динамичная, но стабильная ​​​ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как часто РФ может запускать ракеты по Украине
  • Когда был последний ракетный удар из акватории Черного моря

Российская оккупационная армия запускает ракеты "Калибр" по Украине максимум один раз в месяц. В целом, сейчас использование кораблей в акватории Черного моря для россиян довольно затруднено благодаря действиям украинских сил и союзников. Об этом заявил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, ситуация в Черном море остается динамичной, но контролируемой.

"Просто посмотрим на статистику, а она нам говорит, что фактически они применяют [Калибры], за исключением одного месяца в этом году, не больше одного раза в месяц. В целом, процент сбития таких крылатых ракет, как "Калибр", Вооруженными силами Украины достаточно высок. Во время последней атаки как минимум 12 из 14 ракет были уничтожены. Это не значит, что опасность миновала", – сказал Плетенчук в эфире Ранок.LIVE.

Он добавил, что сейчас в море находятся три носителя крылатых ракет.

"Кстати, в любом случае это нагружает достаточно сильно, и система противовоздушной обороны отвлекает на себя те силы, которые можно было бы задействовать для сбития каких-либо других воздушных целей", - пояснил спикер ВМС.

Также, по его словам, если хотя бы одна из ракет долетает – это серьезно, так как "Калибр" содержит 450 кг взрывчатки.

"Но сам факт использования в акватории Черного моря кораблей для россиян довольно усложнен благодаря нашей работе и смежникам. Поэтому могу сказать, что эта ситуация остается достаточно стабильной", - резюмировал Плетенчук.

Отметим, что, согласно данным Воздушных сил ВСУ, в последний раз оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами из акватории Черного моря в ночь на 21 августа. Тогда армия РФ применила 614 средств воздушного нападения, в том числе 14 "Калибров".

Калибры стали опаснее - что говорят эксперты

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых заявил в эфире Эспрессо, что РФ могла усовершенствовать Калибры и применять другую тактику ударов. Об этом свидетельствует тот факт, что украинские военные уничтожают не все ракеты противника.

По словам эксперта, чтобы противодействовать российским атакам, Украине нужно достичь более высокого технологического уровня и наращивать свои усилия для достижения полного преимущества на морском направлении. Только это заберет у врага возможность терроризировать города Украины.

ракета Калибр инфографика
Ракета Калибр - основные характеристики / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 25 августа российские оккупационные войска нанесли массированный удар дронами по территории Сумской и Роменской общин. Зафиксировано не менее 10 попаданий, загорелись жилые дома.

В ночь на 20 августа российская оккупационная армия атаковала дронами Сумскую, Одесскую, Днепропетровскую области. Местные власти и полиция рассказали о последствиях атаки.

Утром 18 августа российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Один из "Шахедов" попал жилую многоэтажку. Вспыхнул пожар. Пострадали 17 человек, среди них - шестеро детей. Известно также о жертвах, среди них - годовалый ребенок.

В ночь на 8 августа российская оккупационная армия атаковала дронами населенные пункты Киевской области. Возникли пожары, есть пострадавшие и повреждения в Бучанском районе. В результате атаки пострадали три женщины 56 и 80 лет, а также 16-летний подросток.

война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар





