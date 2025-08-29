Путин 'никуда не денется': Зеленский о переговорах с РФ и гарантиях для Украины

Россияне будут делать все, чтобы не проводить встречу с Украиной, говорит президент.

Владимир Зеленский прокомментировал подготовку к переговорам с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

Главное из заявлений Зеленского:

Один из блоков гарантий безопасности - это оружие для ВСУ

Другие гарантий - формат 5 статьи НАТО, а также санкции против РФ

Один из блоков гарантий безопасности - это оружие для армии, он состоит из трех треков: отечественное, европейское производство и американское оружие, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Первый трек - отечественное наше производство. Дроны, технологии и тому подобное. Второй трек - европейское производство. ПВО, артиллерия и тому подобное. Третий трек - американское оружие. Американское оружие - это коридор под названием PURL, через НАТО, как финансировать", - сказал Зеленский во время брифинга в пятницу.

По его словам, другие гарантий безопасности - это финансирование армии, гарантии безопасности в формате 5 статьи НАТО, а также санкции и российские активы, которые могут быть использованы на восстановление Украины.

Что известно о подготовке переговоров с РФ

Президент отметил, что Россия может предлагать новый уровень для переговоров, чтобы отсрочить встречу лидеров и показать США, что будто они конструктивны.

"Они могут предлагать новый уровень. Для чего? Мы видели эти сигналы в медиа. Я считаю, что это отсрочка искусственная, отсрочка встречи лидеров, потому что они хотят показать Соединенным Штатам Америки, что они конструктивные россияне, они не конструктивные, к сожалению, потому что люди гибнут", - сказал он.

По его словам, россияне также хотят отсрочить введение санкций. В свою очередь, Украина хочет введения вторичных санкций, потому что это может быть удар по российской экономике.

"Колеблются немного партнеры, разумеется, хотят еще иметь какую-то дипломатическую связь с россиянами. Поэтому россияне будут делать все, чтобы не встречаться. На мой взгляд, они кое-что получили, потому что была у них встреча в США", - добавил президент.

Он также отметил, что война все равно закончится, и Путин "никуда не денется". "Они виноваты в этой войне. И виновная сторона должна заканчивать войну. И все равно произойдет, в том или ином формате, война закончится", - отметил Зеленский.

Гарантии для Украины - мнение эксперта

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак поделился своим взглядом на вопрос западных гарантий безопасности для Украины. По его мнению, такие гарантии не дают реальной уверенности — сегодня они могут существовать, а завтра исчезнуть. Политические союзы распадаются, лидеры стран меняются, и заставить кого-то соблюдать обязательства, если он не хочет, практически невозможно.

Ступак считает, что гораздо более действенным механизмом станет политическое соглашение о размещении в Украине частных иностранных компаний — американских, британских, итальянских — после завершения войны. Это, по его мнению, будет настоящим фактором сдерживания и стимулом для поддержки.

Переговоры о гарантиях для Украины - новости по теме

Напомним, ранее были названы варианты гарантий безопасности Украины. В Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США и союзники обсуждают варианты военной защиты Киева от нападения РФ.

Ранее стало известно, какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа. Вопрос поднимался на встрече главы Объединенного комитета начальников штабов США с европейскими военными представителями.

Как ранее сообщал Главред, Лавров ранее выдвинул главное условие Кремля. Он подчеркнул, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не запланирована.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

