ЧВК США могут развернуть в Украине: СМИ сообщили о начале переговоров

Основное:
- Американские ЧВК могут появиться в Украине
- Целью ЧВК должна стать помощь в развитии укреплений
- Частные военные компании США могут стать сдерживающим фактором для Путина
Президент США Дональд Трамп поддерживает идею развертывания американских частных военных компаний в Украине в рамках долгосрочного мирного договора.
Как пишет The Telegraph, Трамп уже начал переговоры с европейскими союзниками о предоставлении разрешения ЧВК из США помогать строить укрепления для защиты интересов США в Украине.
Зачем в США разрабатывают такой план
Издание утверждает, что план по размещению ЧВК США в Украине является обходным путем после того, как Дональд Трамп пообещал, что регулярные войска Штатов не будут размещать в Украине
Чем помогут ЧВК Украине
Развертывание американских частных военных компаний облегчат восстановление оборонительных сооружений на передовой, новых баз и защиты американского бизнеса.
Кроме этого частная армия будет сдерживать кремлевского диктатора Владимира Путина от желания нарушить окончательное прекращение огня в Украине.
Что говорил Трамп о размещении войск США в Украине
В середине августа на публичной встрече с Зеленским американский президент Трамп заявил, что развертывание войск США в Украине "возможно". Однако впоследствии сказал, что помощь Киеву будет другой.
Введение иностранных войск в Украину - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине могут развернуть силы сдерживания после завершения войны. "Коалиция решительных" уже выразила готовность это сделать.
Ранее сообщалось, что Украина и страна-агрессор Россия на возможных будущих переговорах по установлению мира должны обсудить ряд важных вопросов. Среди них и введение европейских войск в Украину.
Накануне в НАТО предупредили, что вопрос направления в Украину миротворцев для обеспечения мира после прекращения российской войны "все еще находится в зачаточном состоянии".
Об источнике: The Telegraph
The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.
В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.
