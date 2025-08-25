Около 10 "прилетов", горят дома: РФ нанесла массированный удар дронами по Сумщине

Враг ударил беспилотниками по территории Сумской и Роменской общин.

Россияне нанесли массированный удар дронами по Сумщине / Коллаж: Главред, фото: Фото: Харьковская областная прокуратура, t.me/grigorov_oleg

Кратко:

Оккупанты атаковали Сумщину

Загорелись жилые дома

По предварительным данным, обошлось без жертв

В ночь на 25 августа российские оккупационные войска нанесли массированный удар дронами по территории Сумской и Роменской общин. Зафиксировано не менее 10 попаданий, загорелись жилые дома.

Как сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко, атака на Сумскую общину произошла около полуночи.

"Есть возгорание жилых домов в одном из старостинских округов общины. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров рассказал, что, по предварительным данным, в обеих общинах обошлось без жертв, информация о пострадавших уточняется.

На местах "прилетов" вспыхнули пожары. Продолжается обследование и ликвидация последствий.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину

Как писал Главред, в ночь на 20 августа российская оккупационная армия атаковала дронами Сумскую, Одесскую, Днепропетровскую области. Местные власти и полиция рассказали о последствиях атаки.

Утром 18 августа российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Один из "Шахедов" попал жилую многоэтажку. Вспыхнул пожар. Пострадали 17 человек, среди них - шестеро детей. Известно также о жертвах, среди них - годовалый ребенок.

В ночь на 8 августа российская оккупационная армия атаковала дронами населенные пункты Киевской области. Возникли пожары, есть пострадавшие и повреждения в Бучанском районе. В результате атаки пострадали три женщины 56 и 80 лет, а также 16-летний подросток.

