Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Путин "никуда не денется": Зеленский о переговорах с РФ и гарантиях для Украины

Алексей Тесля
29 августа 2025, 18:27
107
Россияне будут делать все, чтобы не проводить встречу с Украиной, говорит президент.
Путин 'никуда не денется': Зеленский о переговорах с РФ и гарантиях для Украины
Владимир Зеленский прокомментировал подготовку к переговорам с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

Главное из заявлений Зеленского:

  • Один из блоков гарантий безопасности - это оружие для ВСУ
  • Другие гарантий - формат 5 статьи НАТО, а также санкции против РФ

Один из блоков гарантий безопасности - это оружие для армии, он состоит из трех треков: отечественное, европейское производство и американское оружие, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Первый трек - отечественное наше производство. Дроны, технологии и тому подобное. Второй трек - европейское производство. ПВО, артиллерия и тому подобное. Третий трек - американское оружие. Американское оружие - это коридор под названием PURL, через НАТО, как финансировать", - сказал Зеленский во время брифинга в пятницу.

видео дня

По его словам, другие гарантий безопасности - это финансирование армии, гарантии безопасности в формате 5 статьи НАТО, а также санкции и российские активы, которые могут быть использованы на восстановление Украины.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
/ Инфографика: Главред

Что известно о подготовке переговоров с РФ

Президент отметил, что Россия может предлагать новый уровень для переговоров, чтобы отсрочить встречу лидеров и показать США, что будто они конструктивны.

"Они могут предлагать новый уровень. Для чего? Мы видели эти сигналы в медиа. Я считаю, что это отсрочка искусственная, отсрочка встречи лидеров, потому что они хотят показать Соединенным Штатам Америки, что они конструктивные россияне, они не конструктивные, к сожалению, потому что люди гибнут", - сказал он.

По его словам, россияне также хотят отсрочить введение санкций. В свою очередь, Украина хочет введения вторичных санкций, потому что это может быть удар по российской экономике.

"Колеблются немного партнеры, разумеется, хотят еще иметь какую-то дипломатическую связь с россиянами. Поэтому россияне будут делать все, чтобы не встречаться. На мой взгляд, они кое-что получили, потому что была у них встреча в США", - добавил президент.

Он также отметил, что война все равно закончится, и Путин "никуда не денется".

"Они виноваты в этой войне. И виновная сторона должна заканчивать войну. И все равно произойдет, в том или ином формате, война закончится", - отметил Зеленский.

Гарантии для Украины - мнение эксперта

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак поделился своим взглядом на вопрос западных гарантий безопасности для Украины. По его мнению, такие гарантии не дают реальной уверенности — сегодня они могут существовать, а завтра исчезнуть. Политические союзы распадаются, лидеры стран меняются, и заставить кого-то соблюдать обязательства, если он не хочет, практически невозможно.

Ступак считает, что гораздо более действенным механизмом станет политическое соглашение о размещении в Украине частных иностранных компаний — американских, британских, итальянских — после завершения войны. Это, по его мнению, будет настоящим фактором сдерживания и стимулом для поддержки.

Переговоры о гарантиях для Украины - новости по теме

Напомним, ранее были названы варианты гарантий безопасности Украины. В Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США и союзники обсуждают варианты военной защиты Киева от нападения РФ.

Ранее стало известно, какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа. Вопрос поднимался на встрече главы Объединенного комитета начальников штабов США с европейскими военными представителями.

Как ранее сообщал Главред, Лавров ранее выдвинул главное условие Кремля. Он подчеркнул, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не запланирована.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Владимир Путин гарантии безопасности Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин "никуда не денется": Зеленский о переговорах с РФ и гарантиях для Украины

Путин "никуда не денется": Зеленский о переговорах с РФ и гарантиях для Украины

18:27Украина
Самому маленькому ребенку всего два года: появились первые имена и фото погибших в Киеве

Самому маленькому ребенку всего два года: появились первые имена и фото погибших в Киеве

17:48Украина
В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

17:19Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный Буг

Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный Буг

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Тельцам - планировать, Девам - не унывать

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Тельцам - планировать, Девам - не унывать

Последние новости

18:43

ЕС направит военных инструкторов в Украину после перемирия – Каллас

18:30

Несокрушимые снаружи и мягкие внутри - кто эти редкие четыре знака зодиака

18:27

Путин "никуда не денется": Зеленский о переговорах с РФ и гарантиях для Украины

17:48

Самому маленькому ребенку всего два года: появились первые имена и фото погибших в КиевеВидео

17:47

"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в основном этапе Лиги конференций УЕФА

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
17:37

На сообщения не отвечает: кто стоит за крахом дружбы Литвиновой и Мартыновской

17:36

Простая ошибка ускоряет порчу еды - как правильно настроить холодильник

17:19

В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

16:28

Появился еще в VI веке до нашей эры: какой город является самым старым в УкраинеВидео

Реклама
16:25

Можно ли крутить руль до упора: водителям разъяснили популярный мифВидео

16:23

РФ стянула десятки тысяч штурмовиков: Зеленский назвал самые опасные направления

16:09

"Не надо вестись на условия фантазеров": Зеленский ответил на идею о буферной зоне

15:53

Порошенко призвал признать УПЦ МП "церковью агрессора", хотя сам годами был её меценатом и прислуживал там пономарём, – эксперт

15:48

Серьезный шаг: Селена Гомес решилась на кардинальные изменения в жизни

15:28

Одно правило спасет все: что нужно регулярно делать с чайником, чтобы чай был вкусным

15:27

Создание буферной зоны и отход на 40 км: генерал назвал опасность для Украины

15:26

Почему 30 августа нельзя покупать новые вещи: какой церковный праздник

15:22

Удар РФ по кораблю ВМСУ: новые данные о жертвах и пропавших без вести

15:17

Как часто нужно менять тормозную жидкость в авто - эксперт назвал четкие срокиВидео

14:56

Ключевая станция: Силы обороны поразили важный объект обеспечения армии РФ

Реклама
14:22

"Ситуация стремительно начала обостряться": военный рассказал о боях за Покровск

14:07

Какой будет погода 1 сентября: синоптик удивила прогнозом и предупредила о дождях

14:05

Гороскоп на завтра 30 августа: Овнам - крупная ссора, Козерогам - радостные новости

14:04

Путин может встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условие

13:55

Запаха и грязи больше не будет: какой предмет нужно положить в слив раковиныВидео

13:32

Уже такие взрослые: Ирина Билык показала неожиданное фото своих сыновей

13:11

В последние дни лета цена внезапно упала: в Украине подешевел базовый продукт

13:06

Мотивация для Кремля: названы три фактора, которые ускорят завершение войныВидео

12:49

Обмен территориями, которого не было: как Уиткофф вызвал хаос в переговорах о мире

12:43

Удар армии РФ по Киеву: аварийно-спасательные работы завершены

12:32

Терпение лопнуло: принц Уильям принял радикальное решение по поводу Гарри

12:19

Виновен в крахе: РосСМИ неожиданно вступились за Пугачеву

12:16

"Похоже, это фиаско": бойцы ГУР поразили дорогой российский комплекс в Крыму

12:15

Надо найти четвертого кота: большинство людей увидит только трех животных

12:01

Очень жуткие, но не ядовитые: в Украине растут странные и редкие грибыВидео

12:01

Без молока и яиц: рецепт невероятно вкусных и оригинальных блинов

11:40

Запад не будет воевать за Украину: какие гарантии безопасности может получить КиевВидео

11:40

Можно ли благоустраивать могилу до 40 дней после похорон: священник ответилВидео

11:02

Дефицит и подорожание бензина в РФ: в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ

10:58

В Венеции на кинофестивале появился триколор: МИД и Минкульт Украины отреагировали

Реклама
10:57

В США назвали способ окончания войны в Украине не в пользу Путина - СМИ

10:36

Невыносимая жара накрывает Украину: где ударит +36 градусов

10:19

Ушел к своей музе: скончался известный композитор, муж Майи Плисецкой

10:07

Авто перевернулось на крышу: в Киеве произошло смертельное ДТП с полицейскими

10:02

Вся система снабжения армии РФ ослаблена: партизаны проникли в тыл врага

09:59

Курс доллара и евро с 1 сентября: нужно ли готовиться к резким скачкам

09:45

Ужасный персонаж: в Голливуде снимают фильм про диктатора Путина

09:37

"Царит неразбериха": как Трамп хочет закончить войну и почему Европа в замешательстве

09:27

ВСУ пробиваются возле Покровска, оккупантов массово ликвидируют - ISW

09:23

Зачем птицы купаются в песке: лишь единицы знают правильный ответВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять