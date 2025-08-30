Укр
ЧВК США могут развернуть в Украине: СМИ сообщили о начале переговоров

Анна Косик
30 августа 2025, 14:47
Частная армия может иметь серьезное влияние на Путина.
Трамп, армия США
Какую роль могут выполнять ЧВК США в Украине

Основное:

  • Американские ЧВК могут появиться в Украине
  • Целью ЧВК должна стать помощь в развитии укреплений
  • Частные военные компании США могут стать сдерживающим фактором для Путина

Президент США Дональд Трамп поддерживает идею развертывания американских частных военных компаний в Украине в рамках долгосрочного мирного договора.

Как пишет The Telegraph, Трамп уже начал переговоры с европейскими союзниками о предоставлении разрешения ЧВК из США помогать строить укрепления для защиты интересов США в Украине.

Зачем в США разрабатывают такой план

Издание утверждает, что план по размещению ЧВК США в Украине является обходным путем после того, как Дональд Трамп пообещал, что регулярные войска Штатов не будут размещать в Украине

Чем помогут ЧВК Украине

Развертывание американских частных военных компаний облегчат восстановление оборонительных сооружений на передовой, новых баз и защиты американского бизнеса.

Кроме этого частная армия будет сдерживать кремлевского диктатора Владимира Путина от желания нарушить окончательное прекращение огня в Украине.

Что говорил Трамп о размещении войск США в Украине

В середине августа на публичной встрече с Зеленским американский президент Трамп заявил, что развертывание войск США в Украине "возможно". Однако впоследствии сказал, что помощь Киеву будет другой.

Введение иностранных войск в Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине могут развернуть силы сдерживания после завершения войны. "Коалиция решительных" уже выразила готовность это сделать.

Ранее сообщалось, что Украина и страна-агрессор Россия на возможных будущих переговорах по установлению мира должны обсудить ряд важных вопросов. Среди них и введение европейских войск в Украину.

Накануне в НАТО предупредили, что вопрос направления в Украину миротворцев для обеспечения мира после прекращения российской войны "все еще находится в зачаточном состоянии".

Другие новости:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Гороскоп на завтра 31 августа: Близнецам - грандиозный успех, Девам - подстава

