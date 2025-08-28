Укр
РФ заплатит за удар по Киеву: в ЕС анонсировали новые сокрушительные санкции

Мария Николишин
28 августа 2025, 15:14
В ЕС отметили, что российская атака была самой смертоносной с июля.
Новый пакет санкций против РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Главное:

  • В ЕС осудили кровавую атаку россиян на Киев
  • Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций против России

ЕС планирует утвердить новый пакет санкций против страны-агрессора России, который станет 19-м по счету. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В частности, она осудила кровавую атаку россиян на Киев.

видео дня

"Я возмущена атакой на Киев, которая также задела наши офисы в ЕС. Это была самая смертоносная ракетная атака на столицу с июля", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

По ее словам, ЕС продолжит "оказывать максимальное давление на Россию" из-за агрессии Москвы, которая не прекращается.

"Это означает усиление нашего режима санкций. Вскоре мы представим наш 19-й пакет жестких санкций", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Она также добавила, что параллельно будет продолжаться работа по замороженным российским активам. Страны Евросоюза обсудят, как можно использовать эти средства на нужды обороны и восстановления Украины.

Путин будет продолжать войну несмотря на санкции

Экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран заявил, что российский диктатор Владимир Путин верит, что сможет обойти санкции и продолжать войну.

По его словам, для Путина точка выхода из войны сейчас хуже, чем точка входа.

"Европейцы не снимут санкции, пока Россия не вернется к границам 1991 года - они неоднократно это повторяли. Или хотя бы к границам 2022 года, хотя в этом вопросе среди них есть разногласия", - подчеркнул он.

Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика: Главред

Санкции против РФ - что известно

Как сообщал Главред, Украина применила санкции против компаний и организаций из России и Китая, которые участвуют в развитии российских беспилотных технологий, включающих использование искусственного интеллекта.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что, несмотря на многочисленные заявления президента Дональда Трампа ввести новые санкции против России за отказ прекратить огонь, пока Соединенные Штаты не планируют усиливать ограничения.

18 июля Евросоюз одобрил один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против страны-агрессора России. В 18-й пакет санкционных мер вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

Читайте также:

О персоне: Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

