Речь не о территориях: политолог назвал сложный вопрос на переговорах с РФ

Среди ряда вопросов, которые Украина и Россия должны обсудить в случае мирных переговоров, есть один сверхсложный.

Неоднозначная позиция США создает определенные риски для Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, nato.int

Что сказал Фесенко:

Иностранные войска вряд ли будут размещены в прифронтовых областях

Трамп поддерживает идею размещения европейского контингента в Украине

Вопрос иностранных войск будет самым сложным во время переговоров

Украина и страна-агрессор Россия на возможных будущих переговорах по установлению мира должны обсудить ряд важных вопросов. Среди них и введение европейских войск в Украину.

Об этом в чате на Главреде рассказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его словам, этот вопрос будет одним из самых сложных.

Дело в том, что россияне уже бьют тревогу из-за размещения иностранного контингента в Украине. Хотя европейские войска вряд ли окажутся в Сумах или Харькове, в РФ уже боятся такого шага Запада.

Позиция США относительно европейских войск в Украине неоднозначна

Проблема размещения европейских военных в Украине еще и в том, что ситуация вокруг этого вопроса противоречива, ведь Трамп не имеет четкой постоянной и последовательной позиции.

"На данный момент он поддерживает идею с европейским военным контингентом, хотя в начале года американцы вообще не хотели принимать в этом участия, но при этом предлагали, чтобы гарантами безопасности Украины стали европейцы, но без участия США. Это была идея американцев. Сейчас они уже готовы опосредованно принять участие, и это хорошо. Я думаю, что Трамп не будет идти на поводу у России, но он может идти на определенные уступки, и вот здесь проблема", - пояснил политолог.

Предсказать, как решится вопрос невозможно

Фесенко отметил, что вопрос размещения европейских войск в Украине будет очень сложным и одним из самых проблемных на предстоящих переговорах. Сейчас очень хорошо то, что европейцы не собираются идти на уступки.

"В любом случае, присутствие войск НАТО на территории Украины будет одним из самых сложных и противоречивых вопросов в переговорах. Нам нужно максимально использовать то, что Трамп эту идею поддерживает", - добавил он.

Мирные усилия для окончания войны - последние новости

Напомним, СМИ писали, что сейчас маловероятно, что состоится саммит между Путиным и Зеленским, хотя украинский президент неоднократно заявлял, что готов к нему, называя это единственным способом добиться прекращения войны.

Накануне, как писал Главред, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что верит, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено до конца года или даже раньше.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб заявил, что союзники Украины делают все возможное для достижения устойчивого мира. Он отметил, что успех в этом в значительной степени зависит от давления на Россию.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

