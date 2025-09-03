Укр
США и Россия согласовывают новую встречу Трампа с Путиным: чего хочет Кремль

Анна Косик
3 сентября 2025, 10:43
Трамп, похоже, снова попытается поговорить с Путиным.
Путин и Трамп, Захарова
В МИД РФ сообщили первые детали подготовки новой встречи Трампа и Путина / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov/, скриншот

Что сообщила Захарова:

  • Вскоре может состояться новая встреча Путина и Трампа
  • Стороны согласовывают место и дату встречи
  • Украина и ее партнеры не хотят идти на компромисс

США и страна-агрессор Россия согласовывают дату и место для проведения еще одного раунда переговоров между президентом Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщают российские СМИ, это заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, новые переговоры между лидерами стран могут состояться уже вскоре.

Что будут обсуждать Путин и Трамп

Пока что остаются неизвестными конкретные темы, которые будут обсуждать лидеры США и России. Однако Захарова намекнула, что Кремль стремится продвинуться в вопросе российско-американских отношений, ведь перезапуск стратегического диалога сейчас находится на стадии формирования.

Изменила ли Россия позицию по мирному урегулированию войны

Захарова заявила, что РФ якобы последовательно выступает за мирное урегулирование "украинского кризиса". По ее словам, Москва предлагает все формы и возможности политического урегулирования кризиса в Украине.

Также представитель МИД сказала, что Россия ожидает от Киева ответа на предложение сформировать рабочие группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам, добавила Захарова.

В чем РФ обвиняет Украину

Как утверждает Захарова, несмотря на позицию администрации Трампа, Киев и его партнеры якобы "отвергают возможность компромиссов по урегулированию" войны в Украине.

В России также обвиняют западные государства в том, что они не хотят работать с причинами "конфликта в Украине".

"Они делают все для того, чтобы отвлечь внимание, возможно, отсрочить наступление неизбежного. Нужно начать работать с устранением причин этого кризиса, конфликта, трагедии", - цинично заявила Захарова.

Кто на самом деле не хочет работать над урегулированием войны в Украине

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия посылает негативные сигналы в контексте возможных встреч лидеров Украины, России и США. Это свидетельствует о нежелании Кремля заканчивать войну в Украине.

"Россия демонстрирует негативную динамику - продолжаются обстрелы наших городов и сел, ежедневно есть погибшие. Единственный язык, который Москва понимает, - это язык силы. Поэтому необходимо усиливать давление. Мы на это рассчитываем. Москва должна сделать реальные шаги навстречу дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

Урегулирование войны в Украине - последние новости

Напомним, в США заявили, что российский диктатор Владимир Путин после встречи на Аляске усилил бомбардировки Украины, поэтому Вашингтон рассматривает все возможные варианты санкций против России.

Ранее Главред писал, что топ-чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по окончанию войны в Украине, однако на самом деле тайно пытаются разрушить прогресс, который был достигнут за кулисами после саммита на Аляске.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что один из блоков гарантий безопасности - это оружие для армии, он состоит из трех треков: отечественное, европейское производство и американское оружие.

О персоне: Мария Захарова

Мария Захарова - директор Департамента информации и прессы МИД РФ.

Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Мария Захарова Переговоры Трампа и Путина
