Внутри были работники: РФ ударила по депо Новой почты в Киеве

Что известно:
- РФ атаковала Киев ракетами и дронами
- Под атакой оказалось депо Новой почты
- В результате атаки пострадали трое работников депо
Российские оккупанты атаковали Киев ракетами и дронами. Под вражеским ударом был гражданский объект логистической инфраструктуры - сортировочное депо Новой почты. Об этом сообщили на странице компании.
Попадание пришлось на автодвор. В этот момент на территории депо были работники, трое из которых пострадали:
- Славенский Сергей, специалист участка - тяжелое состояние;
- Дульнев Иван, специалист участка - состояние средней тяжести;
- Юхимчук Юрий, водитель авто БДФ - состояние средней тяжести.
"Новая почта уже обеспечивает пострадавших и их семьи всей необходимой поддержкой - медицинской, психологической и материальной", - говорится в сообщении.
В компании предупреждают о возможных задержках доставки, ведь во время воздушной тревоги сортировка посылок приостанавливалась. В то же время известно, что все отправления остались неповрежденными.
Удары России - последние новости Украины
Как сообщал Главред, 28 августа Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе прямым попаданием уничтожена часть пятиэтажного жилого дома. На месте продолжается спасательная операция. Последствия атаки также зафиксированы на более чем 20 локациях в разных районах.
Пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага сообщила, что под завалами многоэтажки могут находиться девять человек. По ее словам, пока неизвестно, находились ли эти люди в доме на момент удара, или были там просто прописаны.
Известно, что в целом оккупанты применили 629 средств воздушного нападения. Было сбито и подавлено 589 воздушных целей.
