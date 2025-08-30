ЧВК США могут развернуть в Украине: СМИ сообщили о начале переговоров

Частная армия может иметь серьезное влияние на Путина.

Какую роль могут выполнять ЧВК США в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, instagram.com/realdonaldtrump/

Основное:

Американские ЧВК могут появиться в Украине

Целью ЧВК должна стать помощь в развитии укреплений

Частные военные компании США могут стать сдерживающим фактором для Путина

Президент США Дональд Трамп поддерживает идею развертывания американских частных военных компаний в Украине в рамках долгосрочного мирного договора.

Как пишет The Telegraph, Трамп уже начал переговоры с европейскими союзниками о предоставлении разрешения ЧВК из США помогать строить укрепления для защиты интересов США в Украине.

Зачем в США разрабатывают такой план

Издание утверждает, что план по размещению ЧВК США в Украине является обходным путем после того, как Дональд Трамп пообещал, что регулярные войска Штатов не будут размещать в Украине

Чем помогут ЧВК Украине

Развертывание американских частных военных компаний облегчат восстановление оборонительных сооружений на передовой, новых баз и защиты американского бизнеса.

Кроме этого частная армия будет сдерживать кремлевского диктатора Владимира Путина от желания нарушить окончательное прекращение огня в Украине.

Что говорил Трамп о размещении войск США в Украине

В середине августа на публичной встрече с Зеленским американский президент Трамп заявил, что развертывание войск США в Украине "возможно". Однако впоследствии сказал, что помощь Киеву будет другой.

Введение иностранных войск в Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине могут развернуть силы сдерживания после завершения войны. "Коалиция решительных" уже выразила готовность это сделать.

Ранее сообщалось, что Украина и страна-агрессор Россия на возможных будущих переговорах по установлению мира должны обсудить ряд важных вопросов. Среди них и введение европейских войск в Украину.

Накануне в НАТО предупредили, что вопрос направления в Украину миротворцев для обеспечения мира после прекращения российской войны "все еще находится в зачаточном состоянии".

