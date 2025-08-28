Внутри были работники: РФ ударила по депо Новой почты в Киеве

В результате атаки пострадали трое работников Новой почты.

https://glavred.info/ukraine/vnutri-byli-rabotniki-rf-udarila-po-depo-novoy-pochty-v-kieve-10693442.html Ссылка скопирована

РФ атаковала депо Новой почты в Киеве / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео, Владимир Поперешнюк (иллюстративное фото)

Что известно:

РФ атаковала Киев ракетами и дронами

Под атакой оказалось депо Новой почты

В результате атаки пострадали трое работников депо

Российские оккупанты атаковали Киев ракетами и дронами. Под вражеским ударом был гражданский объект логистической инфраструктуры - сортировочное депо Новой почты. Об этом сообщили на странице компании.

Попадание пришлось на автодвор. В этот момент на территории депо были работники, трое из которых пострадали:

видео дня

Славенский Сергей, специалист участка - тяжелое состояние;

Дульнев Иван, специалист участка - состояние средней тяжести;

Юхимчук Юрий, водитель авто БДФ - состояние средней тяжести.

"Новая почта уже обеспечивает пострадавших и их семьи всей необходимой поддержкой - медицинской, психологической и материальной", - говорится в сообщении.

В компании предупреждают о возможных задержках доставки, ведь во время воздушной тревоги сортировка посылок приостанавливалась. В то же время известно, что все отправления остались неповрежденными.

Удары России - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 28 августа Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе прямым попаданием уничтожена часть пятиэтажного жилого дома. На месте продолжается спасательная операция. Последствия атаки также зафиксированы на более чем 20 локациях в разных районах.

Пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага сообщила, что под завалами многоэтажки могут находиться девять человек. По ее словам, пока неизвестно, находились ли эти люди в доме на момент удара, или были там просто прописаны.

Известно, что в целом оккупанты применили 629 средств воздушного нападения. Было сбито и подавлено 589 воздушных целей.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред