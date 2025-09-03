Укр
"Непростой лабиринт": названы две страны, которые могут завершить войну в Украине

Мария Николишин
3 сентября 2025, 11:47
Эксперт подчеркнул, что Пекин и Вашингтон стремятся на определенный период взять паузу в своем противостоянии.
'Непростой лабиринт': названы две страны, которые могут завершить войну в Украине
Договоренность между США и Китаем

Главное из заявления эксперта:

  • США и Китай станут гарантами безопасности для Украины
  • Зеленский и Путин не могут просто сесть за стол переговоров и договориться
  • Завершение войны зависит от будущих договоренностей США и Китая

Гарантами безопасности для Украины будут США и Китай, которые достигнут определенных договоренностей. Об этом в интервью Главреду сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, Пекин и Вашингтон стремятся на определенный период взять паузу в своем противостоянии, потому что обе стороны к нему не очень готовы.

"Например, все увидели, что сейчас на поле боя делают погоду беспилотные системы, а американцам и китайцам до этого очень далеко. Единственные две страны, которые обладают передовыми технологиями в таких системах - Украина и Россия. Это аргумент, с которым определенным образом будут считаться", - подчеркнул он.

В то же время, Клочок добавил, что и Киев, и Москва зависимы от внешней поддержки.

"Мы - от финансирования со стороны Европы, а россияне от китайцев. Поэтому такой непростой лабиринт. Не могут Зеленский и Путин просто сесть за стол переговоров и договориться. Все гораздо сложнее", - подчеркнул он.

Эксперт убежден на сто процентов, что весь процесс урегулирования войны России против Украины зависит именно от будущих договоренностей США и Китая.

"Трамп ведет переговоры с Китаем по торговому соглашению. Война России против Украины - один из элементов этого соглашения", - подытожил Клочок.

Гарантии безопасности для Украины

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что нельзя сравнивать нынешние гарантии безопасности с "Минском".

По его словам, главное требование Украины - конкретизация гарантий безопасности, а не абстрактный разговор и обещание гарантий безопасности.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин говорил, что у России якобы никогда не было желания на кого-то нападать. Война в Украине якобы вызвана тем, что Запад способствовал государственному перевороту в Киеве.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что заявление лидера России Владимира Путина о том, что война в Украине - это якобы "украинский кризис", а ответственность за агрессию РФ несет Запад, является ложью. Единственным эффективным средством против подобной пропаганды является давление на Москву.

Канцлер Германии Фридрих Мерц говорил, что война России против Украины может затянуться на длительное время. Страны Запада заинтересованы в окончании войны в Украине, однако это не может произойти путем потери ею независимости.

Читайте также:

О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 до 2022 года сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

